El guía de montaña Kurt Walde se encontraba en una ladera casi vertical en los Dolomitas italianos, a una altitud de poco más de 2.850 metros, en busca de una cueva aún inexplorada.

Mientras descendía desde la cima de la montaña por una pendiente cubierta de rocas sueltas, Walde llegó a un saliente que creyó sería la cueva. Fue una falsa alarma.

“En ese momento me sentí un poco desesperado”, cuenta Walde. “Continué descendiendo, pero al final se me acabó la cuerda”.

Walde estaba convencido de que estaba cerca. Aunque no se había sentido bien esa mañana, se había cargado a la espalda su mochila de 22 kilos. En los últimos metros, prescindió de la cuerda y logró llegar a la entrada de la cueva sin ella.

En su interior le esperaba un espectáculo extraordinario. En lo más profundo de la cavidad, el haz de luz de su linterna frontal iluminó un cementerio de esqueletos de la Edad de Hielo. Se sospecha que pertenecen al Ursus ladinicus, una especie de oso de las cavernas que se extinguió hace unos 24.000 años.

La entrada a la cueva recién descubierta se encuentra al otro lado de la montaña respecto a otro lugar famoso: la cueva de Conturines, situada en el Parque Natural Fanes-Senes-Braies, en el norte de Italia. Hasta la fecha, ese es el único sitio donde se ha confirmado la presencia de restos de Ursus ladinicus.

Los osos cavernarios de Conturines pesaban alrededor de 1.200 kg y median 3 metros de largo; los machos eran más grandes que las hembras. Su dentadura sugiere que eran herbívoros estrictos y que se alimentaban de hierbas alpinas, hojas y gramíneas más resistentes.

Kurt Walde Los huesos de oso de las cavernas hallados en las cuevas recién descubiertas superan con creces a los encontrados en su cueva hermana, Conturines.

El descubrimiento de Conturines en 1987 transformó lo que sabíamos sobre los osos cavernarios de la Edad de Hielo. Casi 40 años después, el hallazgo de esta cueva “hermana” podría volver a cambiar nuestra comprensión al respecto.

Una sospecha persistente

Walde, oriundo de la cercana ciudad de Brunico, en el Tirol del Sur, siempre ha creído que la cueva de Conturines esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Lleva 41 años trabajando como guía de montaña y es uno de los dos únicos guías autorizados para acceder a esta famosa cueva.

“Durante todas esas visitas, siempre tuve la sensación de que la cueva no era todo lo que había”, comenta Walde. “Pensaba que debía de haber algo más”.

Hace tres años y medio, mientras se encontraba en una cima, Walde divisó una mancha negra en la ladera de la montaña que contrastaba notablemente con un entorno de aspecto lunar.

“Esa fue la primera señal”, comenta Walde. Convencido de que allí había algo interesante, decidió que algún día se enfrentaría a la vertiginosa pendiente para llegar hasta allí. “Tengo que ir a verlo de cerca”.

En julio de 2026, Walde finalmente se decidió a explorar el lugar y se encontró con un auténtico tesoro de vestigios antiguos.

Amt für Archäologie/ Autonome Provinz Bozen La fisura en esta pared rocosa muestra la entrada a la cueva, donde se realizó el descubrimiento.

Al entrar, le llamaron la atención las similitudes topográficas entre esta caverna y la cueva de Conturines.

“Inmediatamente pensé que esta cavidad debía formar parte de un sistema de cuevas”, comenta. Eufórico por haber logrado entrar sin contratiempos, añade: “Quería prolongar ese momento y esa sensación tanto como fuera posible”. Lo compara con recibir un regalo y querer alargar el suspense antes de abrirlo.

Los primeros 60 metros de la cueva forman una línea recta que culmina en un gran espeleotema —un depósito mineral natural—. Cerca de allí, encontró un hueso solitario sobre una formación rocosa elevada que recordaba a una mesa. La disposición le pareció “misteriosa”.

A partir de ese punto, la cueva desciende hacia la izquierda. Fue allí donde Walde se topó con numerosos huesos y cráneos.

