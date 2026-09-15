El empresario colombiano Alex Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, se declara culpable de lavado de dinero y entregará US$195 millones a EE.UU.

El empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas este martes ante una corte federal de Miami.

Saab, quien llegó a ser ministro del gobierno de Maduro, cambió su declaración anterior de “no culpable” a “culpable”, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía en el cual también se comprometió a colaborar aportando información relevante a las autoridades, así como a entregar US$195 millones que habría obtenido a través de operaciones ilícitas relacionadas con una trama de corrupción.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo suscrito entre Saab y la Fiscalía. Sin embargo, de acuerdo con información divulgada por la Fiscalía cuando fue imputado inicialmente, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

Saab, de 54 años, fue deportado a Estados Unidos en mayo pasado, cuatro meses después de que Maduro fuera detenido en Caracas en una inusitada operación militar de EE.UU. que dejó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina del país.

Dos días más tarde, el 18 de mayo, Saab compareció ante un tribunal federal de Miami, donde fue notificado de las acusaciones en su contra por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela, según informó la agencia EFE.

El caso también incluye referencias a supuesto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos.

Aliado clave de Maduro

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a proyectos de construcción de viviendas.

Posteriormente, estuvo al frente del programa CLAP, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se beneficiaron de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Las acusaciones presentadas contra Saab en Miami se relacionan con su participación en este programa de alimentos.

En 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.

Saab fue detenido en 2020 cuando el avión en el que viajaba hizo una escala para repostar en Cabo Verde.

El gobierno venezolano aseguró entonces que se encontraba en una misión humanitaria de alto nivel con destino a Irán.

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos por EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

El gobierno de Maduro hizo enormes esfuerzos para lograr su liberación: denunció la detención como un “secuestro”, organizó una campaña de solidaridad internacional. Además, intentó darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no lograron evitar que fuera extraditado a EE.UU., donde pasó dos años preso hasta ser liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre los que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.