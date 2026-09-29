El parque de atracciones Six Flags en California clausura la montaña rusa X2 tras cientos de denuncias de lesiones cerebrales

El conocido parque de atracciones Six Flags Magic Mountain en California ha anunciado que cerrará permanentemente una emblemática montaña rusa después de que cientos de usuarios alegaran haber sufrido lesiones cerebrales.

Caracterizada por sus largas filas de espera y asientos que giran 360 grados, la montaña rusa X2, una de las principales atracciones del parque, permanece cerrada desde julio.

Six Flags declaró que la atracción había superado diversas pruebas de seguridad, pero decidió retirarla por considerar que era “lo correcto”.

La decisión se produce tras demandas e informes periodísticos que alegaban que cientos de usuarios sufrieron lesiones cerebrales después de subir a la X2.

Un bufete de abogados que representa a algunos de los demandantes afirmó que la decisión llega “demasiado tarde” para sus clientes.

La atracción X2

“La seguridad de las atracciones es un pilar fundamental de nuestro negocio y, cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, nos lo tomamos muy en serio”, dijo el presidente de Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, al anunciar el cierre este martes.

La firma Dordick Law Corporation, que presentó demandas civiles contra el parque, informó que fue contactada por cientos de personas que alegaban haber sufrido lesiones que, a su juicio, fueron causadas por la atracción.

“Subieron a la X2 esperando emociones fuertes. En cambio, terminaron con lesiones cerebrales catastróficas”, señaló el bufete en un comunicado.

Alegó que “algunos necesitaron cirugía cerebral de urgencia” mientras “otros aún luchan por recuperar sus vidas”.

El bufete de abogados indicó que, si bien acogía con satisfacción el cierre de la atracción para proteger a futuros visitantes, esta medida “no ayuda en nada a las personas que ya han sufrido daños”.

La atracción, llamada originalmente X, se inauguró en 2002, pero cerró meses después para corregir fallos de diseño, según informa Los Angeles Times.

Posteriormente, volvió a cerrar en 2007 para sustituir sus trenes por versiones más ligeras.

Reabrió al año siguiente con el nombre de X2 y, desde entonces, ha sido utilizada por más de 16 millones de personas, según datos del parque.

La demanda por la muerte de un joven

Un bufete de abogados que representó a la familia de Christopher Hawley, un joven de 22 años que falleció tras subir a la X2 en 2022, afirmó que el cierre no es suficiente.

Si bien la familia Hawley se siente “aliviada al saber que Six Flags finalmente cerrará la atracción X2, esto no cambia el hecho de que Christopher Hawley perdió la vida a causa de una montaña rusa peligrosa a la que se permitió operar durante casi dos décadas”, declaró a la BBC el abogado Brent Wisner, del bufete Wisner Baum LLP.

Getty Images Cientos de personas han presentado demandas por esta atracción a lo largo de los años.

La familia Hawley llegó a un acuerdo con el parque temático en agosto en relación con la demanda por muerte por negligencia.

“Esa tragedia es irreversible”, afirmó Wisner, quien abogó por una reforma legal, una regulación proactiva y una supervisión gubernamental adecuada.

“No podemos depender de que las empresas centradas en los beneficios hagan lo correcto solo después de que un número suficiente de personas haya sufrido daños”, añadió.

Y agregó: “Esperamos que lo que sustituya a la X2 sea seguro”.