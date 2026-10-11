El papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en un pulmón

El papa León XIV ha anunciado este domingo que será operado “en los próximos días” después de que se detectara un nódulo en su pulmón durante un chequeo médico.

“Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en mi pulmón”, declaró al público durante sus habituales oraciones dominicales en la Plaza de San Pedro, en Roma.

El pontífice, de 71 años, afirmó que su equipo médico “considera que lo correcto sería intervenir” y que él ha aceptado someterse a la operación.

El papa León tranquilizó a los peregrinos asegurando que la masa está “bien contenida” y que fue detectada “en una fase temprana”.

Concluyó su oración del Ángelus agradeciendo a todos por su “cercanía espiritual” y afirmó que se encomendaba a sus oraciones.

El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a los medios de comunicación que “la operación está programada para los primeros días de la próxima semana”.

Bruni añadió que se espera que el Papa necesite alrededor de una semana para recuperarse.

El papa León, nacido como Robert Francis Prevost, sucedió al papa Francisco en 2025.

Es el ocupante número 267 del trono de San Pedro y el primer estadounidense en ocupar el cargo.

Fue ordenado sacerdote en 1982 y pasó años como misionero en Perú, donde es recordado por su trabajo con comunidades marginadas y por ayudar a tender puentes entre distintos sectores de la sociedad.

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