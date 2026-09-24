En video: decenas de delegados abandonan la Asamblea General de la ONU durante la intervención de Netanyahu

Decenas de delegados de Naciones Unidas abandonaron este jueves la sala donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disponía a pronunciar un discurso.

Al dirigirse a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Netanyahu calificó de “cobardes morales” a quienes se retiraron de la sala.

Afirmó que aquellos que permanecían en la sala pero compartían el mismo sentir de los que se fueron, también deberían marcharse.

Se pudo ver a la delegación israelí vitoreando a Netanyahu en señal de apoyo mientras los otros delegados se retiraban.

Israel ha sido objeto de condenas por sus acciones en Gaza y Líbano. Una comisión de investigación de la ONU acusó a ese país de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza; Israel ha rechazado categóricamente dichas acusaciones.

La guerra se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 73.920 personas, según el Ministerio de Salud del territorio.

Netanyahu aprovechó su discurso de este jueves para defender con firmeza las campañas militares de su país en Irán, Gaza y otras partes de Medio Oriente.