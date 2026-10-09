El sobreviviente del ataque de Fort Hood que defiende la ejecución de Nidal Hasan pero critica la transmisión en vivo del fusilamiento

Alonzo Lunsford, un exsargento del ejército de Estados Unidos que sobrevivió al tiroteo masivo en la base de Fort Hood en 2009, ha dicho que está a favor de que el atacante sea ejecutado, pero expresó su preocupación por la decisión de transmitir el fusilamiento en vivo.

Lunsford, quien recibió siete disparos en el ataque, le dijo a BBC que el fusilamiento “es un método apropiado” para ejecutar a Nidal Hasan, ya que otras formas de ejecución, como la inyección letal, serían “hacerle un favor”.

Cuando era psiquiatra del ejército estadounidense, Hasan mató a tiros a 13 soldados desarmados en un centro médico de Fort Hood, en Texas, el 5 de noviembre de 2009.

Aunque Lunsford está de acuerdo con el método de ejecución, dice que “no es algo que deba ser visto como entretenimiento”.

“Que se muestre todo, sin censura para el público en general… personalmente, no estoy de acuerdo con eso, pero no se trata de mis creencias personales”, dijo Lunsford en el programa Today de BBC Radio 4.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la ejecución podrá verse en directo y que es importante que la gente conozca las consecuencias de este tipo de crímenes.

Getty Images Podría llegar a ser la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo.

Aunque expertos legales consultados por la BBC advirtieron que podría no llegar a producirse, esta sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo.

Lunsford afirmó que le inquietan el impacto y el mensaje que una transmisión en directo podría transmitir a los jóvenes. Aun así, cree que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas deberían tener acceso a ella.

“Estaré allí y, antes de que aprieten el gatillo, quiero que me mire a los ojos mientras lo miro. Quiero que sepa: ‘Amigo, fallaste. Yo sigo aquí'”, dijo.

“La verdad, no siento compasión por él –sea que lo ejecuten mediante un pelotón de fusilamiento, una inyección letal, la horca o la cámara de gas– porque él no mostró esa misma compasión cuando cometió el ataque el 5 de noviembre”, explicó el exsargento.

“Creo que este método es apropiado para él, porque la inyección letal sería hacerle un favor. La cámara de gas también sería hacerle un favor”.

Reuters Nidal Hasan mató a tiros a 13 soldados soldados desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32.

“No puedo sanar si no lo perdono”

Lunsford sostuvo que, como cristiano, había perdonado a Hasan porque “no puedo sanar si no lo perdono”.

“Nos enseñan que con el último aliento se puede pedir perdón, y creo que eso es lo que él [Hasan] debería hacer”, añadió.

Al contar lo ocurrido, Lunsford dice que Hasan se levantó de su silla y saltó sobre un mostrador, antes de sacar un arma y disparar.

Lunsford contó que buscaba una salida por la puerta trasera, situada a apenas “dos o tres pasos” de donde se encontraba, cuando recibió un primer disparo por encima del ojo izquierdo. Mientras se arrastraba para ponerse a cubierto detrás de un escritorio, recibió otros dos disparos en la espalda.

“En ese momento, fingí estar muerto”, recordó. Cuando Hasan se alejó, Lunsford ayudó a un soldado herido que estaba cerca y ambos salieron del edificio. Según relató, Hasan se les acercó por detrás y volvió a dispararle.

Uno de los recuerdos de aquel día que más lo sigue perturbando es el de una mujer que le dijo a Hasan que estaba embarazada.

“Escuchamos un disparo y lo último que dijo fue: ‘Dios mío, mi bebé, mi bebé'”.

Getty Images La ejecución de Hasan será el primer fusilamiento militar en más de 60 años.

“Esto no debería estar ocurriendo en EE.UU.”

Lunsford aclara que el personal no llevaba armas en los centros médicos y que Hasan “eligió la salida fácil” al atacarlos allí.

“¿Y encima dice que está luchando por su causa? He leído el Corán y nada de lo que asegura estar haciendo, y que supuestamente está en el Corán, está respaldado por el propio Corán”, explicó.

El Pentágono anunció a principios de esta semana el fusilamiento de Hasan, en la que será la primera ejecución militar en más de 60 años.

Expertos legales explicaron que existen varios obstáculos en torno a la transmisión en directo de este evento, por lo que la medida podría ser impugnada con éxito ante los tribunales.

Algunos políticos se han manifestado abiertamente en contra.

El senador demócrata Chris Murphy dijo a CNN que era “repugnante”, mientras que el senador republicano Thom Tillis sostuvo que las ejecuciones públicas eran propias de “dictadores opresores”.

“Esto no debería estar ocurriendo en Estados Unidos”, agregó en X.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.