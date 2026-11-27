Joyas, cubiertos relucientes, sofás y un aparato de aire acondicionado. Tres meses después de su boda, la casa de Faisal Shahzad en la zona rural de Punjab está repleta de regalos de la familia de su novia, como parte de la dote.

Pero la posesión más preciada está escondida debajo de la cama: un panel solar de 340 W.

“En verano lo usábamos desde las ocho de la mañana hasta la noche”, dice, y añade que no necesitaban usar la red eléctrica en absoluto durante el día. “Usábamos el aire acondicionado con él todo el día”.

Pakistán ha experimentado un auge en la importación de paneles solares, que brillan en los tejados de casas y hospitales; desde campos agrícolas hasta complejos industriales.

Según el centro de estudios Renewables First, con sede en Pakistán, entre 2018 y 2025 la proporción de electricidad generada a partir de energía solar en el país aumentó del 1% al 28%, y actualmente unos siete millones de hogares poseen paneles solares.

Antes, en las bodas se regalaban motocicletas u otros artículos para el hogar, comenta Shahzad. “Ahora regalan un panel solar y un enfriador de aire. Casi se ha convertido en algo imprescindible”.

Además del panel solar, sigue utilizando la red eléctrica nacional para cubrir sus necesidades energéticas, sobre todo porque vive en una casa con su familia y las familias de sus hermanos, quienes suelen usar varios electrodomésticos a la vez.

Pero en un país en el que el salario medio ronda los US$145 al mes, las facturas se están volviendo inasequibles, llegando a alcanzar entre US$54 y US$65.

Este año, la COP31 impulsa al mundo a abandonar los vehículos, calderas y otros equipos que emiten gases de efecto invernadero y que funcionan con combustibles fósiles. Y si bien Pakistán se ha convertido en un referente en la energía solar, el sistema eléctrico nacional está sufriendo las consecuencias.

La espiral de muerte de la red eléctrica

El gran auge de la energía solar no fue impulsado por políticas gubernamentales, sino por hogares paquistaníes individuales. La mayoría de las personas con las que hablamos dijeron que instalaron paneles para escapar de los precios desorbitados de la electricidad debido a una red nacional a menudo poco fiable.

Según Muhammad Hassan Dajana, de Renewables First, las tarifas de electricidad se han duplicado con creces en pocos años, mientras que el costo de los paneles solares chinos ha “disminuido un 93%”.

“La gente simplemente ha encontrado otra forma de sobrevivir”, afirma el ministro de Energía, Awais Ahmad Leghari. “Es algo muy positivo. Nos hemos adaptado a la situación. La gente ha reaccionado y respondido de una manera muy viable y eficiente desde el punto de vista económico”.

Si bien el auge de la energía solar trae consigo claros beneficios, sobre todo para un país que importa enormes cantidades de combustible, también existen preocupaciones.

Pakistán necesita evitar la llamada “espiral descendente” de las empresas de servicios públicos.

Cuando la gente compra menos energía de la red eléctrica nacional, quedan menos clientes para cubrir los costos fijos de su mantenimiento. Esto puede provocar un aumento de los precios, lo que a su vez anima a más gente a pasarse a la energía solar.

Con el tiempo, esto puede dar lugar a un sistema de dos niveles en el que quienes no pueden permitirse comprar paneles solares se enfrentan a facturas cada vez más altas, mientras que la red eléctrica nacional se convierte en una carga cada vez mayor para el Estado.

“Tendrás un elefante blanco en forma de empresa estatal que requiere mucha financiación pública simplemente para mantenerse a flote”, dice Dajana.

AFP via Getty Images Cada vez más hogares están instalando paneles solares, como se puede ver aquí en Karachi, pero los paquistaníes todavía necesitan energía de la red eléctrica nacional.

El gobierno de Pakistán afirma que los costos ya se están sintiendo.

“En los últimos dos años, el éxodo de la red eléctrica les ha costado al resto de los consumidores más de US$500 millones al año”, afirma Leghari. “Es una carga muy pesada”.

El gobierno no quiere alejar a la gente de la energía solar, explica, sino que quiere que la red eléctrica sea más competitiva para poder ofrecer mejores precios.

Los productores privados de energía, que abastecen a la red eléctrica, han sido duramente criticados en Pakistán por someter al país a contratos costosos e inflexibles.

