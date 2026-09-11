¿Es la promesa de Trump de pagar US$5.000 a los votantes de EE.UU. una señal de pánico?

Todos sabemos que Donald Trump no siente la necesidad de atenerse a las reglas habituales de las campañas políticas.

Incluso para sus propios estándares poco convencionales, su extravagante promesa de pagar a cada ciudadano estadounidense US$5.000 si los republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato fue descabellada.

Esta enorme promesa de donación en efectivo no fue el tema principal de su discurso inaugural de la convención republicana para las elecciones de mitad de término, ocurrido este miércoles.

Hizo esta mención aproximadamente una hora después de haber comenzado su largo discurso, justo cuando la atención del público comenzaba a flaquear.

El presidente no ofreció detalles sobre cómo se pagará esta promesa de más de un billón de dólares ni cómo se distribuirán los pagos.

Al ser consultada para obtener más información, la Casa Blanca declaró en un comunicado que “este anuncio es la prueba más reciente de que el presidente Trump hace lo que los supuestos ‘expertos’ dicen que no se puede hacer: cumple con el pueblo estadounidense”, pero no ofreció más detalles sobre cómo se implementaría.

El anuncio fue recibido con un aplauso entusiasta por parte de los simpatizantes dentro del recinto de la convención republicana en Dallas, Texas.

Pero los republicanos que se enfrentan a contiendas muy reñidas en las elecciones de noviembre, y que necesitan ganarse a los votantes indecisos y escépticos, incluidos los republicanos moderados y los independientes, se mantuvieron en gran medida alejados del evento.

Y muchos de los compañeros republicanos de Trump se mostraron claramente sorprendidos. Algunos acogieron con satisfacción el anuncio, pero los republicanos más críticos con Trump no tardaron en denunciarlo.

“Promesa vacía”

Los conservadores que ya se habían enfrentado a Trump anteriormente, especialmente por cómo la deuda federal ha seguido aumentando desmesuradamente durante su presidencia, fueron mordaces en su respuesta.

Thomas Massie, representante republicano de Kentucky que perdió las primarias por sus críticas a Trump a principios de este año, publicó en X: “No sé ustedes, pero francamente me ofende la idea de que mi voto en noviembre pueda comprarse por US$5.000. Sin mencionar la inflación que esto provocaría. En definitiva, no puedo aceptar en conciencia ni un centavo menos de US$10.000”.

Getty Images Trump hizo su oferta usto cuando la atención del público comenzaba a flaquear.

La senadora Susan Collins, que optó por no ir a Dallas para hacer campaña en Maine, donde se enfrenta a una reñida contienda por la reelección, declaró: “Las decisiones sobre impuestos y gastos deben basarse en las necesidades del pueblo estadounidense y en el estado de la economía; no deben parecer vinculadas a los resultados electorales”.

Los demócratas, por su parte, lo han calificado de “promesa vacía”.

Según expertos legales, es poco probable que Trump pueda aprobar una suma tan grande mediante una orden ejecutiva presidencial, pero el presidente sugirió el jueves que no acudiría al Capitolio.

En declaraciones a CBS, la socia en EE.UU. de la BBC, afirmó que no creía que el Congreso tuviera que aprobar el gasto, antes de añadir: “Creo que lo harán, si es necesario”.

Pero es probable que muchos representantes republicanos fiscalmente conservadores se nieguen a apoyar este tipo de gasto.

El exrepresentante republicano Bob Good desestimó el “dividendo de Trump” como un “plan socialista para comprar votos”.

Ruptura con las normas

Pero esta convención sirvió para recordar que Trump sigue dominando el partido y que, al menos en la Cámara de Representantes, ya los ha obligado a doblegarse ante su voluntad en políticas que no coinciden con las posturas conservadoras tradicionales.

Esta no es la primera vez que el presidente Trump hace una promesa monetaria a los votantes.

Los estadounidenses aún esperan los cheques de US$2.000 que prometió que cada uno recibiría de los ingresos generados por sus aranceles comerciales. Y los pagos de US$5.000 que Elon Musk propuso que provendrían de los recortes de gastos de su empresa Doge nunca se materializaron.

Trump sí cumplió su promesa de crear cuentas de ahorro con su nombre, con una contribución gubernamental de US$1.000 para los niños nacidos durante su mandato. Además, todos los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses recibieron un pago de US$1.776 para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos.

Getty Images Esta convención sirvió para recordar que Trump sigue dominando el partido.

¿Es una señal de que Donald Trump teme una derrota contundente en noviembre, al sentir la necesidad de hacer este tipo de promesas electorales tan llamativas?

Aunque el presidente no figure en la papeleta electoral, los votantes suelen considerar las elecciones de mitad de mandato como un referéndum sobre el presidente en ejercicio y, a menudo, sobre el partido que se encuentra en lucha por el poder.

A menos de dos meses de las elecciones, Trump se enfrenta a índices de aprobación históricamente bajos.

Su guerra con Irán se ha vuelto cada vez más impopular, y sus repercusiones se notan en el precio de la gasolina para los estadounidenses. El poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes, y si bien la inflación ha disminuido desde su pico posterior al covid-19 bajo el mandato de Joe Biden, se mantiene persistentemente alta.

¿Sugiere entonces esta promesa un cierto grado de pánico, al punto de que sacó esta política de la manga antes de que muchos de sus aliados más cercanos fueran informados al respecto?

Sin duda, es una forma muy poco ortodoxa de lanzar una promesa electoral de gran envergadura.

Pero el éxito político de Trump se ha basado en su forma de hacer negocios que rompe con las normas establecidas.

Su última estratagema podría funcionar, pero solo si los votantes creen que habla en serio cuando dice que va a extenderles un cheque.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.