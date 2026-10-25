El veterano gobernante de Serbia, Aleksandar Vucic, reconoce la derrota electoral ante un movimiento de protesta liderado por estudiantes

El veterano líder de Serbia, Aleksandar Vucic, reconoció su derrota ante el movimiento de protesta estudiantil en las elecciones parlamentarias anticipadas.

“Todavía no tenemos los resultados finales… está claro que hemos perdido estas elecciones”, dijo el líder populista de derecha al reconocer su derrota a última hora del domingo.

Las cifras preliminares facilitadas por la comisión electoral de Serbia indicaban una participación récord, lo que, según los analistas, favorecería al movimiento estudiantil.

Vucic había convocado elecciones anticipadas tras dos años de protestas provocadas por el derrumbe en 2024 de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi Sad, que causó 16 muertos y fue considerado un símbolo de la corrupción y la negligencia en Serbia.

Vucic había ejercido dos mandatos como presidente y no podía optar a un tercero, por lo que lideraba su Partido Progresista Serbio (SNS) con el objetivo de regresar al puesto de primer ministro, que había dejado en 2017.

El principal candidato de la Lista Estudiantil, Ilija Srdanovic, declaró a la BBC Serbia: “Este será un estado libre”.

Afirmó que el movimiento anticorrupción, que había atraído a votantes antigubernamentales en toda Serbia, esperaba “liberar al país de la tiranía”.

Vucic hizo el anuncio en la sede del SNS en la capital, Belgrado.

Hubo celebraciones en las calles de la ciudad, con gente bailando y coreando “victoria”, autos tocando la bocina y fuegos artificiales. “Serbia es libre”, dijo un estudiante a la BBC. “Es un milagro”.

El centro de Novi Sad, la ciudad del norte que desencadenó las protestas estudiantiles, estaba abarrotado. “Ahora todo va a mejorar”, declaró David Vasic, uno de los que celebraban, a la BBC Serbia.

La Lista Estudiantil, que no tiene líderes claros y cuyos miembros no están acostumbrados a la política, había atraído a votantes antigubernamentales en toda Serbia.

Decidió presentar al parlamento de 250 miembros a candidatos procedentes de todos los ámbitos de la sociedad serbia, incluyendo médicos, actores, académicos y personalidades del deporte.

Reuters Ilija Srdanovic, principal candidato de la Lista Estudiantil, fotografiado durante las celebraciones a última hora del domingo.

El movimiento anticorrupción basó su campaña en un manifiesto que incluía la purga de los funcionarios que infringían las normas en la represión de los manifestantes, impedir que los leales al partido dirigieran empresas públicas y liberar a la radiotelevisión pública del control político.

Vucic y el partido SNS han negado repetidamente la corrupción.

Vucic, quien apoya la candidatura de Serbia a la Unión Europea pero se niega a imponer sanciones a Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania, se había comprometido a aumentar las pensiones y los salarios del sector público, así como la inversión en la sanidad estatal.

Las cifras preliminares facilitadas por la comisión electoral de Serbia sugieren una participación récord, con un 64,9% de los votantes que habían emitido su voto a las 18:00 hora local (17:00 GMT), dos horas antes del cierre de las urnas.

Horas antes, se observaron largas colas a las afueras de los colegios electorales en ciudades y pueblos de toda Serbia.

Esto también ocurrió en los centros de votación habilitados en ciudades de varios países con importantes comunidades serbias, entre ellas Liubliana, la capital de Eslovenia, Múnich, en Alemania, y Los Ángeles y Chicago, en Estados Unidos.

En Francia, los votantes serbios hicieron cola bajo una intensa lluvia en París.

Las elecciones se celebraron en medio de una gran tensión en toda Serbia, con la policía acordonando las calles alrededor de la Comisión Electoral de la República en Belgrado.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.