Los propios productores señalan problemas estructurales más amplios, como el deficiente mantenimiento de la red, como factores que contribuyen al aumento de las facturas. Leghari afirma que el gobierno ha renegociado la mayoría de los contratos y ahora se centra en mejorar la eficiencia de la red mediante un mejor almacenamiento, una menor generación de residuos y una mayor innovación.

Leghari quiere que el país funcione con “hasta un 90% de energía limpia” para finales de 2036, incluyendo energías renovables y nuclear, y que la dependencia de la energía importada se reduzca del 26% al 4%.

Negocio alimentado por energía solar

Pero mientras el gobierno intenta mejorar la red eléctrica, la energía solar sigue expandiéndose y adoptándose ampliamente en la industria.

La fábrica textil Kohinoor, en Islamabad, que funciona con una gran cantidad de enormes paneles solares azules, es un ejemplo de ello. El gerente de servicios públicos, Sabawoon Khan, los describe como su “joya”, señalando las obras de construcción que nivelan el terreno para instalar más paneles.

Cuando brilla el sol, las cientos de máquinas de las fábricas funcionan completamente con energía solar, explica Khan. Los motores que antes utilizaban fueloil pesado permanecen almacenados en un depósito.

Pero existen límites. Cuando el cielo está muy nublado o hay mucha contaminación, y durante la noche, la empresa consume más energía de la red eléctrica nacional. En las próximas semanas, al igual que otras empresas, comenzará a utilizar baterías industriales que pueden almacenar el exceso de energía solar.

“Necesitábamos reducir nuestros costos de energía y esta era una forma de hacerlo”, dice Taufique Sayeed Saigol, director ejecutivo de las fábricas, quien agrega que el plan no es desconectarse completamente de la red eléctrica.

“Desafortunadamente, el estado no cuenta con los recursos necesarios, así que no podemos culparlo de todo. Hacemos algunas cosas nosotros mismos”.

BBC Hileras de grandes paneles solares alimentan esta fábrica textil en Islamabad durante gran parte del día.

Cambio de reglas

Los críticos acusan al gobierno de cambiar las reglas del juego en materia de energía solar.

Anteriormente, los hogares podían inyectar el excedente de electricidad a la red y obtener créditos, que luego se utilizaban para compensar el costo de la electricidad de la red cuando no había sol. Esa política cambió a principios de este año.

“Al principio, su política fue muy útil”, afirma Arif Ehsan Malik, presidente de la cámara de comercio de Faisalabad. “Pero luego la política cambió. Ahora han empezado a comprar a un precio más bajo y a vender a un precio más alto”.

Malik afirma que esto supone una gran diferencia para las pequeñas y medianas empresas. Leghari, por su parte, argumenta que los costos del modelo inicial no cuadraban; la electricidad que los productores solares inyectaban al sistema era mucho más barata que la que acababan consumiendo.

“Esos beneficios se obtenían a costa del resto de los consumidores de la red eléctrica. Si no hubiéramos cambiado esas regulaciones, el resto de los consumidores habrían tenido que soportar una carga de al menos US$540 a US$700 al año, digamos, dentro de dos años”.

A pesar de admitir que la primera oleada de adopción de energía solar fue una “sorpresa” para el gobierno, Leghari afirma no temer que la energía solar pueda superar sus planes, ya que se ha incorporado a sus previsiones a 10 años y el número de personas que abandonan la red eléctrica se ha ralentizado.

Pakistán tiene grandes ambiciones en materia de energía solar; existen planes para abrir fábricas de baterías solares en todo el país y fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Pero también se encuentra en una encrucijada.

“Hay dos caminos por delante”, dice Dajana.

Uno es un futuro en el que la energía solar y la red eléctrica funcionan en paralelo, demostrando cómo una transición energética gradual puede tener éxito.

El otro es uno en el que Pakistán se convierte en un ejemplo de lo que no se debe hacer, lastrado por una red eléctrica costosa y en declive.

Las ambiciones de Shahzad en materia de energía solar para su casa en la zona rural de Punjab ciertamente no han disminuido.

“Tenemos previsto adquirir otros 10 o 15 paneles e instalarlos en el tejado, para luego conectar un sistema completo con baterías y sistema de respaldo”.

“El plan es ser totalmente autosuficientes”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.