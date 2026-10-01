El profesor que causa furor entre los adolescentes chinos (y la razón de su éxito)

Los jóvenes chinos tienen un nuevo “ídolo”, pero no se trata de un cantante de pop ni de una estrella de cine. Es el profesor Biao Xiang, un antropólogo de 54 años.

Se ha convertido en un guía inesperado para una generación cada vez más desilusionada gracias a los temas que trata: la ansiedad y cómo afrontarla.

“Una estrella enviada del cielo”, así describe Zihan Han al hombre del que se ha convertido en una gran admiradora recientemente.

La economía y la tecnología de China han crecido a un ritmo vertiginoso, pero hay muchas cosas que preocupan a la Generación Z, desde el empleo hasta las perspectivas de una relación de pareja, pasando por la enorme presión por mantenerse al día.

“La transición de la escuela al mundo real genera mucha incertidumbre, y la gente suele sentirse ansiosa porque no sabe cómo afrontarla”, afirma una joven china de 23 años recién graduada que prefirió no revelar su nombre por temor a que hablar con medios extranjeros pudiera afectar sus posibilidades de encontrar trabajo en su país.

“Ante la duda, pregúntale a Xiang”

“La gente necesita un punto de apoyo en su vida. Y sus palabras nos hacen sentir que hay alguien que nos entiende”.

Ella y Zihan se encontraban entre las cerca de 500 personas —en su mayoría miembros de la diáspora china— que se congregaron recientemente en un auditorio de Singapur.

Xiang habló durante más de una hora antes de responder preguntas. Al finalizar, decenas de personas hicieron fila para conocerlo y tomarse fotos con él, que describió el evento como “un encuentro académico con fans”.

El académico ha sido entrevistado por importantes medios de comunicación chinos y ha viajado a prestigiosas universidades del país asiático para dar charlas, incluyendo su alma mater, la prestigiosa Universidad de Pekín.

Una de sus charlas a principios de este año se transmitió en directo debido a que el auditorio estaba lleno. Según los medios chinos, la expresión “ante la duda, pregúntale a Biao Xiang” se ha convertido en un dicho popular.

Getty Images Los jóvenes chinos están ansiosos por su futuro en un país que cambia rápidamente.

En Singapur, Xiang habló del reconocimiento que buscan los jóvenes en la China actual, donde a menudo recurren a sistemas de aprobación —desde exámenes competitivos hasta empleos seguros— y de cómo esa aprobación se convierte en una medida de autoestima, lo cual puede ser agotador y perjudicial.

Según sugirió, es más saludable buscar significado y comprensión en los demás y utilizar eso para comprendernos mejor a nosotros mismos.

Estas soluciones no son precisamente rápidas. Pero en un país donde el descontento puede ser políticamente delicado y estar fuertemente censurado, él es una figura pública excepcional que aborda lo que denomina el “punto crítico de toda una época”.

“Todos saben dónde está el problema, pero se resisten a afrontarlo. A veces es demasiado doloroso mirarlo, o no tienen cómo hacerlo”, le comenta a la BBC mientras toma el té en Singapur.

“Pero, como académico, no es aterrador si puedes describirlo; así es como se analiza y se gestiona”.

Una juventud insegura en un país poderoso

Actualmente reside en Alemania, donde dirige el Instituto Max Planck de Antropología Social y estudia los cambios sociales en China y otras partes de Asia.

Xiang cree que la sociedad china se encuentra en un punto de inflexión, en el que la gente busca sentido a la vida mientras intenta comprender los rápidos cambios sociales y económicos.

Observa contradicciones: una juventud insegura en un país poderoso y decidido; desilusión a pesar de los enormes avances. Su trabajo, según él, consiste en desentrañar las causas de esta situación.

El líder chino Xi Jinping también lo ha reconocido: afirmó que la “principal contradicción” reside “entre las crecientes necesidades del pueblo de una vida mejor y un desarrollo desequilibrado e insuficiente”.

Getty Images Los jóvenes se sienten perdidos en una China altamente competitiva, afirma Xiang.

Xiang tiene nombres ingeniosos para describir lo que está causando esto. “Flotando” es como describe a las personas que trabajan sin descanso solo para sobrevivir, como un colibrí que sigue batiendo sus alas para mantenerse en el aire.