“Fue algo muy emocionante”, dice. “Me esforcé al máximo por controlar mis emociones”.

Walde recuerda haber sentido que caminaba “sobre cáscaras de huevo” para evitar alterar los hallazgos. Se encontró con lo que parecía ser un cráneo unido a sus vértebras cervicales.

Comprendió entonces que, hace mucho tiempo, aquel lugar estuvo “lleno de vida” y actividad. “Esa fue la sensación más intensa”.

Kurt Walde Kurt Walde realizó el extraordinario descubrimiento al final de una peligrosa ascensión.

Una cueva hermana

Esta cavidad y su vecina, la cueva de Conturines, se encuentran en el Parque Natural Fanes-Senes-Braies, en el norte de Italia.

Algunos de los huesos hallados en Conturines pertenecían al oso de las cavernas común. Otros resultaron corresponder a una especie hasta entonces desconocida, Ursus ladinicus, bautizada así en honor a la comunidad ladina que habita en las montañas donde se realizó el descubrimiento.

Las investigaciones indican que los huesos encontrados allí tienen una antigüedad de, al menos, entre 46.000 y 50.000 años. La cueva constituye, además, una cápsula del tiempo climática gracias a ciertos depósitos minerales que alberga, algunos de los cuales datan de hace seis millones de años.

Los estudios realizados en la cueva indican que, en la época en que vivían estos osos, los Dolomitas podrían haber registrado temperaturas más cálidas que la media actual. Asimismo, es posible que el límite altitudinal de los hayedos se situara a mayor altura que hoy en día, lo que probablemente proporcionaba alimento a los osos.

Los restos óseos de Conturines revelan que estos osos de las cavernas no estaban solos: en la cueva se hallaron la mandíbula de un león cavernario y un diente aislado. En otras cuevas alpinas, contemporáneas a la época de estos osos, también se han encontrado restos de hienas, leones y leopardos de las cavernas.

Una carrera para asegurar el lugar

Una de las primeras personas en ser informadas sobre el hallazgo de Walde fue Christian Terzer, director del Departamento de Arqueología de la provincia de Bolzano. Terzer había asumido el cargo apenas a principios de agosto. Enterarse del descubrimiento justo al comenzar en su trabajo resultó ser, en cierto modo, un bautismo de fuego.

Terzer le comenta a la BBC que solo tras hablar del hallazgo con paleontólogos locales comprendió su verdadera importancia. Le empezó a preocupar la posibilidad de que el lugar sufriera algún tipo de contaminación. “También pasé algunas noches sin dormir”.

Para evitar el acceso no autorizado, el departamento instaló una reja a unos 20 metros de la entrada, además de colocar una lona más al interior para proteger estos vestigios cruciales. El material tuvo que ser transportado por aire hasta la cueva —de difícil acceso—, una tarea que no resultó nada sencilla.

Amt für Archäologie Provinz Bozen La investigación dentro de la cueva tratará de minimizar la contaminación y la alteración de los restos que allí se encuentran.

“Me impresionó la cantidad de huesos”, comenta Terzer, quien visitó el lugar a principios de otoño. “Hay cientos y cientos de huesos allí. No sé cuántos osos hay en total, pero son muchísimos”.

Terzer también está bastante seguro de que “en esta nueva cueva hay muchos más ejemplares que en la cueva de Conturines”.

El hueso solitario sobre la losa de piedra del que se había percatado Walde, era además uno de varios situados de forma inusual que llamaron la atención de Terzer.

“Resulta extraño que algunos huesos aparezcan aislados sobre grandes rocas”, señala Terzer. “Tendremos que averiguar cómo llegaron hasta allí. Quizás mediante un proceso natural, o tal vez porque hubo seres humanos en el interior hace miles de años”.

Kurt Walde La posición de un hueso solitario sobre un afloramiento rocoso es uno de los misterios de la nueva cueva.

