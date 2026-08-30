EE.UU. ataca lanzadores iraníes en la isla de Larek en el primer ataque en semanas

Las fuerzas estadounidenses atacaron este domingo dos lanzadores iraníes en la isla iraní de Larek, informó un funcionario estadounidense, lo que supone el primer ataque conocido de Estados Unidos contra Irán desde finales de julio.

“Se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) preparándose para lanzar cohetes con minas marinas en el estrecho de Ormuz”, dijo el comandante Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), citado por la cadena estadounidense CBS News, socia de la BBC.

La CGRI afirmó que el ataque causó varios muertos y heridos, y prometió “respuesta y castigo”.

Posteriormente, según informaron medios estatales iraníes, declaró haber lanzado un ataque contra objetivos militares estadounidenses en Jordania.

La BBC contactó al Centcom para obtener comentarios al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Poco después del comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército jordano afirmó haber interceptado ocho misiles.

“Los sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que violaron el espacio aéreo del Reino al amanecer de hoy, lunes”, dijeron las fuerzas armadas de Jordania en un comunicado, citando al portavoz del ejército, informó la agencia estatal de noticias Petra.

El ataque estadounidense es el primero que se conoce contra Irán desde que el presidente Donald Trump suspendiera la reanudación de la campaña militar a finales de julio.

La isla de Larek se encuentra justo frente a la costa del importante puerto de Bandar Abbás y está situada en pleno estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte fluvial en el mundo.

Irán está obligando actualmente a los buques petroleros a pasar por esta isla para realizar controles y, presuntamente, les exige pagar US$2 millones para cruzar.

Hossein Mohebbi, portavoz del CGRI, calificó el ataque de “error estratégico y fatal del régimen de Trump” y afirmó que “el enemigo pagará las consecuencias de este error de cálculo tanto en el ámbito económico como en el militar”.

La agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada a la CGRI, informó anteriormente que el ataque fue perpetrado con drones. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas, reportó.

Horas después, los medios iraníes difundieron un comunicado de la CGRI en el que aseguraba haber atacado con misiles balísticos las bases estadounidenses de Rey Huséin y al Azraq en Jordania, en respuesta al ataque a la isla de Larek.

El CGRI afirmó haber causado “graves daños” y haber atacado “infraestructura técnica, instalaciones de mantenimiento y posiciones de aviones de combate enemigos”, de acuerdo a la agencia de noticias AFP.

La presión de EE.UU. a Irán

Trump declaró la semana pasada que todas las minas colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz como parte de sus esfuerzos por bloquear la ruta habían sido detonadas o retiradas.

El mandatario estadounidense añadió que le habían advertido a Irán que cualquier barco o embarcación que desplegara nuevas minas sería destruido.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, calificó la afirmación de Trump de “propaganda”.

Irán se enfrenta a una renovada presión económica después de que Washington anunciara una nueva campaña de sanciones el 24 de agosto, destinada a aislar aún más a Teherán y a ampliar las sanciones secundarias contra sus aliados.

Los funcionarios iraníes y los medios estatales han desestimado en gran medida la campaña, considerándola una continuación de las medidas económicas estadounidenses anteriores que, según argumentan, surgieron tras el fracaso militar de Washington en el reciente conflicto.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel lanzaron ataques a gran escala contra Irán.

Irán respondió atacando a Israel, bases estadounidenses y estados aliados en el Golfo, y bloqueando de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

La guerra con Irán ya ha superado los seis meses.

Antes de que comenzara la guerra, aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo transitaban por esa ruta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.