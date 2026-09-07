El dilema que enfrenta Europa tras la primera victoria de la extrema derecha en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial

“Sísmico”, “un terremoto sociopolítico”, “un momento decisivo para Alemania”.

Así describieron los analistas políticos y numerosos medios de comunicación la sorprendente victoria del partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones locales celebradas el domingo en Alemania. ¿Acaso es una exageración?

Sajonia-Anhalt es una de las más pequeñas de las 16 regiones que conforman la enorme Alemania. Cuenta con apenas 1,7 millones de votantes de un total de 59 millones elegibles en todo el país.

¿Qué importancia pueden tener sus preferencias políticas, especialmente teniendo en cuenta que AfD se quedó cerca de obtener la mayoría absoluta?

La respuesta: muy significativa.

Ante todo, dentro de Alemania.

Aunque la votación fue regional, tiene repercusiones a nivel nacional. La aplastante victoria de AfD ejerce aún más presión sobre el ya debilitado gobierno de coalición centrista en Berlín. Podría suponer el golpe de gracia para el impopular canciller conservador alemán Friedrich Merz, quien había prometido reducir drásticamente la popularidad de la AfD.

Estos problemas políticos debilitarán y distraerán aún más a Alemania, el actor más poderoso de la UE, en un momento de crisis continental, mientras Europa lucha por contener la agresión rusa, las rabietas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump y la amenaza económica de China.

El resultado en Sajonia-Anhalt también provoca una profunda reflexión en toda Alemania, donde el pasado nazi aún pesa mucho. Se trata de la primera victoria electoral aplastante de un partido nacionalista de extrema derecha desde la caída del Tercer Reich en 1945 y le da a AfD una oportunidad real de gobernar, en este caso, a nivel regional.

Las autoridades alemanas han calificado, en parte, a AfD de antidemocrática y a varias facciones regionales del partido, incluida la de Sajonia-Anhalt, de extremistas de ultraderecha.

Es bien sabido que AfD goza de especial popularidad en Alemania Oriental, pero ahora también se sitúa como el partido político más grande a nivel nacional según las encuestas.

Parece ser que la clase política tradicional alemana les ha fallado a los votantes. ¿Qué hará ahora la mayor economía de Europa y su nación más poblada sin contar Rusia?

El interés de Trump en AfD

El pequeño estado de Sajonia-Anhalt también está causando revuelo fuera de Alemania.

El mismísimo presidente de Estados Unidos publicó rápidamente el domingo en su plataforma Truth Social la encuesta a pie de urna de Sajonia-Anhalt.

El mensaje antiinmigración y antiliberal de AfD, que aboga por una “Alemania para los alemanes”, guarda mucha similitud con el lema MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump. Al igual que otros partidos nacionalistas europeos, AfD se inspira en gran medida en la estrategia de Trump: desacreditar a los medios de comunicación tradicionales, cuestionar la neutralidad de los jueces y prometer “hacer que Alemania vuelva a ser grande”.

Resulta interesante observar que, en las campañas electorales europeas, rara vez se menciona al presidente de Estados Unidos. Los políticos son muy conscientes de su impopularidad entre los votantes.

El domingo por la noche, el influyente empresario ruso Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, siguió de cerca los pasos de Donald Trump en las redes sociales. Declaró que el resultado de AfD era “histórico”, que el gobierno alemán estaba “desacreditado” y que el canciller alemán había sido “humillado”. Comparaba a Merz con el ex primer ministro británico Keir Starmer, quien se vio obligado a dimitir este verano.

Por qué Rusia tiene mucho en juego

¿Qué interés podría tener Rusia en las elecciones regionales alemanas, se preguntarán, y a qué se debía la pulla de Dmitriev contra Reino Unido?

El gobierno alemán es el mayor donante individual de Ucrania, y se sabe que Reino Unido proporcionó a Kyiv misiles utilizados para atacar territorio ruso. Esto ha enfurecido profundamente a Moscú.

En comparación, AfD es bastante prorrusa. Su objetivo es dejar de enviar ayuda militar a Ucrania, levantar las sanciones contra Moscú y volver a comprar energía rusa, mucho más barata. La industria alemana, ávida de energía, sufrió un duro golpe económico después de que el país suspendiera las importaciones de energía rusa tras la invasión de Ucrania en 2022.

