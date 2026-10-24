“Es nuestra última oportunidad de frenarlo”: Obama ataca a Trump mientras hace campaña para los demócratas

El expresidente estadounidense Barack Obama criticó duramente al presidente Donald Trump, por políticas desde la guerra contra Irán hasta la inflación de precios en el país, durante su campaña a favor de los demócratas este sábado.

El examndatario (2009-2017) estuvo un mitin de campaña en el estado de Ohio para apoyar a los candidatos Amy Acton y Sherrod Brown en donde arremetió contra Trump y su gabinete.

Criticó al presidente por no reducir los precios para los consumidores estadounidenses mientras libraba una guerra contra Irán.

“Estas elecciones son nuestra última y mejor oportunidad para, al menos, frenar algunas de las insensateces de esta administración”, dijo Obama.

“Esto es un interruptor en el sistema. Necesitamos accionar ese interruptor. Necesitamos empezar a exigir responsabilidades a esta administración”, añadió.

Obama también se presentará en Michigan para apoyar al candidato a senador Abdul El Sayed.

Por su parte, Trump emitió su voto anticipado en Florida y más tarde este sábado se dirigirá a Georgia para celebrar un mitin en apoyo de los candidatos republicanos.

En EE.UU. ya ha comenzado la votación por correo y anticipada de cara a las elecciones del 3 de noviembre, que decidirán qué partido controlará el Congreso durante el resto de la presidencia de Trump.

Getty Images Las apariciones de Obama son muy esperadas en las campañas demócratas.

La Casa Blanca de “Saddam Hussein”

En su discurso, Obama dijo que entendía a los votantes que dejaron de respaldar a los demócratas en 2024 por las preocupaciones económicas y la inflación tras la pandemia de covid-19.

Pero afirmó que Trump es el único responsable del estado actual de la economía: “Si pensabas que todo era demasiado caro antes de ‘ya sabes quién'”, señaló, refiriéndose a Trump, “ahora todo es aún más caro”.

También dijo que la guerra solo le ha regalado a Irán “poder de veto” sobre el control del estrecho de Ormuz, que estaba abierto al tráfico marítimo antes de que comenzaran las hostilidades en febrero.

En su mitin vespertino, Obama también criticó los esfuerzos de Trump por hacer reformas a la Casa Blanca.

“¿Qué es todo este oro? ¡Tiene la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory!”, bromeó Obama, en referencia a la cadena de restaurantes estadounidense adornadas con colores dorados.

El viaje de Obama a Ohio tuvo como objetivo mostrar su apoyo al exsenador Sherrod Brown, quien se postula para desbancar al actual senador republicano John Husted, y a Amy Acton, quien se postula para gobernadora del estado contra el republicano Vivek Ramaswamy.

Sobre la guerra con Irán, Trump dijo a la prensa este mismo sábado: “La he librado con mucha eficacia y puede que tenga que terminarla, o tal vez lleguen a un acuerdo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, ganamos”.

El presidente se ha enfrentado a una presión considerable para que baje los precios del petróleo, que se han disparado debido a las guerras en Irán y Ucrania.

Recientemente, llegó a un acuerdo con Rusia para exportar el diésel de ese país a Estados Unidos, a pesar de la oposición de legisladores tanto republicanos como demócratas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.