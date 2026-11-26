Volodymyr Zelensky manifestó su profunda frustración con Estados Unidos, afirmando que los retrasos en la entrega de misiles antibalísticos vitales están costando vidas ucranianas y quejándose de que su aliado no está presionando lo suficiente a Rusia durante las conversaciones de paz.

En una entrevista con la BBC en su oficina en el centro de Kyiv, el presidente de Ucrania también dijo que es “muy extraño” que Donald Trump publicara una foto de sí mismo abrazando a Vladimir Putin y llamándole “mi amigo”.

“Por supuesto que eso le corresponde al Presidente de los Estados Unidos, pero… es extraño”, dijo Zelensky, hablando en inglés.

“[Putin] es un agresor y un asesino… No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo”, enfatizó, sugiriendo que era como abrazar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde su tenso encuentro con Trump en el Despacho Oval en 2025, Zelensky ha sido muy cuidadoso en la forma como maneja las relaciones con EE.UU.

Los dos enviados de Trump han estado intentando negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la enorme pérdida de vidas. Sin embargo, a menudo parecen estar más alineados con la postura de Moscú que con la de Kyiv.

En la última ronda de conversaciones de paz, que tuvo lugar en Abu Dabi a principios de este mes, no se consiguió ningún avance. “Cuanto más sabemos, más problemas vemos”, así la describió Zelensky.

El presidente dijo, sin embargo, que se espera que las conversaciones se reanuden en diciembre.

Zelensky reveló que no está claro si los negociadores europeos estarían presentes en las negociaciones, como anunciaron los enviados estadounidenses.

El Kremlin parece estarse resistiendo.

El jueves, Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social que, en su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a “retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa” y dijo que creía que un acuerdo de paz con Ucrania era “una gran posibilidad”.

Pero, a juzgar por sus declaraciones públicas, Rusia parece haber retrocedido a sus posiciones iniciales de negociación intransigentes en todos los aspectos.

4 años y 9 meses de invasión a gran escala

Ucrania necesita urgentemente que las conversaciones avancen y pongan fin a casi cinco años agotadores de invasión a gran escala por parte de Rusia.

Los ataques rusos en todo el país se han vuelto más frecuentes y más mortíferos: el número de civiles muertos ha alcanzado un máximo histórico.

Por eso, Zelensky hizo un llamado a “aliados verdaderamente útiles, que puedan presionar a Rusia” para lograr resultados e instó a EE.UU. a estar a la altura de su reputación como país fuerte con “poder y que infunde respeto”.

“Cuando intentas ser muy neutral con el agresor… significa que apoyas a las víctimas y también al agresor. Eso no está bien”, señaló.

EE.UU. argumenta que es neutral en la compleja búsqueda de un acuerdo de paz duradero entre ambas partes.

BBC La corresponsal de la BBC Sarah Rainsford entrevistó a Volodymyr Zelensky en Kyiv, capital de Ucrania.

Mientras tanto, Kyiv lucha por defender su espacio aéreo.

Las alertas aéreas, día y noche, se han convertido en una constante agotadora en la vida cotidiana.

Los misiles balísticos rusos atacan centrales eléctricas y puentes, y diariamente se lanzan drones sobre el centro de Kyiv y otras grandes ciudades.

En respuesta, Ucrania lanza cientos de drones contra objetivos en Rusia.

Zelensky afirmó que los militares ucranianos ahora son capaces de destruir alrededor del 70% de los drones más rápidos de Rusia, una estadística que, según él, está mejorando.

Pero hay un déficit “muy, muy grande” de interceptores para detener misiles balísticos, y afirmó que los estadounidenses están retrasando las entregas de sus sistemas Patriot.

“Es una lástima que se hayan centrado en Medio Oriente y que les presten más ayuda… Es una pena. Tenemos muchas preguntas al respecto”, planteó Zelensky.

“El déficit de estos misiles equivale a vidas humanas”.

También confirmó que el sistema estadounidense de comunicaciones por satélite Starlink, y su versión militar Starshield, aún siguen estando restringidos en las zonas ocupadas de Ucrania.

Según han descrito las unidades de drones ucranianas a la BBC, sus drones interceptores ya no pueden alcanzar a los Shaheds rusos. Esto significa que dichas armas pueden adentrarse en Ucrania sin obstáculos.

¿De quién fue esa decisión?

“Técnicamente, de SpaceX [la compañía de exploración espacial de Elon Musk]; políticamente, no lo sé, de verdad que no lo sé”, respondió Zelensky. “Es como… un juego de ping-pong. Si le preguntamos a una parte, dice que es la otra”.

El duro invierno que comienza

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra objetivos rusos, incluyendo refinerías de petróleo y buques que transportan armas o combustible.

El jueves, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que el ataque que hundió un buque de guerra ruso atracado en el este de Libia esta semana supone un riesgo de extender la guerra al Mediterráneo, lo cual consideró que es inaceptable.

Zelensky defendió los ataques, calificando el impacto en el buque de guerra Merkury como un “gol absolutamente legítimo”.

Reconoció que tales ataques son “muy peligrosos”, pero precisó que las fuerzas ucranianas “nunca atacan” sin coordinarse con sus socios.

Se negó a dar más detalles.

También reconoció que Ucrania se está preparando para un invierno boreal difícil y peligroso.

Los recientes ataques en Kyiv han tenido como objetivo los puentes sobre el vasto río Dniéper, en un intento aparente de dividir la ciudad en dos.

Algunos residentes ya se fueron de la ciudad para pasar el invierno en otro lugar y muchos negocios cerraron, ya que los cortes de electricidad y los ataques en las redes logísticas han disparado los costos operativos a niveles inmanejables.

También han sumido a gran parte de la ciudad en la oscuridad.

“Por supuesto que Rusia quiere que huyamos”, sostuvo Zelensky.

“La gente puede irse, pero intentaremos defender nuestra capital por todos los medios. Necesitamos nuestra capital. Sin capital, no hay país”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.