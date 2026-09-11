- Se cumplen 25 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.
- Con 2.996 muertes, fue y sigue siendo el mayor ataque en suelo estadounidense de la historia.
- Sobrevivientes y familiares de víctimas se reúnen en actos conmemorativos organizados en los tres lugares donde se produjeron los impactos: Nueva York, Virginia y Pensilvania.
- Los ataques y la posterior respuesta de EE.UU. aún definen decisiones de política exterior, seguridad e inteligencia.
- En agosto se dictaminó que Khalid Sheikh Mohammed, el arquitecto de los ataques, será juzgado recién en junio de 2028.
EE.UU. y el resto del mundo conmemoran los 25 años de los ataques del 11 de septiembre