El príncipe Harry y su esposa Meghan regresarán a vivir a Reino Unido con sus hijos

Los duques de Sussex planean regresar a vivir a Reino Unido junto a sus dos hijos, según ha podido saber la BBC.

Tal como informaron en primer lugar los diarios Daily Telegraph y The Sun, el príncipe Harry y su esposa Meghan tienen la intención de trasladarse desde Estados Unidos a finales de este mes a una residencia privada —ajena a las propiedades de la realeza— situada fuera de Londres.

Los hijos de la pareja, el príncipe Archie (de 7 años) y la princesa Lilibet (de 5), están inscritos para comenzar las clases en un colegio británico en septiembre.

El rey Carlos fue informado del traslado el pasado domingo. Por el momento, no existen planes para que el príncipe Harry o Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la familia real.

Los Sussex y sus hijos visitaron al rey Carlos en Highgrove el pasado mes de julio, pero, según se ha sabido, no se habló de la mudanza durante dicho encuentro.

El príncipe William y su esposa también han sido informados del traslado.

La mudanza de la pareja desde California se produce tras haber dejado el Reino Unido y sus deberes reales a principios de 2020.

Las relaciones familiares se habían visto tensadas desde el traslado, por lo que la visita realizada en julio al rey y a la reina Camila supuso un acontecimiento clave en su relación.

BBC

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