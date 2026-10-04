Entrevisté a Christa Pike hace 20 años y no puedo dejar de pensar en ella

Hace dos décadas, Helen Roberts se reunió con Christa Pike, una reclusa condenada a muerte en el estado de Tennessee, para comprender a la mujer detrás del brutal asesinato de Colleen Slemmer.

A sus 30 años, Pike había cumplido 11 años en el corredor de la muerte y era la mujer más joven en recibir esa pena en EE.UU. cuando Roberts la entrevistó como editora de una revista de estilo de vida femenina.

Pike, que ahora tiene 50 años, se enfrentó el miércoles a su tan esperada ejecución, pero sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital y permanece en estado crítico.

Roberts, que ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos, reflexionó sobre su conflictivo encuentro con Pike y cómo este la había marcado tanto como periodista y como persona.

“A veces me resultaba muy difícil conciliar la imagen de la mujer que tenía delante con el crimen que había cometido”, dijo.

“Eran como dos personas completamente distintas; no podía imaginar que la persona que conocí pudiera ser tan terriblemente violenta”, aseveró.

La entrevista

Roberts ingresó en la prisión de máxima seguridad para mujeres de Tennessee, ahora conocida como Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, en diciembre de 2006.

“Nunca había estado en una prisión, y mucho menos en una de máxima seguridad, así que estaba bastante nerviosa y un poco insegura de cómo iba a resultar, un poco intimidada, supongo”, recordó.

Roberts, originaria de Conwy, en el norte de Gales (Reino Unido), trabajaba para la revista More y viajó a EE.UU. para la entrevista.

Tras pasar los controles de seguridad y varias puertas, se reunió con Pike a través de una ventana de cristal y realizó la entrevista utilizando un altavoz.

Solo se llevaban unos años de diferencia y Roberts dijo que intentó abordar la relación sin ningún tipo de prejuicio, pero admitió que esperaba a una “mujer muy honesta y brutal”.

Sin embargo, la persona que conoció era muy diferente.

“Yo tenía veintitantos años entonces”, dijo Roberts, y añadió: “Tenía una edad similar (a la de Pike), más o menos, y había algunos aspectos en los que coincidíamos”.

Reuters Pike inexplicablemente sobrevivió a las dos inyecciones letales que la aplicaron el miércoles pasado.

La periodista recuerda a Pike como una persona muy elegante, con un cabello rizado similar al suyo, y sentía que esas pequeñas similitudes les daban un terreno común.

Según Roberts, Pike parecía amable y “con ganas de complacer”, y se reía, sonreía y captaba las señales.

“No quería que se sintiera intimidada y, al cabo de unos minutos, se sentó sobre el borde de la ventana, recostada de lado, para poder estar más cerca”, relató.

“No teníamos mucho tiempo… ella lo sabía, y teníamos mucho terreno que cubrir”, dijo Roberts.

“Fue directa al grano, no se puso a la defensiva, no fue difícil, no fue evasiva. Respondió a todas mis preguntas con mucha claridad y franqueza, para ser sincera”, agregó.

Dijo que Pike mantenía “mucho contacto visual” y “era comunicativa”.

“Tenía muchas ganas de responder. Simplemente, a veces daba la impresión de ser una persona bastante normal”, apuntó.

“No la recibí con ninguna animosidad… supongo que ella obviamente percibió que íbamos a ser muy tranquilos y simplemente a hablar”, explicó.

“Quería conocer a Christa Pike como persona, comprender su vida, la mala decisión que tomó y cómo estaba sobrellevando la vida que llevaba allí”, explicó.

El centro de atención

En 1995, Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y asesinaron a Slemmer, un joven de 19 años al que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas.

Ella había acusado a Slemmer de insultarla e intentar robarle a su novio. Otros dos residentes del campo testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y que les mostró un trozo del cráneo de Slemmer.

Pike fue condenada a muerte en 1996, pero Shipp, que tenía 17 años, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y permanece en prisión.

Roberts dijo que Pike le explicó que no comprendía realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo durante el juicio, pero que disfrutaba siendo el centro de atención, “porque nunca lo había sido”.

Cuando llegó el momento de hablar con Roberts sobre los detalles del asesinato, Pike no dudó.

“No hubo ninguna emoción diferente”, le dijo la periodista.

“Lo tomó con mucha naturalidad”, añadió.

“Ella ya llevaba 11 años en el corredor de la muerte, y seguramente había pasado mucho tiempo sola, asimilando lo sucedido y reconciliándose con lo que había hecho”, explicó.

