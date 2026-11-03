- Millones de estadounidenses acuden a las urnas este martes para decidir quién controlará el Congreso en los dos años de presidencia que le restan a Donald Trump.
- ¿Qué está en juego? Se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
- El Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso, pero los demócratas esperan obtener la mayoría en ambas.
- Hay 7 contiendas clave que atraen la atención. Entérate aquí cuáles son.
- Si los demócratas logran controlar el Congreso, podrían bloquear los planes de Trump e iniciar investigaciones sobre el presidente y su entorno.
EE.UU. acude a las urnas en unas elecciones de medio mandato cruciales para el futuro del gobierno de Trump