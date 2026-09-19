Ed Sheeran admite en un concierto haber cometido “errores” tras la polémica por la exclusión de su gira del rapero Macklemore

El cantante Ed Sheeran comenzó su concierto este sábado solo sobre el escenario y pidió disculpas a sus seguidores por haber cometido “errores” tras la polémica por la exclusion de su gira del rapero Macklemore, después de que este hiciera unas declaraciones a favor de Palestina.

“Nunca quise ser un músico activista, pero esto me ha situado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y la cuestión política más compleja del planeta”, declaró durante el concierto en Filadelfia.

Describió como “horribles” los ataques del 7 de octubre de 2023 y calificó la situación en Gaza de “injustificable”, en sus primeras declaraciones en persona desde que estalló la polémica.

Sheeran actuó sin teloneros en este concierto.

Varios artistas abandonaron la gira, y la polémica provocó una caída de los precios de las entradas y un descenso de las ventas para el tramo restante del Loop Tour en Estados Unidos.

Lo que dijo

El cantante ha afirmado que la decisión de prescindir de Macklemore fue tomada por sus promotores, no por él.

“Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos”, dijo al inicio del espectáculo del sábado.

Añadió que está comprometido con sus seguidores y que por eso había regresado al escenario.

“Ahora quiero abordar cuál es mi postura sobre la situación en Israel y Palestina, y si ofrecer este concierto aquí esta noche implica tomar partido”, señaló.

“A lo largo de mi carrera he intentado no actuar como comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis espectáculos giren en torno a la unidad, no a la división; a la humanidad, no a la política. Pero se trata de una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto”, alegó.

Sheeran afirmó que lo ocurrido en Israel durante los ataques del 7 de octubre de 2023 fue “horrible y agravó siglos de sufrimiento judío”.

Añadió: “Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Tengo el corazón roto por la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles —incluidas las de niños— y no podemos pasar por alto la injusticia sistémica que estamos viendo cómo se desarrolla en Cisjordania”.

Dijo que está tratando de “averiguar cómo hacer una contribución que ayude a las víctimas de estos tiempos terribles, además de escuchar y aprender, porque no sé lo suficiente”.

El cantante expresó su desacuerdo con la idea de que los recintos debieran “aprobar previamente” el contenido o a los artistas, una postura que fue aplaudida por el público.

Sheeran concluyó su declaración expresando su esperanza de que el concierto fuera un lugar donde todos pudieran reunirse, independientemente de sus creencias.

Reuters Los fans fueron llegando poco a poco antes del espectáculo, que comenzó casi tres horas más tarde de lo previsto.

Las fechas restantes de la gira de Sheeran incluyen espectáculos programados por toda América del Norte y del Sur.

Si bien la gira anterior de la superestrella figuró entre las más lucrativas de la historia, algunas entradas para este concierto llegaron a costar tan solo US$32.

Los seguidores también dijeron haber podido obtener reembolsos por sus entradas, aunque Ticketmaster y la promotora del concierto, Messina Touring Group, no confirmaron que se estuvieran efectuando esas devoluciones.

En el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, antes del espectáculo, había algunas cámaras de prensa apostadas en las puertas de acceso, aunque la mayoría de los asistentes evitó hablar con los medios.

Unas pocas docenas de manifestantes se congregaron cerca de la estación de metro más cercana y ondearon banderas mientras los asistentes se dirigían al estadio, pero el concierto transcurrió prácticamente sin contratiempos.

Las reacciones del público

Entre el pequeño grupo de asistentes que se detuvo a hablar con la BBC predominaba el deseo de disfrutar de una velada musical y, al mismo tiempo, apoyar la libertad de expresión.

Un matrimonio que pagó 450 dólares por entrada afirmó respetar el derecho de Macklemore a expresarse libremente.

Otro grupo, formado por dos mujeres que dijeron haber conseguido una “buena oferta” para el concierto de esa noche tras la bajada de los precios, afirmó apoyar una Palestina libre y, al mismo tiempo, adorar la música de Sheeran.

Por último, una familia permitió que sus dos hijas adolescentes, Victoria (15 años) y Sadie (13 años), fueran entrevistadas.

Cuando les preguntamos qué opinaban de la polémica y de la retirada de Macklemore, respondieron: “¿Quién es Macklemore?”

Un manifestante que se identificó como Cooper declaró a la BBC que había acudido “para apoyar la lucha del pueblo palestino”.

“Necesitamos más personas como Macklemore y otros artistas que tengan voz y una plataforma pública para hablar en nombre del pueblo palestino y de su lucha por la liberación, especialmente en Estados Unidos”, afirmó.

Cooper señaló que lo ideal sería que Sheeran pidiera disculpas durante el concierto, aunque se mostró poco optimista al respecto.

Reuters Hubo una pequeña protesta antes del concierto del sábado.

La polémica surgió a principios de septiembre, cuando Macklemore interpretó una canción dedicada a los manifestantes propalestinos y aludió al “genocidio” en Gaza, un término que Israel rechaza.

El rapero aclaró además que las críticas a Israel no estaban dirigidas a “mis hermanos y hermanas judíos”.

Messina Touring Group informó que se prescindió de Macklemore porque algunos recintos —como el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts— se habrían negado a albergar los conciertos si él actuaba.

El multimillonario Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium y del equipo de fútbol americano New England Patriots, confirmó que había vetado la participación de Macklemore en los próximos conciertos del cantante británico.

Kraft, que es judío, acusó al rapero estadounidense de incitar al odio.

Sheeran no se había pronunciado sobre posibles donaciones u otros planes filantrópicos hasta que subió al escenario el sábado.