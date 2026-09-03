EN VIDEO | Compartimos casa con una familia de osos que se baña varios días a la semana en nuestra piscina

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EN VIDEO | Compartimos casa con una familia de osos que se baña varios días a la semana en nuestra piscina

Las imágenes que han capturado Brian Gordon y Ricardo Martínez de los visitantes peludos que usan su piscina.

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La familia de los osos en la piscina

@poolbearlife

Brian Gordon y Ricardo Martínez compraron una casa en Monrovia, al pie de las montañas de San Gabriel en Los Ángeles, sin imaginar que su piscina se convertiría en el refugio favorito de los osos negros de la zona.

Tras superar el susto inicial y descartar los métodos agresivos para espantarlos, la pareja decidió adaptar su estilo de vida para lograr una convivencia pacífica.

Hoy en día, Brian y Ricardo disfrutan viendo a los animales refrescarse, jugar con los flotadores o tomar largas siestas en el agua.

Aprendieron a reconocer a los visitantes recurrentes y bautizaron a varios de ellos, como la curiosa Maddie, la juguetona Punky o el dormilon Nappy.

Para garantizar la seguridad de todos, mantienen una estricta distancia de seguridad, se quedan en el interior de la vivienda cuando los osos andan cerca y aseguran la basura.

A través de su cuenta de Instagram (@poolbearlife), comparten estos momentos cotidianos para desmitificar a la especie y mostrar que la coexistencia es posible.

Sin embargo, esta peculiar rutina también refleja la tensión creciente entre el desarrollo urbano y la fauna salvaje en California.

Los especialistas recuerdan que los osos son animales omnívoros muy inteligentes que se ven atraídos por la comida humana, lo que puede derivar en situaciones peligrosas.

Cuando ocurren incidentes graves, los animales suelen ser sacrificados, como ha sucedido en numerosas ocasiones.

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