“Hablaba de sí misma como si fuera una persona completamente distinta. Decía que había perdido la cabeza la noche que mató a Colleen. Decía que fue como una experiencia extracorpórea, que no se daba cuenta de lo que hacía y que era como si alguien se hubiera apoderado de ella”, relató.

Pike le dijo a Roberts que lamentaba profundamente lo que había hecho, pero que no creía que nada de lo que dijera pudiera compensar lo sucedido.

Cortesía de la familia La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en el crimen de 1995.

Un pasado turbulento

Pike creció en Beckley, una pequeña ciudad obrera del sur de Virginia Occidental, y sus padres, Carissa Hansen y Glenn Pike, eran unos alcohólicos que la descuidaron.

La mujer le dijo a Roberts que no había recibido “ningún amor”, aparte del de su abuela, que murió de cáncer cuando ella tenía 12 años, lo que desató una furia en Pike, junto con pensamientos suicidas.

“Fue violada a los 11 años por un vecino, y de nuevo a los 17 por un desconocido que, según ella, la arrastró al bosque. Pasó por diferentes períodos de abandono y abuso”, contó la periodista.

Pike pasó por varias escuelas y a los 18 años se unió al programa Knoxville Job Corps, una iniciativa del Departamento de Trabajo de EE.UU. que ofrece formación académica y capacitación laboral gratuita a jóvenes de bajos ingresos, lo que se suponía que sería un nuevo comienzo.

La condenada le aseguró a Roberts que esperaba con convertirse en una enfermera.

Los abogados de Pike, que presentaron una petición de clemencia de 226 páginas, esperaban un aplazamiento de última hora de su ejecución, pero fue rechazado, mientras que expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas también habían pedido que se detuviera la ejecución.

“Sin duda tenía esperanza”, dijo Helen, y añadió que Pike esperaba que alguien interviniera y la ayudara “dándose cuenta” del impacto que su infancia y su salud mental tenían en sus acciones.

“Ella sabía que la única opción era la pena de muerte o cadena perpetua, pero sin duda quería cadena perpetua y una muerte tranquila”, afirmó Roberts.

La periodista describió la última semana como “extraña”, a pesar de saber que la ejecución era inminente.

“Durante todo el miércoles no pude separarme de ella; no dejaba de pensar en lo que iba a pasar”, reveló.

“Había leído que había rechazado su última comida… Ni siquiera puedo imaginar lo que estaba pensando, cómo se sentía y cómo uno se prepara sabiendo que va a morir”, comentó.

Describió el despertarse con la noticia de que Pike había sobrevivido a las inyecciones fue “como ver una película de terror”.

“No puedo comprenderlo, no puedo entenderlo. Es absolutamente bárbaro”, dijo.

“Y luego la ironía de que el estado intentara matarla y que después la llevaran al hospital para intentar salvarla. No tiene ningún sentido”, agregó.

Helen Roberts Roberts afirma que su infancia de Pike “la llevó” al crimen que cometió en 1995.

Como un animal

En el momento en que Roberts entrevistó a Pike, ella estaba encarcelada al menos 23 horas al día, y solo se le permitía salir a caminar durante una hora algunos días.

Era la única mujer en el corredor de la muerte, por lo que no podía relacionarse con los demás, pero Roberts dijo que Christa tenía cierta rutina y encontraba consuelo en la lectura, viendo la televisión y escribiendo a amigos por correspondencia.

Poco después de su encuentro, Roberts recibió una tarjeta hecha a mano de Pike, agradeciéndole el trato que le había dado.

“Recuerdo que era un papel morado con forma de mariposa, y dentro había escrito ‘gracias por ser amable, gracias por tratarme como a una mujer’, y eso era todo”, dijo.

“Fue realmente conmovedor”, agregó.

More Magazine Artículo escrito por Helen Roberts y publicado por la revista More en 2006.

“Independientemente de lo que haya dicho sobre Christa Pike, de ninguna manera estoy minimizando su crimen”, añadió Roberts.

“Por supuesto que merecía estar en prisión. Cometió un crimen, le quitó la vida a otra mujer y tenía que ser castigada por ello”, reconoció.

“Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse: si hubiera recibido ayuda cuando la necesitaba, ¿habría hecho lo que hizo?”, soltó.

Y continuó: “No puedo negar a la mujer que conocí, a la mujer que tenía delante, la conexión que establecí con ella, cómo reaccionó ante mí y cómo respondió a mis preguntas”.

“Sigue siendo un ser humano. No hay manera de que la haya conocido sin que me haya afectado”, admitió.

“Creo que ella sabe que desperdició su vida, y creo que sabe que podría haber hecho el bien en su vida, pero no lo hizo”, reflexionó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.