El enfoque conciliador de AfD hacia Rusia tiene otro atractivo en el este de Alemania, que sigue siendo mucho más pobre que el oeste. Esto, a pesar de que Alemania gastó entre 2,3 y 3 billones de euros para ayudar a integrar la antigua parte comunista del país tras la caída del Muro de Berlín en 1989.

Sajonia-Anhalt es la región más pobre de Alemania y allí, como en gran parte del este de Alemania, es frecuente encontrar entre los votantes lo que se conoce como “Ostalgie”; esencialmente “nostalgia en el este” por los tiempos del comunismo, un pasado que algunos recuerdan como mucho más estable.

Los partidos de toda Europa responden

La Unión Europea también siguió de cerca las elecciones de Sajonia-Anhalt.

Los próximos 12 meses serán una época de intensas elecciones en toda la UE. Se esperan votaciones en países clave como Francia, Italia, España y Polonia. Bruselas teme que los partidos más extremistas, tanto de izquierda como, sobre todo, de derecha, puedan beneficiarse en general.

El líder del partido nacionalista español Vox, Santiago Abascal, publicó el domingo en X que la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt era “una gran esperanza para Alemania y para Europa”.

Por el contrario, el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, aliado del presidente centrista Emmanuel Macron, advirtió: “Este es un momento grave en Europa, al ver a la extrema derecha ganar unas elecciones regionales en Alemania”.

Ni AfD ni otros partidos europeos calificados de “extrema derecha” o “derecha dura” aceptan dicha etiqueta. Además, difieren entre sí en tono y programa político. La Agrupación Nacional francesa, liderada por Marine Le Pen, expulsó a AfD de su grupo en el Parlamento Europeo hace dos años por considerarla demasiado “radical”. Sin embargo, lo que sí comparten estos partidos es una plataforma antiinmigración y un marcado mensaje nacionalista. Y eso preocupa profundamente a la UE.

Ya sea un grito de guerra como “¡Alemania primero!”, “¡Italia primero!” o “¡Francia para los franceses!”, la preocupación en Bruselas es que el auge de los partidos nacionalistas ponga a prueba la cohesión europea en un momento en el que los acontecimientos externos la exigen más que nunca.

Los partidos nacionalistas como AfD o la Liga italiana tienden a ser profundamente euroescépticos, pero Bruselas afirma que Europa debe permanecer unida para contrarrestar la intimidación de Donald Trump, por ejemplo, o para proteger eficazmente a las empresas europeas contra el dumping de productos chinos.

Dursun Aydemir / Getty El auge de los partidos extremistas se ve con preocupación en la Unión Europea.

Los estamentos de defensa europeos también advierten que las fisuras en las sanciones europeas contra Rusia o la tibieza de algunos países respecto a su adhesión a la OTAN (como se observa, por ejemplo, en la Agrupación Nacional de Marine Le Pen o en el partido AfD de Alemania) no hacen sino envalentonar a Moscú.

Los responsables de seguridad afirman que las naciones deben permanecer unidas para detener a Rusia en Ucrania; de lo contrario, el Kremlin se verá tentado a atacar dentro de la OTAN, como en los Estados bálticos.

Lo cierto es que los votantes europeos son muy conscientes de estas amenazas externas y de su impacto en sus países. Les preocupa el impacto de las guerras en Ucrania y Medio Oriente, el deterioro de los servicios sanitarios y la creciente inseguridad económica para ellos y sus familias. La inmigración descontrolada y la inseguridad en las calles también son motivo de gran preocupación.

Y es aquí donde la trascendencia de la votación en Sajonia-Anhalt se hace patente: una clara señal de alarma para los partidos políticos tradicionales, pero también para instituciones de toda Europa, como el poder judicial y los servicios de seguridad. Aquellos a las que AfD tacha de “establishment” egoísta.

Los votantes de este continente se sienten perdidos y decepcionados por los partidos a los que han apoyado una y otra vez durante décadas. Que ahora, en época electoral, se inclinen hacia la derecha o la izquierda no significa que de repente se hayan vuelto extremistas.

El lema de campaña de AfD en Sajonia-Anhalt era un optimista “¡Todo es posible!”, además de la promesa de devolver a los alemanes el orgullo por su país. Aunque hasta ahora no han tenido experiencia en el gobierno, la gente parece cada vez más dispuesta a darles una oportunidad.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.