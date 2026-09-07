El rey Carlos III deja claro que Harry y Meghan siguen sin ejercer funciones para la monarquía británica pese a su regreso a Reino Unido

Los duques de Sussex no podrán desempeñar funciones oficiales ahora que han regresado a Reino Unido, según una carta difundida en nombre del rey Carlos.

La carta tiene como objetivo aclarar la situación del príncipe Harry y su esposa, Meghan, quienes regresaron el mes pasado a Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, luego de vivir en California seis años.

Seguirán sin poder usar los títulos de “Su Alteza Real” y continuarán siendo “ciudadanos privados”, según reza la carta enviada en nombre del rey por el lord chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real.

Esto ocurre cuando el príncipe Harry parece haber sido fotografiado por primera vez desde su regreso, en una foto que circula en las redes sociales y que lo muestra en un estudio de televisión y pódcasts de Londres.

Según fuentes del Palacio, la carta del rey ha sido enviada al equipo del príncipe Harry, a los departamentos gubernamentales, a los oficiales militares y a los lord tenientes.

Tanto los lord tenientes, que son los representantes locales del monarca, como el personal del gobierno suelen participar en las visitas y compromisos reales.

Esta carta deja claro que cualquier compromiso que realicen los duques de Sussex será a título privado y que no representarán a la familia real.

PA Media El príncipe Harry y Meghan anunciaron su sorpresivo regreso a Reino Unido el mes pasado.

Una advertencia

La carta parece ser una especie de advertencia, dejando claro que cualquier visita de Harry y Meghan no debe tratarse como un compromiso real.

Esto se produce antes de las probables apariciones públicas de los duques de Sussex este otoño boreal, a medida que se instalan en Reino Unido y apoyan a sus organizaciones benéficas.

La pareja ha mantenido un perfil bajo, pero la primera fotografía del príncipe Harry desde su regreso a Reino Unido parece haber sido publicada en la cuenta de redes sociales de Tower Bridge Studios en Londres.

El mensaje del rey subraya que la posición acordada en 2020 cuando los duques de Sussex abandonaron Reino Unido -el llamado Acuerdo de Sandringham- sigue vigente.

Esto descartaba cualquier estatus de “mitad adentro y mitad afuera”, por lo que Harry y Meghan no podían perseguir sus propios intereses comerciales mientras seguían desempeñando funciones como miembros de la realeza.

“Es bien sabido que en enero de 2020 los duques renunciaron a sus funciones representativas en nombre del Soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real”, dice la carta.

La carta enviada en nombre del rey subraya que esto sigue siendo así.

“La labor benéfica del duque y la duquesa es un asunto personal para ambos y la realizan a título privado”, añade.

El mensaje del rey indica que cualquier pregunta de las organizaciones sobre la recepción que se ofrecerá a los duques de Sussex, “en particular cuando pueda ser necesario recurrir a fondos públicos, deberá dirigirse al Palacio de Buckingham”.

Su independencia

El príncipe Harry y Meghan se enfrentaron a una salida conflictiva de Reino Unido en 2020, que reflejaron en su documental de Netflix.

Establecieron su independencia financiera en California: el príncipe Harry escribió unas memorias superventas tituladas Spare y Meghan creó una línea de alimentos online llamada As Ever.

Este verano boreal, la pareja regresó por sorpresa a Reino Unido, donde sus hijos irán a la escuela.

Se espera que el príncipe Harry apoye sus organizaciones benéficas, incluidos los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham, Inglaterra, el próximo año.

Según algunos informes, Meghan está considerando volver a la actuación.

Las disputas sobre la seguridad del príncipe Harry y Meghan en Reino Unido siguen sin resolverse, y la carta especifica: “Cualquier problema de seguridad operativa debe seguir dirigiéndose a las autoridades policiales pertinentes”.

El príncipe Harry se ha quejado de la falta de protección policial adecuada en Reino Unido, pero el Palacio Real afirma que ese asunto debe ser abordado por el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades VIP, conocido como Ravec, que decide sobre la seguridad de los miembros de la realeza y las figuras públicas.

Fuentes del Palacio han sugerido que era mejor hacer pública la carta del lord chambelán, en aras de la transparencia, en lugar de arriesgarse a que saliera a la luz mediante filtraciones.

Se ha contactado con los representantes de Harry y Meghan para obtener una respuesta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.