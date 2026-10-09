“Equivaldría a tortura”: el Pentágono transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el primer militar que será fusilado en EE.UU. desde la II Guerra Mundial

El público podrá ven en vivo la ejecución por fusilamiento de un exmayor del ejército estadounidense, informó este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a la BBC que la ejecución de Nidal Hasan, quien asesinó a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, será transmitida en directo.

A principios de esta semana, el Pentágono anunció que ejecutaría a Hasan por fusilamiento, que será el primero de un militar desde la Segunda Guerra Mundial

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”, dijo Hegseth el jueves. “Porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”.

Se cree que su fusilamiento sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en casi un siglo. John Mills, un abogado que trabaja con reclusos condenados a muerte, afirmó que la decisión de transmitirla en directo no tiene “precedentes en la era moderna” y se encuentra en un “terreno jurídico incierto”.

La oficina de derechos humanos de la ONU declaró a AFP que transmitirla en vivo sería “equivalente a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”.

El organismo de la ONU señaló que ya había hecho declaraciones similares sobre las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, afirmando que estas “constituyen una forma de trato o castigo cruel, inhumano o degradante”

El senador demócrata Chris Murphy dijo a CNN que la idea era “repugnante” y evocaba las ejecuciones llevadas a cabo por el grupo Estado Islámico.

“Como debe ser”

Hegseth dijo en una entrevista con el medio de televisión conservador Real America’s Voice que Hasan se enfrentará a “un pelotón de fusilamiento de soldados”.

“Como debe ser”, aseguró.

La ejecución está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, según anunció el martes el secretario del Ejército estadounidense.

El secretario de Defensa hizo la recomendación y Trump la aprobó, dijo el lunes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Hasan, psiquiatra del ejército estadounidense originario de Virginia, admitió ante el tribunal ser responsable del tiroteo y pidió disculpas por “cualquier error”.

Durante un consejo de guerra en 2013, declaró que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

Los asesinatos del 5 de noviembre de 2009 fueron el ataque no bélico más mortífero jamás perpetrado contra una base militar estadounidense.

El tiroteo tuvo lugar en un edificio médico abarrotado, donde los soldados que iban a ser desplegados esperaban revisiones médicas y vacunas.

Getty Images Familiares de las víctimas asistieron a una ceremonia fúnebre tras el tirotero.

“Un espectáculo circense”

John Galligan, asesor legal de Nidal Hasan, declaró a la BBC este viernes que la ejecución del exmilitar se estaba tratando como un “espectáculo circense”.

Galligan se refirió a las directrices militares sobre ejecuciones, las cuales especifican un número limitado de personas autorizadas para estar presentes, entre ellas representantes de los medios de comunicación, el abogado del recluso, un capellán, familiares y las víctimas, sus parientes o sus representantes.

“En ninguna parte se menciona la transmisión en vivo”, afirmó en una entrevista telefónica.

“Me enteré del lugar y la hora a través del portavoz del Pentágono”, señaló.

“Fui yo la primera persona en informar a [Hasan] sobre la fecha y la hora. En mi opinión, esto ha empezado muy mal”.

El abogado calificó la ejecución como “lo más parecido a la mentalidad de una turba de linchamiento de las que se veían antaño”.

Galligan actúa como asesor jurídico de Hasan, pero no es su abogado defensor en este caso; según explica, correspondería a este último presentar cualquier recurso de apelación.

Getty Imagen de archivo del condenado a muerte.

Apoyo de Trump a la pena de muerte

Según la ley militar, una ejecución militar requiere la aprobación del presidente de Estados Unidos.

Además, necesita una revisión en apelación y un fallo definitivo sobre su legalidad para poder seguir adelante.

En 1983, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte militar, pero fue restablecida al año siguiente mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Ronald Reagan.

La última ejecución militar tuvo lugar en 1961, cuando un soldado del ejército estadounidense fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar a una niña austriaca de 11 años.

La ejecución fue autorizada por el entonces presidente Dwight D. Eisenhower y se llevó a cabo a pesar de que la familia de la víctima solicitó clemencia a su sucesor, John F. Kennedy.

La última ejecución militar específicamente por fusilamiento tuvo lugar en enero de 1945, cuando un joven desertor del ejército estadounidense, Eddie Slovik, fue ejecutado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Trump nunca ha defendido una ejecución pública, lleva mucho tiempo apoyando la pena de muerte.

En 1989, por ejemplo, publicó grandes anuncios en The New York Times pidiendo la ejecución de los Cinco de Central Park, un grupo de jóvenes condenados por violación y agresión, y que posteriormente exonerados.

Al final de su primer mandato, Trump puso fin a un periodo de 17 años en el que no se habían llevado a cabo ejecuciones federales, con una seguidilla de 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su primer mandato.

Tras regresar al cargo en enero de 2025, Trump anuló rápidamente la moratoria sobre las ejecuciones federales impuesta por su predecesor, Joe Biden, y firmó una orden ejecutiva destinada a restablecer la pena de muerte.

La orden describe la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.

Getty Images Hasan trabajaba como psiquiatra del ejército estadounidense y es originario de Virginia.

Una ejecución poco frecuente

Las ejecuciones militares difieren de las que se llevan a cabo a nivel estatal, que son la mayoría.

27 estados, además de las fuerzas armadas y el gobierno federal, mantienen la pena capital como una opción legalmente vigente.

La ejecución por fusilamiento es poco frecuente. El año pasado se llevó a cabo una en Carolina del Sur. Fue la primera vez que se aplicaba este método en dicho estado y la primera vez que se utilizaba en todo el país en 15 años.

Otros cuatro estados permiten el uso del fusilamiento: Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.