Argentina ha sufrido un revés en su disputa con Reino Unido por las islas Malvinas/Falklands.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Naciones Unidas (ITLOS, por sus siglas en inglés) ha rechazado la petición del gobierno de Javier Milei de ordenar la paralización de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolífera que empresas británicas e israelíes planean realizar en las aguas que rodean a las islas, cuya soberanía las autoridades argentinas reclaman.

La decisión la adoptó el juzgado, con sede en Hamburgo (Alemania), tras considerar que el asunto no era de su competencia.

“Una controversia que requiera la resolución de una cuestión de soberanía territorial no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención (sobre los Derechos del Mar)”, se afirma en el dictamen leído por el presidente del tribunal, Maurice Kamga.

El fallo fue respaldado por 18 de los 21 jueces de la instancia.

El gobierno argentino sostuvo, entre otros argumentos, que el proyecto viola una resolución de la ONU que exhorta a ambas partes a no adoptar medidas unilaterales hasta que se resuelva la controversia sobre la soberanía de las islas.

Y, por ello, había solicitado al tribunal que adoptara medidas de urgencia y ordenara a Reino Unido que garantizara que “no se realizaran nuevas perforaciones con fines de explotación ni se instalaran infraestructuras de producción” en la zona.

Por su parte, las autoridades británicas pidieron a los jueces que desestimaran el caso, argumentando que este se basaba en las reclamaciones de soberanía de Buenos Aires sobre las islas, que se remontan al siglo XIX.

La Convención sobre los Derechos del Mar, la cual creó el juzgado de Hamburgo solo faculta al juzgado de Hamburgo para resolver disputas marítimas y no territoriales.

Gregor Fischer/Getty Images El tribunal con sede en Hamburgo (Alemania) consideró que la disputa no era asunto de su competencia.

La batalla sigue

Las reacciones al fallo no se hicieron esperar.

El gobierno argentino lamentó la decisión, aunque aseguró que la respetará.

Además, aclaró que no había solicitado al tribunal que “se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte de Reino Unido”, según un comunicado difundido por la oficina del presidente Milei.

Por su parte, Londres festejó el dictamen.

“Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales”, señalaron en un comunicado conjunto el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves.

“Hacemos un llamamiento a Argentina para que respete el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a determinar su propio futuro y le instamos a que ponga fin a la presión económica que ejerce sobre las islas”, añadieron.

No obstante, nada indica que esto último vaya a ocurrir.

“Esta decisión no es la última palabra”, advirtió el gobierno de Milei, quien anunció su intención de solicitar la constitución de un tribunal arbitral para abordar la controversia.

En el dictamen, el Tribunal de la ONU instó a las partes a cooperar en la conformación “cuanto antes” de dicha instancia para zanjar el asunto.

DANIEL GARCIA / AFP via Getty Images Las autoridades de las Islas Malvinas/Falklands ya dieron luz verde a la explotación de este importante yacimiento petrolero.

El origen de la disputa

Sea Lion es un proyecto petrolero británico-israelí que el gobierno argentino ha calificado de “peligro claro y urgente”.

El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas/Falklands.

Detrás del proyecto están la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration.

Se estima que el yacimiento contiene unos 1.700 millones de barriles de petróleo recuperables y ha sido descrito por sus promotores como un campo con “crudo altamente comercializable”.

La primera etapa de Sea Lion se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), con la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. Tres años después, comenzará la “fase 2” en la misma área, con otros 12 pozos.

Además, está previsto el desarrollo del Área de Desarrollo Central (CDA), cuya primera fase contempla la perforación de 20 pozos y el inicio de la producción hacia fines de 2030. Luego, se sumarán otros 18 pozos en una segunda etapa. En total, el proyecto prevé más de 60 pozos submarinos.

Según la agencia Reuters, la inversión prevista para desarrollar el proyecto ronda los US$2.200 millones.

El gobierno de las Islas Malvinas/Falklands, que defiende la soberanía británica del archipiélago, ha otorgado las autorizaciones necesarias para iniciar la explotación, cuya puesta en marcha está prevista para principios de 2028.

Según las empresas involucradas, la producción de Sea Lion podría prolongarse durante más de 30 años.

Buenos Aires reclama a Londres la devolución de la soberanía de las islas Malvinas, que considera parte integrante de su territorio.

La demanda cobró especial relevancia en los últimos meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su gobierno podría revisar su posición respecto a la controversia territorial.

Trump recordó que el gobierno británico no respaldó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, algo que, según distintas fuentes, generó malestar en la Casa Blanca.