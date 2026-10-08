El Pentágono trasmitirá en directo la ejecución de Nidal Hasan, el primer militar que será fusilado en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial

El público podrá observar la ejecución por fusilamiento de un exmayor del ejército estadounidense, informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a la BBC que la ejecución de Nidal Hasan, quien asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en directo.

A principios de esta semana, el Pentágono anunció que ejecutaría a Hasan, en el primer fusilamiento militar en más de 60 años.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”, dijo Hegseth el jueves. “Porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”.

Hasan también hirió a otros 32 soldados.

“Como debe ser”

Hegseth dijo en una entrevista con el medio de televisión conservador Real America’s Voice que Hasan tendrá “un pelotón de fusilamiento de soldados. Como debe ser”.

La BBC contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios sobre si el presidente Donald Trump apoya una ejecución pública transmitida en directo.

La ejecución está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, según anunció el martes el secretario del Ejército estadounidense.

Será la primera ejecución militar por fusilamiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa hizo la recomendación y Trump la aprobó, dijo el lunes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense originario de Virginia, admitió ante el tribunal ser responsable del tiroteo y pidió disculpas por “cualquier error”.

Durante un consejo de guerra en 2013, declaró que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

Los asesinatos del 5 de noviembre de 2009 fueron el ataque no bélico más mortífero jamás perpetrado contra una base militar estadounidense.

El tiroteo tuvo lugar en un edificio médico abarrotado, donde los soldados que iban a ser desplegados esperaban revisiones médicas y vacunas.

Getty Images Familiares de las víctimas asistieron a una ceremonia fúnebre tras el tirotero.

Apoyo a la pena de muerte

Según la ley militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos.

Además, necesita una revisión en apelación y un fallo definitivo sobre su legalidad para poder seguir adelante.

En 1983, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte militar, pero fue restablecida al año siguiente mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Ronald Reagan.

La última ejecución militar tuvo lugar en 1961, cuando un soldado del ejército estadounidense fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar a una niña austriaca de 11 años.

La ejecución fue autorizada por el entonces presidente Dwight D. Eisenhower y se llevó a cabo a pesar de que la familia de la víctima solicitó clemencia a su sucesor, John F. Kennedy.

La última ejecución militar específicamente por fusilamiento tuvo lugar en enero de 1945, cuando un joven desertor del ejército estadounidense, Eddie Slovik, fue ejecutado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Trump nunca ha defendido una ejecución pública, lleva mucho tiempo apoyando la pena de muerte.

En 1989, por ejemplo, publicó grandes anuncios en The New York Times pidiendo la ejecución de los Cinco de Central Park, un grupo de jóvenes condenados por violación y agresión y posteriormente exonerados.

Al final de su primer mandato, Trump puso fin a un periodo de 17 años en el que no se habían llevado a cabo ejecuciones federales, con una seguidilla de 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su primer mandato.

Tras regresar al cargo en enero, Trump anuló rápidamente la moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta por su predecesor, Joe Biden, y firmó una orden ejecutiva destinada a restablecer la pena de muerte.

La orden describe la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.

Getty Images Hasan trabajaba como psiquiatra del ejército estadounidense y es originario de Virginia.

Una ejecución poco frecuente

Las ejecuciones militares difieren de las que se llevan a cabo a nivel estatal, que son la mayoría.

27 estados, además de las fuerzas armadas y el gobierno federal, mantienen la pena capital como una opción legalmente vigente.

La ejecución por fusilamiento es poco frecuente. El año pasado se llevó a cabo una en Carolina del Sur. Fue la primera vez que se aplicaba este método en dicho estado y la primera vez que se utilizaba en todo el país en 15 años.

Otros cuatro estados permiten el uso del fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.