El hermano de Diana de Gales asegura que Carlos III sonaba “como si hubiera ganado la lotería” cuando le llamó tras la muerte de la princesa

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, asegura en sus nuevas memorias que el rey Carlos III sonaba “eufórico” cuando lo llamó tras la muerte de la princesa en 1997.

En el libro Spencer sostiene que el entonces príncipe Carlos sonaba como si “hubiera ganado la lotería” después de conocer la noticia.

Este miércoles el Daily Mail había publicado otro extracto de las memorias de Spencer en el que este aseguraba que Carlos III le dijo que “olvidarían pronto” a la princesa, días después de su muerte.

El Palacio de Buckingham rechazó enérgicamente esta última afirmación.

“Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, declaró un portavoz.

El libro Swan Song: Diana, My Sister (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”, traducción libre) se publicará la semana que viene y se espera que sea muy crítico con la familia real británica. BBC News no ha tenido acceso al libro completo.

Este jueves el Palacio de Buckingham se remitió a la respuesta que ofreció el día anterior al ser consultado sobre las afirmaciones de Charles Spencer sobre el estado de ánimo de Carlos III tras la muerte de Diana.

En los fragmentos publicados este jueves por el Daily Mail, Spencer relata cómo fue alertado del accidente automovilístico ocurrido el 31 de agosto de 1997 mediante una llamada telefónica de su hermana Jane, en plena noche, en su residencia de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Según escribe, tras confirmarse el fallecimiento de Diana, recibió una llamada del entonces príncipe Carlos.

El libro afirma: “A diferencia de las otras personas que me llamaron, quienes estaban atónitas y apenas lograban expresar sus condolencias y ofrecer ayuda, él sonaba eufórico y exaltado; como alguien que ha ganado la lotería, recuerdo haber pensado en aquel momento”.

Según Spencer, Carlos le comunicó que había informado a los príncipes Guillermo y Enrique de la muerte de su madre a primera hora de esa misma mañana, en sus habitaciones de Balmoral.

“La olvidaremos muy pronto”

En el extracto publicado el miércoles, Spencer asegura que Carlos lo sometió a un “torbellino de ira” después de que él insistiera en que Diana no habría querido que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran en su cortejo fúnebre.

Afirma que un alto asesor de la Corona británica le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de la princesa, a lo que él se opuso.

Spencer manifiesta haber recibido una llamada telefónica de Carlos poco después.

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto'”, escribe el hermano de Lady Di.

En sus memorias, Spencer habla también sobre el conflictivo matrimonio de su hermana; afirma que una amiga de Diana le contó que, en vísperas de la boda en julio de 1981, el príncipe Carlos le había dicho que estaba “muy feliz de casarse con ella, pero… que en realidad no estaba enamorado de ella”.

La situación en el matrimonio se volvió “realmente muy difícil” desde el principio, escribe Spencer, quien añade estar “seguro de que ambos cónyuges llegaron a desesperarse el uno del otro en ciertos momentos”.

Ahora cree que su hermana padecía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y que, como parte de su condición, sufría disforia sensible al rechazo, la cual describe como un “dolor emocional intenso ante el rechazo o las críticas de los demás”.

En sus últimos años, escribe, la princesa Diana consideró quitarse la vida en más de una ocasión, pero el amor por sus hijos “le impidió llegar más lejos”.

¿Una época difícil por delante?

El libro de Charles Spencer parece destinado a inaugurar una época muy difícil en la historia reciente de la familia real.

La muerte de Diana creó un ambiente volátil en el que se acusó a la familia real de no mostrar sentimientos ni empatía, y de parecer ajena al sentir del público.

El emotivo y desafiante discurso de Charles Spencer en su funeral contribuyó a aumentar la nube de dolor que se cernía sobre la prematura muerte de Diana.

El príncipe Harry ha dicho en el pasado que caminar detrás del ataúd de su madre a los 12 años era algo que ningún niño “debería tener que hacer”.

En 2017, declaró a la BBC que no tenía “una opinión formada sobre si aquello fue correcto o incorrecto”, pero que, “en retrospectiva”, se alegraba de haber formado parte de aquel día.

Este miércoles se supo que fueron robados ejemplares del libro inédito de Charles Spencer de un camión en Países Bajos.

Según ha podido saber BBC News, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron sustraídos de un camión mientras este se dirigía desde la imprenta de la editorial neerlandesa hasta su almacén.

Este artículo se publicó originalmente el 16 de septiembre de 2026 y fue actualizado.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.