“Lo cercano” se refiere a lo que nos rodea inmediatamente. Xiang argumenta que las personas se preocupan por lo “muy cercano” (ellos mismos) y lo “muy lejano” (el mundo), mientras que descuidan el espacio intermedio, “lo cercano”. Esto, según él, les genera una sensación de desconexión.

Esto parece estar calando hondo entre los jóvenes que buscan respuestas.

Un usuario de RedNote escribe: “Él siempre analiza los problemas desde la perspectiva de los vulnerables, atribuye el estrés personal a causas macro y anima a la gente a participar activamente en la vida; es realmente maravilloso”.

Otro comenta: “Nunca suelta frases vacías y superficiales; en cambio, afronta los dilemas de la vida real junto a nosotros”.

Zihan afirma que todo se reduce a la disposición de Xiang a hablar abiertamente sobre estos temas: “Quienes han dicho cosas similares no son tan geniales como el profesor Xiang, pero personas tan geniales como él no han dicho tales cosas”.

BBC Xiang se ha hecho famoso entre los chinos por sus conferencias sinceras.

Nacido en 1972, Xiang alcanzó la mayoría de edad durante otro momento crucial, cuando China emergía del brutal caos del régimen de Mao Zedong para comerciar con el mundo. El país se urbanizó, los ciudadanos comunes se convirtieron en emprendedores y, por primera vez en la nación comunista, los negocios despegaron.

Xiang creció en Wenzhou, ciudad que se transformó en un puerto industrial, y fue testigo directo de ello. “Era un vasto paisaje de pequeños empresarios”, recuerda. “A la mayoría de la gente no le importaba demasiado la educación; se centraban en asuntos prácticos, concretamente, en cómo ganar dinero”.

Y muchos lo hicieron. Sus hijos crecieron en una época dorada de crecimiento económico de dos dígitos. Pero la economía se ralentizó durante la pandemia y no se ha recuperado. La vieja fórmula de “trabajo duro = empleo seguro” ya no funciona, y buscan un nuevo panorama, afirma Xiang.

La “maldición de los 35”

El desempleo juvenil alcanzó el 21,3% antes de que el gobierno dejara de publicar los datos a mediados de 2023. Quienes tienen “buenos empleos” (funcionarios públicos, empleados de empresas, ingenieros) están preocupados por perderlos.

Constantemente se quejan en internet de las largas y agotadoras jornadas laborales, del ambiente tóxico en la oficina y de su miedo a la “maldición de los 35”, la edad límite de muchos anuncios de empleo, después de la cual resulta más difícil encontrar un nuevo trabajo.

Debido a la censura, es difícil conocer el verdadero alcance de este sentimiento. Pero esa sensación de opresión se filtra en el discurso público de otras maneras. Esa ansiedad se transforma rápidamente en ira en los debates en línea, ya sea sobre exámenes de ingreso a la universidad, dote matrimonial o escándalos de seguridad alimentaria.

Getty Images Jóvenes rezando en un templo de Pekín para pedir buenas perspectivas laborales y matrimoniales.

Los términos asociados con este estado de ánimo han sido tendencia durante años. Los más famosos son “desconectarse”, cuando las personas optan por abandonar por completo la carrera de ratas, e “involución”, un término algo torpe que ahora se usa comúnmente para describir una competencia intensa que genera poca recompensa.

Xiang cree que dos factores han exacerbado esta ansiedad: el mercado inmobiliario y el sistema de educación superior.

El auge inmobiliario, impulsado por la dependencia de los gobiernos locales de la venta de terrenos, vinculó la sensación de seguridad y éxito de las familias al valor de sus viviendas.

Además, el rápido aumento de la matrícula universitaria elevó el nivel de exigencia académica, intensificando la competencia.

El resultado, según él, es una fórmula universal: obtener un buen título universitario, encontrar un trabajo estable, casarse y comprar una casa.

Involucionar

“Cuando 1.400 millones de personas compiten en la misma carrera, eso es involución”.

Hace unos tres años, cuando se enteró de que un campamento para nómadas digitales donde había dado una charla había subido los precios tras su visita, “se dio cuenta de que ya no era conocido solo en los círculos académicos”.

Según comentó, muchos de sus colegas priorizan la publicación de investigaciones y se muestran bastante indiferentes ante sus métodos. Algunos le advirtieron sobre la importancia de “cuidar la reputación”.

Pero Xiang se siente alentado por su popularidad.

“Si alguien me llama influencer, me lo tomo como un cumplido. Porque la verdadera influencia que puedo tener es la de hacer que la gente piense por sí misma”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.