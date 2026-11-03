EE.UU. acude a las urnas en unas elecciones de medio mandato cruciales para el futuro del gobierno de Trump

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EE.UU. acude a las urnas en unas elecciones de medio mandato cruciales para el futuro del gobierno de Trump

Millones de votantes en los 50 estados del país eligen a los miembros de la Cámara de Representantes. También está en juego un tercio de escaños del Senado. Se trata de comicios clave para el presidente, que podría perder el control del Congreso.

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Estadounidenses emiten su voto durante las elecciones de medio término en EE.UU.

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  • Millones de estadounidenses acuden a las urnas este martes para decidir quién controlará el Congreso en los dos años de presidencia que le restan a Donald Trump.
  • ¿Qué está en juego? Se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
  • El Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso, pero los demócratas esperan obtener la mayoría en ambas.
  • Hay 7 contiendas clave que atraen la atención. Entérate aquí cuáles son.
  • Si los demócratas logran controlar el Congreso, podrían bloquear los planes de Trump e iniciar investigaciones sobre el presidente y su entorno.

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