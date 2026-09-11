EE.UU. y el resto del mundo conmemoran los 25 años de los ataques del 11 de septiembre

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Con casi 3.000 muertos, el 11-S fue y es el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia. Sobrevivientes y familiares de víctimas de 77 países se reúnen por el aniversario en ceremonias organizadas en los tres lugares donde se produjeron los impactos: Nueva York, Virginia y Pensilvania.

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Mujer con flores en el memorial del 11-S

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