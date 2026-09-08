“El hombre que me drogó y violó fue liberado de prisión y después mató a su pareja”

Richard Scatchard fue encarcelado en dos ocasiones y en 2023 mató a su pareja, Kelly Faiers, tras obligarla a tomar pastillas para dormir después de haber consumido alcohol.

Algunos expertos y un exdetective de policía en Reino Unido creen que no debería haber estado en libertad, ya que había mostrado señales de que representaba un peligro para las mujeres.

Ahora, una de sus víctimas, Krystyna, de 70 años, ha renunciado a su derecho legal al anonimato para hablar públicamente por primera vez sobre el abuso que sufrió a manos de Scatchard.

El hombre se dio a la fuga tras matar a su pareja y fue encontrado muerto en un parque de casas rodantes seis meses después.

La Agencia Nacional contra el Crimen británica ha señalado que existe una “necesidad urgente” de abordar lo que cree es un problema internacional cada vez mayor: hombres que drogan y violan a mujeres, en ocasiones, grabando las agresiones y publicándolas en línea.

“Temía que me matara”

Krystyna cuenta que pasó “de tener una vida segura y feliz a no tener vida alguna”.

En 1997 se hizo amiga de Scatchard, con quien solía pasear a su perro e ir a comer.

Pero luego de ganarse su confianza, Scatchard la invitó a su casa y la animó a tomar un vino al que, sin que Krystyna lo supiera, le había puesto drogas.

“Cuando me desmayaba, me encontraba sin ropa”, recuerda Krystyna. “Sabía que lo que él hacía estaba muy mal. No me atrevía a abrir los ojos porque pensaba que, si lo hacía, tal vez me mataría”.

Al principio, Krystyna no le contó a nadie lo que estaba pasando, en parte por vergüenza y en parte por negación.

Pero cuando Scatchard comenzó a acosarla y hostigarla, acudió a la policía y les reveló que creía que él la estaba drogando.

“Les conté que tenía que parar el auto de camino a casa porque estaba vomitando en los matorrales e iba serpenteando con el coche por la autopista”, relató.

Scatchard fue arrestado por drogar a Krystyna y a otras dos mujeres. Había grabado sus delitos y, en el año 2000, el Tribunal de la Corona de Warrington, en el noroeste de Inglaterra, lo condenó a cuatro cadenas perpetuas.

Scatchard, originario de Escocia, ya había sido encarcelado en 1986 tras drogar e intentar secuestrar a una mujer que conocía.

La atropelló con su auto y, cuando la policía lo registró, informó haber encontrado una bolsa para cadáveres en su interior.

Comportamiento “retorcido”

La BBC ha obtenido una copia de las notas de la audiencia de libertad condicional de Scatchard.

Si bien reconocen que parte de su comportamiento seguía siendo problemático, se decidió que su riesgo de reincidir se había reducido lo suficiente como para que fuera puesto en libertad, con 10 condiciones de libertad condicional.

Entre ellas se incluían declarar sus relaciones y no ponerse en contacto con víctimas anteriores. En 2020, se mudó a Minehead, en Somerset, y en 2022 conoció a Kelly Faiers en una aplicación de citas.

Incumplió las condiciones de su libertad condicional al no declarar su relación y al usar un segundo celular para ocultar su actividad en el sitio de citas.

Se le permitió a la policía registrar su celular, pero no sabían de la existencia de su segundo dispositivo.

Su engaño también incluyó no decirle a Faiers su nombre real, presentándose como Richard Dunlop.

PA Media La policía de Avon y Somerset difundió esta imagen cuando buscaban a Richard Scatchard por la muerte de su pareja.

Una investigación judicial realizada en julio concluyó que su pareja, Kelly Faiers, había muerto después de que le hiciera demasiadas pastillas para dormir tras haber consumido alcohol.

No fue sino hasta después de la muerte de Faiers que se informó a su familia del verdadero apellido del agresor, y las búsquedas en internet revelaron su pasado criminal.

Los familiares afirman que no han podido hacer el duelo como es debido, y que el Servicio de Libertad Condicional británico, en particular, “no cumplió” con su deber.

“Siento que él siempre iba a hacerle eso a alguien; desafortunadamente, tuvo que ser mi mamá”, dice Mike Faiers, el hijo de la víctima.

Otra hija, Jazz, dice al describir cómo murió su mamá: “Obviamente, para nosotros, ella es más que eso, pero en teoría es solo el nombre de otra de sus víctimas”.

“Tenía la intención de matarme”

Krystyna asegura que le dijeron “que él tenía la intención” de matarla.

