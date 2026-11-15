“Después de que me despojaran de la ciudadanía nicaragüense, España fue mi lugar de asilo y decidí bien”: el escritor Sergio Ramírez ingresa a la Real Academia Española

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresó este domingo a la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa.

La RAE tiene 46 sillas, y ser elegido para una de ellas supone haber tenido una influencia significativa en la lengua y la cultura hispánicas.

“Cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada, es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en esta casa de la lengua”, dijo el escritor al recibir el reconocimiento.

“Acogido, amparado, reconfortado, bajo la certidumbre de que, si algo no he perdido entre tantas vicisitudes, es esa lengua”, agregó el autor de “Adiós muchachos” (1999).

Nacido en Masatepe, Nicaragua, Ramírez es autor de decenas de publicaciones entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos; fue ganador del Premio Cervantes 2017 y es reconocido por su mirada crítica sobre la realidad política de su país.

Ramírez participó en la Revolución Sandinista de 1979, que derrocó al régimen de Anastasio Somoza. Más adelante fue vicepresidente de Nicaragua (1985-1990) y es uno de los principales críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, actuales copresidentes del país centroamericano.

Exiliado en Madrid desde 2021, después de ser despojado de su ciudadanía por la administración de Ortega, en 2018 obtuvo la ciudadanía española.

“Después de andar por muchos lugares, y tras muchas vueltas y revueltas, cuando se cerraron para mí las puertas de Nicaragua, y me despojaron, además, de la ciudadanía, decidí que España era mi lugar de asilo y asiento, y decidí bien”, dijo.

“Nunca he sido extranjero en España”, agregó el escritor, quien este domingo aseguró que Nicaragua vive bajo una “tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina”.

Por su parte, el escritor Luis Mateo Díez, también miembro de la RAE y encargado de darle la bienvenida al nicaragüense, lo definió como “el representante idóneo que la Academia requiere, dentro de un panorama literario actual hispanoamericano de enorme creatividad y riqueza”.

En recuerdo de Vargas Llosa

Una parte importante de su discurso, titulado “Un novelista ecuménico”, la dedicó a su predecesor en la silla L, Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Cervantes en 1994 y del Premio Nobel de Literatura en 2010.

Si bien es habitual que los candidatos rindan homenaje a quien suceden, Ramírez fue más allá de una mención protocolaria y dedicó buena parte de su intervención al destacado escritor peruano.

“Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos”, definió.

“El gran narrador que traspasó con su obra la frontera del siglo para ser siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua, siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación que es una forma de la libertad”, agregó.

Ramírez ha enmarcado su irrupción en la literatura en el llamado “boom latinoamericano”, junto a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Juan Carlos Onetti.

“Antes de la llegada de los narradores del boom, la novela latinoamericana seguía atrapada entre el realismo, que se había vuelto costumbrista, y el naturalismo que enfilaba hacia la exaltada denuncia de las injusticias y la explotación, con buena voluntad política, pero con magros resultados literarios”, sostuvo.

“Que la novela exponga y denuncie la opresión y la injusticia es algo que Vargas Llosa no rechaza”, agregó.

Ramírez había sido elegido en mayo para ocupar la silla L. La ceremonia de este fin de semana se realizó en la sede de la RAE en Madrid, España.