Si bien el invierno ofrece a Terzer y a su equipo una pausa en las labores de exploración, los científicos pueden aprovechar este tiempo para centrarse en el proyecto que tienen por delante.

Tanto él como otros expertos en la materia tienen previsto retomar el trabajo científico en el interior de la cueva a partir de junio de 2027.

Las implicaciones científicas

Martina Pacher conoce bien la cueva de Conturines. Es paleontóloga de vertebrados en el Museo de Historia Natural de San Galo —donde se dedica principalmente al estudio de los osos de las cavernas y la fauna de la Edad de Hielo— y, siendo estudiante, participó en las excavaciones del yacimiento descubierto en 1987.

Pacher recuerda haber quedado maravillada al enterarse del descubrimiento de la nueva cueva. Para ella, este hallazgo plantea ahora diversos interrogantes.

En primer lugar, ¿cómo accedieron los osos al interior? La boca de la cueva, tal como se presenta hoy, resulta sumamente inaccesible; sin embargo, en el pasado debió de ser un lugar al que los osos podían entrar. Según explica Pacher, no debía de haber hielo que bloqueara la entrada, y las temperaturas habrían tenido que ser adecuadas para estos animales.

Actualmente, no existe una conexión visible entre la cueva recién descubierta y la hallada en 1987, pero es posible que esto no siempre haya sido así.

“Es probable que la antigua cueva de Conturines y esta nueva estén conectadas de algún modo, aunque todavía no estamos seguros”, afirma.

Pacher señala que, a lo largo de los milenios, la entrada a la cueva podría haber sufrido modificaciones; no obstante, es demasiado pronto para determinar cómo o en qué medida.

Kurt Walde Kurt Walde observó varios cursos de agua con lodo blanco limoso que recorrían la cueva.

Pacher también espera que el descubrimiento pueda ayudar a responder la pregunta de cómo eran los osos. “Si encontramos muchos esqueletos más o menos completos, tendremos muchas mejores posibilidades de reconstruir la apariencia de estos osos”, afirma.

“Es posible que encontremos más esqueletos debajo de los sedimentos o al menos huesos que podamos rearticular más adelante”, dice Pacher. “Entonces podríamos comprender mejor los vínculos familiares y el comportamiento social de estos animales”.

De hecho, estos hallazgos son una ventana a ecosistemas y ambientes pasados que son completamente diferentes a los actuales, dice Spyridoula Pappa, curadora principal de mamíferos fósiles en el Museo de Historia Natural de Londres que ha trabajado con dientes de la cueva Conturines.

“Lo que me entusiasma de esto es la posibilidad de estudiar un conjunto (de huesos) mucho más completo”, dice Pappa. Ella espera que permita a los científicos extraer evidencia de dientes, esqueletos, material genético y contexto geológico para construir una imagen mucho más completa de estos “notables osos alpinos”.

Se pregunta, además, qué más se puede encontrar en la cueva. “También necesitamos ver si todos son restos de osos de las cavernas”, dice Pappa.

Amt für Archäologie Provinz Bozen El sitio ha sido protegido y sellado durante el invierno, hasta que se reanuden las investigaciones en 2027.

Para Pacher, el objetivo más importante por ahora es preservar el lugar lo mejor posible, ya que evitar cualquier alteración es la clave para comprender este valioso yacimiento de huesos. Walde también espera regresar algún día a la cueva —quizás dentro de diez años— y encontrarla en el mismo estado en que la halló originalmente.

Por el momento, la cueva permanece cerrada y bloqueada para impedir el acceso no autorizado hasta que el equipo de Terzer regrese en 2027.

Las investigaciones que se llevarán a cabo aquí podrían responder a todo tipo de interrogantes, tanto grandes como pequeños.

Podrían transformar nuestra comprensión de los animales que poblaron los Dolomitas y los Alpes en un pasado remoto. Podrían revelar cómo los osos lograban acceder a esta cueva, lo que hoy resulta sumamente difícil. E incluso podrían explicar curiosidades, como la forma en que un hueso aislado terminó posado sobre una piedra que parece una mesa.

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).