Cree que Scatchard nunca debió haber sido liberado de la cárcel, y señala que el juez, en su resumen del caso, dijo que “siempre sería un peligro para las mujeres”.

Toda esta experiencia le ha cambiado la vida. Perdió amigos, su trabajo e incluso se quedó sin hogar durante un tiempo debido al estigma y al impacto que esto tuvo en ella.

Nicole Jacobs, comisionada contra la violencia doméstica de Inglaterra y Gales, afirma que su caso demuestra cómo el abuso sexual facilitado por drogas ha estado “oculto a plena vista durante muchos años”.

Señala que se debe hacer más para combatir lo que considera una “forma horrible de violencia doméstica”.

También cree que la historia de Scatchard plantea serias dudas sobre si los sistemas de monitoreo y manejo de agresores peligrosos son lo suficientemente sólidos como para prevenir la reincidencia.

Avon and Somerset Police Scatchard tenía un largo historial de drogar y violar a sus víctimas.

Sus preocupaciones son compartidas por una exdetective de policía que trabajó en el caso de Krystyna en el año 2000.

Marcia, quien no quiso que se utilizara su nombre completo, también considera que Scatchard no debería haber sido liberado de la cárcel en 2013.

“Tenemos a un violador en serie que nunca ha cambiado su modus operandi y siempre se ha comportado de la misma manera”, dice. “No puedo entender por qué alguien pensó de repente que él cambiaría sin ninguna razón”.

“Es una pena que el sistema de justicia penal se falle a sí mismo cuando se trata de delincuentes reincidentes como él”.

Tras la muerte de la mujer, el Ministerio de Justicia británico revisó el caso y afirmó que, como resultado, se han tomado medidas.

Señalaron que está aumentando la financiación para los servicios de libertad condicional y comunitarios, asegurándose de que los delincuentes que representan el mayor riesgo reciban una supervisión más cercana.

La Policía de Avon y Somerset se ha disculpado con la familia de Faiers por varias de las decisiones tomadas durante la investigación.

En la investigación sobre la muerte de Faiers, el forense señaló que era difícil determinar qué más podrían haber hecho la policía y los funcionarios de libertad condicional para evitar su fallecimiento, dado que no tenían conocimiento de su existencia.

La Junta de Libertad Condicional declaró a la BBC en un comunicado: “Si bien [los delitos graves posteriores] representan una proporción minúscula de los casos evaluados, un solo caso ya es demasiado y nos tomamos estos casos con extrema seriedad”.

“Cuando esto ocurre, la Junta de Libertad Condicional se compromete a hacer todo lo posible para aprender las lecciones que ayuden a prevenir nuevas tragedias”.

BBC Los hijos de Faiers creen que las personas que vigilaban a Scatchard le fallaron.

Aunque no hay evidencia de que Scatchard haya subido a internet los videos de sus agresiones, la Agencia Nacional contra el Crimen ha señalado que es necesario responder con urgencia al abuso sexual facilitado por drogas.

En julio de 2026, identificó una red internacional de hombres que drogaban y violaban a mujeres, en ocasiones filmando y publicando el material en línea.

La organización benéfica Women’s Aid también ha recopilado información sobre la administración de drogas o el adulteramiento de bebidas, y señaló que 592 sobrevivientes denunciaron este tipo de abuso en el último año.

Sin embargo, algunos expertos han indicado a la BBC que la falta de estadísticas confiables dificulta aún más la lucha contra este problema.

Cientos de videos

Algunos sitios de pornografía alojan videos que parecen mostrar a mujeres drogadas o inconscientes siendo agredidas sexualmente.

En mayo de 2026, uno de ellos fue cerrado tras una investigación de la cadena CNN.

Sin embargo, la BBC encontró otros sitios que alojan material similar. En junio, se descubrió que uno de ellos tenía más de 900 videos etiquetados con la palabra “durmiendo”.

La profesora emérita Marianne Hester, de la Universidad de Bristol, quien investiga la violencia de género, dijo que internet ha facilitado las cosas a los agresores.

“Creo que les brinda muchas más ideas sobre qué hacer”, afirma.

Hester quiere que se cierren los sitios web que comparten videos de lo que parecen ser violaciones bajo los efectos de drogas y pide a la policía que reconozca lo que ella llama “control químico” -un término que ayudó a acuñar- como un delito específico.

“Esa es un área nueva y realmente importante en la que debemos pensar. Se trata de la identificación. Si no empezamos a nombrar las cosas, no las buscamos”.

Krystyna espera que al compartir su historia pueda ayudar a otras personas: “Si tienes sentimientos como los que yo tuve y dudas de ti misma, no lo hagas. Cuídate, de lo contrario podría ser fatal”.