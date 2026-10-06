Detienen al exjefe de inteligencia de Alemania por espionaje y traición

El exjefe de los servicios de inteligencia de Alemania, August Hanning, fue arrestado bajo sospecha de espionaje, traición y obtención de información clasificada para una potencia extranjera, según ha informado la Fiscalía Federal del país.

Hanning dirigió el Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas en alemán) desde 1998 hasta 2005 y desde entonces ha trabajado como consultor privado.

La fiscalía alega que utilizó información clasificada para elaborar un análisis para un servicio de inteligencia extranjero y que mantuvo contacto con el servicio de espionaje de otro país.

Los investigadores no han revelado qué potencias extranjeras estuvieron involucradas.

La policía también arrestó a Manfred D., exempleado del BND, acusándolo de haberle entregado a Hanning unos 2.000 documentos clasificados a cambio de dinero.

Manfred D., quien fue jefe de la oficina de Hanning y permaneció en el BND hasta este año, está acusado de complicidad en intento de traición y espionaje traidor.

Más de 2.200 documentos

Getty Images Hanning dirigió el Servicio Federal de Inteligencia alemán entre 1998 y 2005.

Según informaron los medios locales, Hanning fue arrestado en su domicilio en Nordwalde, cerca de Münster, mientras que Manfred D. fue arrestado en Baviera.

Hanning deberá comparecer ante el tribunal el miércoles.

Según la fiscalía, Manfred D., quien también fue jefe de gabinete de los sucesores de Hanning entre 2012 y 2026, utilizó su cargo para acceder a información altamente confidencial que luego transmitió a Hanning “a cambio de una remuneración”.

“Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para ser utilizada exclusivamente por el Servicio Federal de Inteligencia con fines internos”, dice el comunicado.

“En una ocasión, Hanning utilizó información clasificada (…) para redactar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero”, dijeron los fiscales, señalando que no estaba claro si “el material llegó al destinatario previsto”.

Hanning también está acusado de haber mantenido “un contacto estrecho con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero, al que transmitió información política, basada parcialmente en material proporcionado por Manfred D., durante varios años”.

Según los medios locales, la supuesta posesión de documentos de inteligencia por parte de Hanning salió a la luz durante un caso aparte relacionado con una heredera alemana de una cadena de restaurantes de carnes, Christina Block.

La fiscalía de Hamburgo acusó a Block de orquestar el secuestro de sus dos hijos menores de edad en 2023, debido a una disputa por la custodia. Los investigadores alegan que Hanning estuvo involucrado en un intento anterior de secuestro de los niños, lo cual él niega.

Según los reportes, agentes de la policía criminal estatal descubrieron un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos que contenía información confidencial, incluidos documentos recientes del BND.

No es la primera vez que este servicio de inteligencia se enfrenta a una controversia similar. Un alto cargo fue acusado de traición en 2023 por supuestamente filtrar secretos de Estado a Rusia.

La fiscalía alegó que Carsten L. compartió información de inteligencia sobre la guerra en Ucrania y el grupo mercenario Wagner, y que recibió aproximadamente US$450.000. Su juicio aún está en desarrollo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.