El piloto indio apuñalado en un vuelo con destino a Israel al que califican de héroe

El piloto que fue apuñalado el miércoles en un vuelo con destino a Israel ha sido identificado como el capitán indio Smit Machchhar.

Machchhar fue atacado por otro piloto a bordo de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv, lo que obligó al avión a desviarse a Arabia Saudita.

El capitán, a quien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de “verdadero héroe”, fue trasladado a un hospital en la ciudad de Tubak, en el noroeste de Arabia Saudí, donde permanece en estado estable, según la embajada de la India en Riad.

En un artículo publicado en X, Netanyahu afirmó que el capitán Machchhar “salvó la vida de 174 personas” y evitó “un desastre aéreo catastrófico”.

¿Qué sabemos del capitán Machchhar?

El capitán Machchhar creció en Bombay, India, donde sus padres aún residen. Se unió a SpiceJet, una aerolínea india, en 2011 antes de trasladarse a Dubái. En 2022, ya era un piloto experimentado cuando se incorporó a Flydubai.

Según su perfil de LinkedIn, cuenta con más de 9.750 horas de experiencia de vuelo, incluidas más de 6.400 horas como piloto al mando.

Su antiguo empleador, SpiceJet, emitió un comunicado calificando a Machchhar de “héroe” que había salvado “innumerables vidas”.

El año pasado, el capitán Machchhar habló sobre cómo empezó a volar y sus experiencias como piloto en un podcast llamado Bona-Fide Banter.

Según comentó, la aviación “nunca fue un sueño de infancia”. Cuando tenía unos 19 años, se matriculó en un curso de administración con la intención de trabajar en el negocio familiar. Pero entonces se topó con un seminario de aviación y “le picó el gusanillo”, añadió.

Machchhar también comentó que, cuando vestía su uniforme de piloto, era una persona seria y se dedicaba exclusivamente al trabajo. Sin embargo, a diferencia de su juventud, agregó que ahora valora mucho más el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como pasar tiempo con su familia.

“Dale la misma importancia a tu vida personal; te ayudará a volar durante más tiempo”, aconsejó.

También detalló los desafíos a los que se había enfrentado en el aire, incluyendo el caso de una pasajera que se puso de parto prematuramente y en el que la tripulación trabajó en conjunto para garantizar que el bebé naciera sano y salvo.

“En términos aeronáuticos, tuve la suerte de crecer rodeado de personas que me ayudaron a convertirme en el piloto que soy hoy”, dijo, reconociendo que los pilotos veteranos le enseñaron a afrontar situaciones de estrés.

En el momento de la conversación, el capitán Machchhar afirmó que ningún avión que hubiera pilotado había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, sí había tenido que afrontar emergencias médicas y problemas menores con la aeronave que provocaron retrasos.

Dijo que los retrasos “no son mi problema. Mientras salgan del avión [sanos y salvos], eso es lo que me importa”.

Las redes sociales indias se han inundado de elogios para el capitán Machchhar desde que se reveló su identidad, y varios comentaristas lo han calificado de héroe.

Fragmentos del podcast también se han vuelto virales.

¿Qué ocurrió en el vuelo de Flydubai?

El vuelo FZ1073 de Flydubai despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos a las 03:05 GMT (07:05 hora local) con destino al Aeropuerto Ben Gurion en Israel.

El vuelo transportaba al menos a 150 personas, y Netanyahu afirmó que “casi todos” los pasajeros eran israelíes.

Los datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 muestran que el avión realizó un rápido descenso sobre Arabia Saudita aproximadamente dos horas y media después del despegue, cayendo más de 17.000 pies (5.000 metros) en menos de dos minutos, alrededor de las 05:21.

Minutos después, el avión emitió una señal con el código de emergencia 7700, antes de cambiarla al código 7500, que indica un secuestro.

A las 05:40, el avión, que había entrado brevemente en el espacio aéreo jordano, volvió a entrar en Arabia Saudita, donde posteriormente inició su descenso manual para aterrizar.

Menos de una hora después, el avión volvió a emitir el código transpondedor 7700.

Los primeros informes de los medios locales citaron a funcionarios israelíes que afirmaban que se había producido una pelea entre dos pilotos.

Sin embargo, en declaraciones realizadas el miércoles tras el incidente, Netanyahu confirmó informes posteriores que indicaban que un piloto había apuñalado al otro antes de “aparentemente intentar estrellar” el avión.

Según relató, un pasajero israelí le contó que “el avión entró en barrena y comenzó a descender” antes de que ese mismo pasajero y un miembro de la tripulación irrumpieran en la cabina y redujeran al “piloto que había perpetrado el apuñalamiento”.

De acuerdo con datos de localización, el avión fue desviado al aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita, y aterrizó a las 06:58.

El piloto apuñalado, cuyo estado es estable según la embajada de la India en Arabia Saudita, fue identificado posteriormente como Machchhar.

Elogios de Trump y Modi

El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó que Machchhar “demostró una valentía inmensa y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás” a pesar de estar gravemente herido.

“Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia”, escribió en una publicación en X, y añadió que esperaba una pronta recuperación del piloto.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, elogió el “extraordinario coraje y la notable presencia de ánimo del piloto, incluso ante un grave peligro”.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que “el piloto estaba en muy mal estado”, pero que tuvo la sensatez de abrir la puerta de la cabina durante el ataque.

“Increíble, en cierto modo fue un héroe al abrir la puerta. Logró retroceder y abrirla”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.