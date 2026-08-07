El pacto firmado por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán en el que declaran que un ataque contra uno de ellos será un ataque “contra los tres”

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa conjunto, en el que señalan que considerarán cualquier ataque contra uno de ellos como un ataque contra los tres.

El pacto se anunció en una reunión entre el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif en la ciudad de La Meca.

Los tres países han estado buscando fortalecer sus lazos de seguridad mientras EE.UU. e Israel continúan con su guerra contra Irán, interrumpiendo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal crucial para el transporte de petróleo, y en el mar Rojo.

Arabia Saudita y Pakistán ya habían anunciado un pacto de defensa conjunto el año pasado.

Pacto defensivo

Reuters El presidente turco Recep Tayipp Erdogan se abraza con el príncipe Mohammed Bin Salman.

El nuevo Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca reúne a tres de las naciones musulmanas más poderosas del mundo para ofrecer garantías de defensa mutua.

Su objetivo es “reforzar la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos”, según dijeron en una declaración conjunta.

“Además, prevé mejoras de todos los aspectos de cooperación en materia de defensa entre los tres Estados.”

Si bien el pacto contempla un apoyo mutuo, no especifica las obligaciones de cada parte. Un funcionario turco citado por la agencia de noticias Reuters dijo que el pacto era “puramente de carácter defensivo”.

Pakistán, Arabia Saudita y Turquía aportan cualidades diferentes, y cada uno busca algo distinto a cambio.

Para los sauditas, esto supone un nivel adicional de seguridad en una región cuya estructura de seguridad se ha visto trastocada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Después del ataque del 28 de febrero contra Irán, país de mayoría chiita, Teherán y sus aliados lanzaron ataques contra objetivos en Arabia Saudita y otros Estados del Golfo y bloquearon sus envíos de petróleo y gas, algo que parecía impensable hasta hace poco.

El mes pasado, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán y que controlan gran parte del noroeste del país, anunciaron un “embargo marítimo” contra Arabia Saudita y atacaron aeropuertos, instalaciones petroleras y buques cisterna sauditas en el mar Rojo.

Tensiones del pasado

BBC

Además, los sauditas están muy al tanto de los ataques israelíes del año pasado contra Doha, dirigidos contra altos cargos de Hamás.

Según un informe del año pasado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, “en todo el Golfo, los Estados reajustaron sus estrategias de defensa”. Este pacto es una de las respuestas de Arabia Saudita.

A Pakistán, el pacto le ofrece beneficios diferentes pero complementarios. En mayo de 2025, sus tensiones de larga data con India estallaron en un conflicto abierto.

Si bien se evitó una guerra total, contar con el poderío económico de Arabia Saudita y la fuerza militar e industrial de Turquía será considerado cada vez más valioso.

Esto ocurre además en un momento en el que Pakistán ha estado asumiendo un papel mucho más importante en la diplomacia mundial.

Ha actuado como mediador entre Irán y EE.UU. y ha acogido negociaciones para un alto el fuego, aumentando significativamente su estatus en la región, algo que este pacto consolida aún más.

En cuanto a Turquía, los beneficios son diferentes.

Según Burcu Ozcelik, del Royal United Services Institute (RUSI), con sede en Londres, el acuerdo ofrece oportunidades para las importantes industrias de defensa del país a través de la “producción conjunta, las alianzas tecnológicas, las adquisiciones y una mayor interoperabilidad militar”.

“Simbolismo significativo”

Hablando con la agencia de noticias Reuters, Abdulaziz Sager, presidente del Gulf Research Center, un centro de estudios con sede en Arabia Saudita, dijo que el acuerdo era de un “simbolismo significativo” en momentos de “incertidumbre e inestabilidad” regional.

“Si se institucionaliza y se traduce en una cooperación concreta, el marco trilateral podría reforzar el peso diplomático y de defensa colectivo de los tres países, al tiempo que contribuiría al surgimiento de una arquitectura de seguridad más impulsada a nivel regional”.

La agencia resaltó que cada uno de los tres países trae algo único al acuerdo: Turquía, el segundo ejército más grande en la OTAN; Arabia Saudita, uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y una de las fuerzas más influyentes de la región; y Pakistán, el único país musulmán con capacidad nuclear.

Según le explicó a Reuters el profesor Mansoor Ahmed, del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad Nacional de Australia, Pakistán y Turquía serán claves en proveer conocimiento y material defensivo, mientras que Riyad proporcionará la tecnología.

El profesor aseguró que la capacidad nuclear de Pakistán seguramente no se extienda al pacto debido a que se desarrolló en el marco de sus tensiones con India.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.