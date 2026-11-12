El exintegrante de las Brigadas Rojas italianas detenido en Argentina que escapó por un balcón usando un arnés

Una huida de película.

Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años y antiguo miembro de las Brigadas Rojas que se encontraba bajo arresto domiciliario en una vivienda del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, escapó por un balcón utilizando un arnés.

El hombre estaba detenido después de que la Corte Suprema de Argentina aprobara el año pasado su extradición a Italia para cumplir una pena de 27 años de prisión.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el fugitivo se quitó una tobillera electrónica antes de escapar y la manipuló con una manta térmica y lo que podría ser grasa o carne de algún animal.

“Se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo”, dijeron las autoridades al diario argentino La Nación.

Bertulazzi fue declarado culpable de un secuestro perpetrado por el grupo al que pertenecía. En Italia fue condenado en 1987 por asociación ilícita y pertenencia a una banda armada.

Las Brigadas Rojas fueron una organización armada italiana de extrema izquierda. Estuvieron activas sobre todo entre 1970 y finales de los años 80, y fueron el grupo más importante de los llamados anni di piombo (“años de plomo”), una etapa de violencia política en el país europeo.

De ideología marxista-leninista, este grupo armado hirió y mató a decenas de magistrados, políticos, periodistas e industriales.

Getty Images El hombre ya había sido capturado anteriormente en Argentina en 2002, tras haber permanecido prófugo durante más de cuatro décadas.

Por la manipulación de la tobillera electrónica, el artefacto continuó transmitiendo mediciones de temperatura corporal incluso después de su huida.

“Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía. Más tarde trepó un portón metálico para ganar la calle”, añadió.

Las autoridades dijeron a medios locales que sospecharon al notar que la etiqueta había permanecido inmóvil.

El gobierno argentino anunció el miércoles una recompensa de 20 millones de pesos (aproximadamente US$13.000) por cualquier información que permita dar con su paradero, según una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Bertulazzi permanecía bajo arresto domiciliario en la capital argentina desde agosto de 2024, informó la agencia AFP. El gobierno argentino encabezado por Javier Milei le había revocado su estatus de refugiado.

Sabía fabricar bombas

Bertulazzi pasó décadas como fugitivo tras ser condenado en rebeldía en Italia.

Argentina dio luz verde a su extradición a Italia en julio de 2025, después de que la Corte Suprema rechazara su última impugnación. Su traslado era inminente.

Debido a su edad, fue puesto bajo arresto domiciliario.

Según el diario argentino Clarín, la policía, preocupada por el pasado de Bertulazzi y por su habilidad para fabricar bombas, solicitó la intervención de expertos en explosivos ante la posibilidad de que el artefacto con la tobillera electrónica hubiera sido preparado para detonar.

De igual manera, se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y captura a nivel nacional.

Bertulazzi fue arrestado por primera vez tras utilizar un pasaporte falso para cruzar a Argentina desde el vecino Chile en 2002.

Sin embargo, en 2004 se le concedió el estatus de refugiado y vivió libremente en el país sudamericano hasta su nuevo arresto en 2024.

El gobierno de Milei declaró en aquel momento que “Bertulazzi es responsable de crímenes que socavaron los valores democráticos y la vida de muchas víctimas”.

El crimen más infame de las Brigadas Rojas

Bertulazzi formaba parte de la sección de Génova de las Brigadas Rojas que secuestró al ingeniero naval Pietro Costa en 1977. Lo retuvieron durante 81 días antes de recibir un cuantioso rescate.

El dinero obtenido por el secuestro se utilizó posteriormente para comprar un piso en Roma, que en 1978 se empleó para el crimen más infame de las Brigadas Rojas: el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

Moro fue capturado luego de su coche ser emboscado de camino a la inauguración del Parlamento. Estuvo retenido en su piso durante 54 días antes de ser asesinado a tiros y su cuerpo abandonado en el maletero de un Renault en el centro de la capital italiana.

El grupo de la estrella roja, que se había nutrido de radicales expulsados del Partido Comunista Italiano y otras formaciones, pretendía desencadenar en Italia una revolución mediante la lucha armada.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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