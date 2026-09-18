El grupo que lavaba cientos de millones de euros para criminales usando un sistema financiero con siglos de historia

“Comerciantes de la Gran Europa”. Así se llamaba el canal de Whatsapp con 532 miembros que ayudaba a blanquear cientos de millones de euros en efectivo en todo el mundo, financiando el crimen organizado y el extremismo sin dejar rastro documental.

Una investigación realizada por cadenas de televisión europeas reveló que este grupo se utilizó para organizar transferencias de dinero transfronterizas para sus clientes.

En al menos un caso, los pagos procedentes de Bruselas fueron a parar a manos de militantes del grupo Estado Islámico (EI) en Siria.

La red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que forma parte la BBC, también encontró pruebas más amplias de que se utilizaban sistemas similares de transferencia de dinero en efectivo para el tráfico de personas y el narcotráfico.

El chat grupal, que contenía más de 82.000 mensajes enviados entre finales de febrero y diciembre de 2022, fue descubierto inicialmente por el juez de instrucción belga Vincent Guerra.

Un juez de instrucción es un magistrado que examina las pruebas en casos complejos antes del juicio y emite una recomendación sobre si deben procederse con el mismo.

Guerra afirmó que el número de transacciones era “asombroso” y que la red abarcaba “todo el planeta”. El caso comenzó como una investigación sobre financiación del terrorismo, pero “se convirtió en una gota en el océano de transacciones”, añadió.

Los miembros del grupo de chat se enviaban mensajes en árabe para coordinar pagos en efectivo mediante el antiguo sistema de transferencia hawala.

Hawala es una red de intermediarios financieros de confianza que gestionan el envío de fondos a nivel mundial sin necesidad de registro electrónico ni transporte físico de billetes.

El sistema implica un acuerdo entre dos intermediarios, conocidos como hawaladars, ubicados en diferentes lugares. Uno de los hawaladars recibe una suma de dinero en efectivo y el otro se compromete a entregar la misma cantidad, menos la comisión, al destinatario. Los hawaladars acuerdan liquidar todas sus transacciones entre sí en una fecha posterior.

Las transferencias hawala se utilizan con frecuencia para fines legítimos, como el envío de fondos por parte de trabajadores inmigrantes a sus familias en países con acceso limitado a los bancos.

El sistema hawala es ilegal en muchos países

Los delincuentes también pueden aprovechar las transferencias hawala para eludir el sistema Swift, utilizado para la mayoría de las transferencias internacionales de dinero, con el que los bancos suelen registrar las transacciones importantes fruto del curso normal de los negocios. Estas instituciones están obligadas a informar sobre cualquier actividad sospechosa.

El grupo “Comerciantes de la Gran Europa” estaba reservado para transacciones superiores a 5.000 euros (unos US$5.800) y los pagos solían ser mucho mayores. No hay indicios de que todos los miembros del grupo estuvieran involucrados en el manejo de fondos delictivos.

El sistema hawala es ilegal en muchos países, incluyendo la mayor parte de la UE, pero es legal en Reino Unido siempre y cuando los intermediarios estén registrados en la Agencia Tributaria (HMRC).

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) obtuvo el archivo de mensajes de WhatsApp tras un juicio celebrado en Bélgica en 2024, en el que se condenó a seis blanqueadores de dinero, entre ellos Abu Adam, el cabecilla de la red en Bruselas, y su mano derecha, Abu Ahmed.

La policía belga descubrió pruebas de que los acusados enviaban dinero al Estado Islámico para ayudar a las esposas de los militantes a escapar de los campos de detención en Siria. Al arrestar a Abu Adam, encontraron en su teléfono el chat grupal “Comerciantes de la Gran Europa”.

El juez Guerra afirmó que fue como “ganar la lotería”, al descubrir el funcionamiento interno de un vasto sistema clandestino.

Banqueros sin supervisión

El teléfono también contenía 6.000 fotos de billetes de 5 euros con sus números de serie y 6.000 fotos de documentos de identidad.

Estos datos se utilizan a menudo como códigos de identificación únicos en las transacciones hawala, y la cantidad total de billetes y documentos de identidad sugiere que Abu Adam procesó al menos 12.000 transacciones, según Guerra.

“Esto no es trabajo amateur; es profesional, y a un nivel que jamás hubiéramos imaginado”, dijo. “Son banqueros sin ningún tipo de supervisión gubernamental”.

VRT Vincent Guerra dijo que descubrir el grupo de WhatsApp fue como “ganar la lotería”.

La UER también descubrió otras bandas en toda Europa que utilizaban el sistema hawala para actividades delictivas. Un antiguo blanqueador de dinero, al que llamamos Frank, que anteriormente había estado involucrado en redes hawala europeas, declaró a la UER que había participado en transacciones por valor de varios cientos de millones de euros.

Según contó, su primer contacto con el sistema hawala fue en una oficina de un pequeño pueblo a las afueras de Rotterdam, en Países Bajos. Allí, cinco o seis mensajeros llegaron con dinero en aproximadamente una hora y media, transfiriendo al menos un millón de euros, calculó.

“Lo que descubrí después es que no se trata solo de dinero. Se trata de la financiación del terrorismo. Se trata del narcotráfico. Se trata de la prostitución y de toda clase de porquerías, por decirlo suavemente”, dijo.

Otros casos registrados en Austria también han revelado cómo el sistema hawala está estrechamente vinculado al tráfico de personas y a la violencia.

En un caso investigado por la emisora austriaca ORF, perteneciente a la red de la UER, la policía austriaca allanó lo que denominaron “la mayor oficina de hawala de Viena”.

Tortura, chantaje y trata de personas

Esta oficina operaba desde un restaurante de kebabs en una concurrida avenida y, según las autoridades, se utilizaba para realizar pagos para el tráfico de personas.

Dos hermanos sirios que dirigían la operación fueron acusados de trata de personas, así como de torturar y violar a un mensajero que había perdido unos US$406.000, alegando que se los habían robado. Fueron declarados culpables el año pasado y condenados a 18 y 8 años de prisión, respectivamente.

La policía austriaca y Europol desmantelaron recientemente otra red de tráfico de personas financiada a través del sistema hawala, que, según las autoridades, había transportado a unas 100.000 personas a Europa en un periodo de 18 meses.

Gerald Tatzgern, responsable de las investigaciones sobre trata de personas en el Servicio de Inteligencia Criminal de Austria, el BK, declaró a la cadena ORF que la tortura es una realidad en el tráfico ilícito de personas y que también se utiliza para maximizar los beneficios.

“Luego se envían vídeos de la tortura a las familias, diciéndoles que si no envían otros US$1.200 o varios miles , la persona en cuestión —su hijo, su hermano, su padre— sufrirá”.

ORF Gerald Tatzgern dijo que las pandillas torturaban a los migrantes y exigían dinero a sus familias a través del sistema hawala.

Según explicó, los pagos para detener la tortura se exigían a través del sistema hawala.

El comandante de policía y enlace con Europol, Quentin Mugg, quien lideró varias investigaciones sobre blanqueo de dinero, afirmó que el sistema hawala era “el principal canal de blanqueo de dinero para el crimen organizado”.

“Ya sea que el dinero provenga del tráfico de migrantes, la trata de personas, la prostitución, los ahorros de una abuela enviados como regalo de cumpleaños a su hijo o de un maliense que trabaja en Francia y quiere mantener a su familia, [a los intermediarios] les da igual”, dijo. “Y aplicarán sus tarifas”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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