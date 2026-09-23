“El hombre que le vendió drogas mortales a mi hija para que se quitara la vida debería pudrirse en el infierno”

La madre de una joven británica que se quitó la vida ha declarado que un canadiense que vendió productos químicos tóxicos a personas que posteriormente se suicidaron debería “pudrirse en el infierno”.

Imogen Nunn, conocida como Immy, murió en su apartamento de Brighton en enero de 2023 a los 25 años tras comprar una sustancia por internet a Kenneth Law.

Law se declaró culpable de 14 cargos de instigación al suicidio en Canadá, tras contactar con personas en foros en línea sobre el tema. Pero también se le atribuyen casi 80 muertes en Reino Unido.

Sin embargo, como parte de un acuerdo con las autoridades canadienses, Law no enfrentará cargos en Reino Unido ni por ninguna muerte de ciudadanos británicos.

La madre de Imogen, Louise Nunn, le dijo a la BBC que está indignada por que Law no fuera a comparecer ante la justicia por esos casos.

“Creo que nos han defraudado como familias. Nuestros hijos han sido defraudados”, lamentó.

Esto ocurre mientras esta semana se leen en un tribunal de Ontario declaraciones de familias de Reino Unido afectadas por los hechos.

En mayo de este año, Law se declaró culpable de 14 cargos de instigación al suicidio en Canadá como parte de un acuerdo con la fiscalía, que retiró los cargos más graves de asesinato.

Según la acusación, Law, un exchef, vendió alrededor de 1.200 paquetes de sustancias tóxicas a personas que conoció en foros online de suicidio en 40 países. Aproximadamente una cuarta parte de los paquetes fueron enviados a Reino Unido.

En aquel momento, los familiares de las víctimas británicas manifestaron su indignación por que la fiscalía de Reino Unido no hubiera imputado a Law por la muerte de 79 británicos, que según las autoridades estaban relacionadas con los productos que él suministraba.

Policía Regional de Peel / PA Law, un exchef, vendió alrededor de 1.200 paquetes de sustancias tóxicas a personas que conoció en foros de suicidio en línea.

El Servicio de la Fiscalía de la Corona británico (CPS, por sus siglas en inglés) declaró que había aceptado el acuerdo de culpabilidad propuesto por Canadá con la condición de que la sentencia de Law tuviera en cuenta las muertes de ciudadanos británicos.

Una carta, a la que tuvo acceso la BBC, reveló que el CPS temía que Law pudiera impugnar su extradición desde Canadá a Reino Unido, y que incluir a las víctimas británicas en el proceso de sentencia canadiense era la vía “más rápida y eficaz” para hacer justicia.

“Destruiste todo mi mundo”

Esta semana, un tribunal canadiense escucha declaraciones de víctimas británicas sobre el impacto de lo sucedido. Estos testimonios se tendrán en cuenta en la sentencia, que se dictará en una fecha posterior.

Es la única oportunidad que tienen las familias británicas para expresar su opinión en el proceso judicial.

Sin embargo, en declaraciones a la BBC, Nunn dijo que las autoridades censuraron parte de su testimonio sobre el impacto que la muerte de su hija tuvo en sus vidas.

“Creo que tuvimos la oportunidad de expresar lo que queríamos en nuestra declaración de impacto, pero ahora me han dicho que suprimieron mi último párrafo, que era lo que yo consideraba nuestra única oportunidad”.

En él, afirmaba que Law le destrozó la vida.

“Has destruido mi mundo entero. Si Immy estuviera aquí ahora, sé exactamente lo que me diría, pero no soy Immy y jamás te perdonaré”.

“Las redes sociales la llenaron de confianza”

Immy era sorda y tenía presencia en las redes sociales, donde compartía una visión satírica de su vida.

“Descubrió las redes sociales y recuerdo lo feliz que estaba”, contó Nunn.

“Intentó darle un giro positivo a una situación triste y transformó todas las cosas negativas de su vida en algo más positivo”, agregó.

“La transformó, recuperó la confianza en sí misma. Las redes sociales reforzaron su autoestima y sus amistades”.

En respuesta a la BBC, el CPS declaró: “Se están aplicando algunas modificaciones a las declaraciones de las víctimas, siguiendo el consejo de los abogados canadienses, para garantizar que sean admisibles en los tribunales canadienses”.

Y añadió: “Reconocemos el profundo impacto de los delitos cometidos por Kenneth Law y estamos trabajando para garantizar que todas las víctimas y los familiares de los fallecidos tengan la oportunidad de compartir sus experiencias individuales durante el proceso de sentencia”.

“Mercader de veneno”

Kenneth Law fue capturado como resultado de una compleja investigación realizada por al menos 11 organismos policiales, en la que participaron investigadores de una decena de países, incluidos Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

Law fue detenido en mayo de 2023, una semana después de que una investigación del diario The Times revelara que vendía veneno a jóvenes.

En el marco de dicha investigación, un periodista se hizo pasar por cliente y mantuvo una conversación directa con Law.

Según The Times, durante esa conversación, Law habría asesorado al periodista sobre cómo utilizar sus productos para “garantizar la muerte de la manera más eficaz”.

En 2023, detectives canadienses informaron a la BBC de que Law gestionaba múltiples sitios web en los que ofrecía equipos y sustancias para ayudar a las personas a poner fin a sus vidas.

Law admitió a la Fiscalía canadiense haber buscado bajo un nombre falso compradores para sus productos letales en un foro de discusión sobre suicidio.

Sus paquetes llegaron a clientes en al menos 41 países, incluidos Canadá, China, Francia y Brasil, y 330 fueron enviados a Reino Unido.

Entre sus víctimas se encontraba Jeshennia Bedoya López, de 18 años, hija de padres colombianos que migraron a Canadá.

Getty Images Leonardo Bedoya y María López entran a declarar en la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario.

Según el sitio de noticias Euronews, en 2022 su padre, Leonardo Bedoya, la encontró muerta en su dormitorio.

Describiendo a su única hija como la “luz en mi vida”, calificó la decisión de los fiscales de retirar los cargos de asesinato como “una vergüenza”.

Leonardo Bedoya y su esposa, María López Ocaña, se encuentran entre el grupo de familiares de las personas que murieron tras comprar sustancias letales a Kenneth Law y que se pronunciarán en la audiencia del Tribunal Superior de Justicia de Ontario esta semana, mientras un juez comienza a deliberar cuánto tiempo debe pasar el exchef en prisión.

*Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo haciendo clic aquí.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.