El papa León XIV no necesitará más tratamientos tras la cirugía en la que le extirparon un tumor canceroso

El papa León XIV no necesita ningún tratamiento adicional tras la operación a la que fue sometido hace unos días para extirparle un tumor canceroso del pulmón, informaron sus médicos este miércoles.

Los resultados de las pruebas realizadas al tejido extirpado en la cirugía confirmaron que padecía un adenocarcinoma de pulmón, tal como se le había diagnosticado inicialmente, y que la enfermedad estaba localizada, según un comunicado difundido por el Vaticano.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”, añadió.

El sumo pontífice, de 71 años, fue dado de alta del hospital Gemelli en Roma el fin de semana, cuatro días después de su operación, y se detuvo al salir a saludar a quienes le deseaban su pronta recuperación.

La noticia fue difundida horas después de que León XIV celebrara su primera audiencia general semanal en la plaza de San Pedro desde que recibió el alta.

El Papa se sometió a la intervención quirúrgica el 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho; duró 90 minutos.

El líder de la Iglesia católica había anunciado días antes, durante su oración dominical en la Plaza de San Pedro, que debía operarse porque los médicos habían detectado un nódulo en su pulmón “en una fase temprana”.

Imágenes difundidas el viernes, tres días después de la cirugía, mostraban al Papa celebrando la misa desde el hospital, vestido de sotana y casulla verde, de pie detrás de un altar improvisado.

EPA El papa celebró misa el viernes en el hospital.

Ese mismo día, el Vaticano informó que habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para instarle a un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshki, ocupada por Rusia y bloqueada, para permitir la entrega de ayuda humanitaria y para pedir “diálogo y paz”.

El pontífice mantuvo una conversación telefónica similar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el lunes.

Personas cercanas al Papa dijeron anteriormente que él estaba muy interesado en no retrasar su viaje a América Latina, previsto para principios de noviembre.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodista de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.