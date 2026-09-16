El hermano de Diana de Gales asegura que Carlos III le dijo que se “olvidaría pronto” a la princesa poco después de su muerte

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, asegura en sus memorias que el rey Carlos III le dijo que “olvidarían pronto” a la princesa, días después de su muerte, según un extracto publicado por el Daily Mail.

Spencer asegura que el entonces príncipe Carlos lo sometió a un “torbellino de ira” después de que él insistiera en que Diana no habría querido que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran en su cortejo fúnebre.

El Palacio de Buckingham ha rechazado enérgicamente esta afirmación.

“Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, declaró un portavoz.

El libro Swan Song: Diana, My Sister (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”, traducción libre) se publicará la semana que viene y se espera que sea muy crítico con la familia real británica. BBC News no ha tenido acceso al libro completo.

En el primer extracto hecho público, Spencer afirma que un alto asesor de la Corona británica le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de la princesa Diana, a lo que él se opuso.

Spencer manifiesta haber recibido una llamada telefónica de Carlos poco después.

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto'”, escribe el hermano de Lady Di.

¿Una época difícil por delante?

El libro de Charles Spencer parece destinado a inaugurar una época muy difícil en la historia reciente de la familia real.

La muerte de Diana, una figura enormemente popular, en un accidente automovilístico en 1997, creó un ambiente volátil en el que se acusó a la familia real de no mostrar sentimientos ni empatía, y de parecer ajena al sentir del público.

El emotivo y desafiante discurso de Charles Spencer en su funeral contribuyó a aumentar la nube de dolor que se cernía sobre la prematura muerte de Diana.

El príncipe Harry ha dicho en el pasado que caminar detrás del ataúd de su madre a los 12 años era algo que ningún niño “debería tener que hacer”.

En 2017, declaró a la BBC que no tenía “una opinión formada sobre si aquello fue correcto o incorrecto”, pero que, “en retrospectiva”, se alegraba de haber formado parte de aquel día.

Este miércoles se supo que fueron robados ejemplares del libro inédito de Charles Spencer de un camión en Países Bajos.

Según ha podido saber BBC News, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron sustraídos de un camión mientras este se dirigía desde la imprenta de la editorial neerlandesa hasta su almacén.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.