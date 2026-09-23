El primer ministro de Australia denuncia que un agente de OpenAI hackeó un sitio web de su gobierno

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó este jueves que un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI “se infiltró” en un portal de estadísticas de un sitio web del gobierno australiano.

El agente accedió sin autorización a un portal de estadísticas que contenía datos “no confidenciales” de Medicare, el sistema público de salud de Australia.

La brecha de seguridad ocurrió en junio, pero OpenAI solo se percató de ello en agosto y no lo informó al gobierno hasta el 10 de septiembre, según Albanese.

OpenAI sostiene que no hay indicios de que se haya accedido a expedientes médicos de pacientes.

En un comunicado, la compañía afirmó que la brecha de seguridad se detectó durante una “revisión exhaustiva” sobre “actividad no alineada del modelo”.

“Durante esta revisión, identificamos actividad que involucraba varios sitios web y servicios del gobierno australiano, mientras nuestros modelos intentaban buscar respuestas y estadísticas disponibles para preguntas sobre Australia durante una evaluación interna. En el transcurso de esto, nuestros modelos realizaron acciones que no teníamos previstas”, dijo la compañía.

Albanese señaló que mantuvo una “conversación muy franca” sobre el incidente con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

“Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresarle la extrema preocupación de Australia por este incidente, y también le manifesté mi decepción por el hecho de que la empresa haya tardado demasiado tiempo en informar al gobierno sobre lo ocurrido y porque la forma en que se realizó esa notificación fue, asimismo, inaceptable”, dijo Albanese, que se encuentra estos días en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según informó Tiffanie Turnbull, reportera de la BBC en Sidney, “se cree que esta es una de las primeras veces en que un agente de IA ha accedido a datos del gobierno, al menos que se haya contado al público”.