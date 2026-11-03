EE.UU. lanza “ataques defensivos” contra Irán antes de las elecciones de medio mandato

Estados Unidos lanzó “ataques defensivos” en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios estadounidenses a la CBS, cadena asociada a la BBC en Estados Unidos.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA reportó varias explosiones en la isla el lunes.

Los funcionarios estadounidenses describieron los ataques como limitados y señalaron que fueron una respuesta a los disparos efectuados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) contra una aeronave estadounidense.

La BBC se ha puesto en contacto con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) —la rama de las fuerzas armadas estadounidenses responsable de las operaciones en Oriente Medio— para solicitar comentarios al respecto.

Estos hechos se producen poco antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que determinarán si el Congreso queda bajo control de los republicanos o de los demócratas.

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Trump se enfrenta a una caída en las encuestas y a presiones dentro de su propio partido para poner fin a la guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

El lunes, Trump declaró a los periodistas que no tiene “ninguna prisa” por intensificar los ataques contra Irán.

“De una forma u otra, haremos algo, pero no hay prisa. Los hemos dejado financieramente paralizados”, afirmó al medio de noticias Axios. “No tienen dinero, no tienen gasolina y su población está cada vez más cansada de esta situación”.

En una entrevista con Fox News, realizada en vísperas de las elecciones de mitad de mandato, Trump también señaló que Estados Unidos “podría tener que atacar ‘Pickaxe¡”, una instalación vinculada al programa nuclear iraní.

Trump añadió que esto «no es nada grave» y que podría llevarse a cabo en «una hora».

En los últimos días han crecido las especulaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos reanude ataques de gran envergadura contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, al ser consultado por un periodista el lunes sobre si ese era el caso, Trump respondió que “no”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a la agencia IRNA que se están manteniendo conversaciones “muy intensas” con Estados Unidos, a través de mediadores, para intentar poner fin a la guerra.

Asimismo, afirmó que Teherán está preparado —”más que nunca”— tanto para escenarios diplomáticos como militares, y añadió que depende de Estados Unidos elegir entre el “camino sensato” de la negociación o el “error de una agresión militar”.