“Es una bofetada para las mujeres”: las fuertes críticas de deportistas de élite al polémico anuncio de Sydney Sweeney para una casa de apuestas

“Es una bofetada en la cara de las mujeres”.

La expresión es de la campeona olímpica Ariarne Titmus, quien forma parte de un amplio grupo de deportistas que han alzado la voz contra un anuncio de apuestas deportivas protagonizado por la actriz estadounidense Sydney Sweeney.

El comercial se ha vuelto viral en internet y muestra a Sweeney desnuda, aunque cubriendo partes de su cuerpo con diversos objetos deportivos.

La campaña ha provocado una fuerte reacción, y muchas atletas han criticado la sexualización de las mujeres en el deporte, donde a menudo se las define por su apariencia en lugar de por sus logros deportivos.

Amy Hunt, quien se convirtió en campeona europea en cuatro ocasiones a mediados de este año, hizo referencia al anuncio después de correr su mejor marca de la temporada, 22,10 segundos, y terminar cuarta en la final de los 200 metros del Ultimate Championship, disputado el domingo en Budapest.

“Sydney Sweeney, así es como se ven las mujeres en el deporte”, le dijo Hunt a la BBC.

Refiriéndose al tiempo ganador de Melissa Jefferson-Wooden, de 21,47 segundos, el cuarto más rápido de la historia en esa distancia, Hunt añadió: “‘21,4. Músculos. Trabajo duro. Sangre, sudor y lágrimas. Esta es una noche hermosa'”.

Por su parte, Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación, declaró: “No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también para todas las mujeres que disfrutan del deporte por lo que realmente es”.

Y agregó: “¿Cómo es posible que sigamos viviendo en un mundo donde monetizar el cuerpo de una mujer y sexualizar el deporte femenino siga siendo algo normal?”.

Sweeney no ha respondido directamente a las críticas, pero recurrió a las redes sociales para publicar una serie de fotografías de otros atletas posando desnudos o con muy poca ropa, aparentemente sugiriendo que existe una doble moral.

Entre las imágenes figuraban portadas de ESPN protagonizadas por figuras como la estrella del tenis Serena Williams y la luchadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey, junto con deportistas masculinos como el jugador de la NFL Myles Garrett y el basquetbolista Karl-Anthony Towns.

Actriz polémica

Sweeney, de 29 años, participó en la serie de televisión Euphoria y entre sus películas figuran Anyone But You y The Housemaid.

La actriz estuvo involucrada en otra campaña publicitaria polémica el año pasado, cuando promocionó unos jeans con el eslogan Sydney Sweeney has great jeans (“Sydney Sweeney tiene unos excelentes jeans”).

Aquella campaña también generó críticas en redes sociales debido al juego de palabras en inglés entre jeans y genes (genes hereditarios), lo que desencadenó un debate sobre la raza y los estándares de belleza.

La reacción en contra también ha incluido a muchas otras deportistas de distintas disciplinas, que han publicado videos de sí mismas compitiendo o entrenando y han relatado las frustraciones y dificultades que han enfrentado a lo largo de sus carreras.

Getty Images Sweeney ya había estado en el centro de la polémica por otro anuncio en donde analistas señalaron que se le hacía un guiño a la supremacía blanca.

La tendencia fue iniciada por la gimnasta estadounidense Gracie Kramer, quien publicó un montaje de sus entrenamientos acompañado del texto: “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así es como se ven las mujeres en el deporte”.

Kramer le dijo a la BBC que “no esperaba la reacción y simplemente quería animar a las mujeres y recordarles que pueden ver este tipo de anuncios, pero que eso no es lo único que importa”.

También anotó que fue maravilloso ver a muchos atletas sumarse a la tendencia.

Kramer añadió: “Lamentablemente, haber sido cosificada prácticamente durante toda mi carrera me hizo sentir con la fortaleza suficiente para publicar sobre esto y defender a las mujeres que no quieren ser cosificadas ni quedar atrapadas en esta desafortunada narrativa que se ha promovido durante mucho tiempo”.

¿Por qué es tan polémico este anuncio de Sydney Sweeney?

La ciclista británica y campeona olímpica Sophie Capewell MBE, las jugadoras de rugby Lisa Neumann y Ellie Boatman, así como la waterpolista olímpica australiana Tilly Kearns, también compartieron sus experiencias.

“Creo que es bastante poderoso ver la cantidad de mujeres que han salido a decir algo”, declaró Capewell a BBC Sport después de que su publicación llamara la atención.

“Se está proyectando una imagen muy específica de las mujeres en relación con el deporte, y creo que ahí está el problema. ¿Por qué esa es la imagen de una campaña asociada con el deporte?, ¿por qué se quiere representar a una mujer de esa manera, en lugar de mostrar, no sé, a una atleta o cualquier otra figura más centrada en el ámbito deportivo?”, añadió.

Capewell anota que no es necesariamente que la gente esté molesta porque una persona tenga autonomía sobre su cuerpo; el problema es que parece que esa es la única narrativa que se utiliza en torno a las mujeres en el deporte, o al menos la que recibe más atención y popularidad.

La jugadora inglesa de rugby Alex Matthews afirmó que anuncios como el de Sweeney no deberían llevar a las jóvenes a creer que existe un único tipo de cuerpo ideal.

“No obtienes ese cuerpo perfecto e idealizado”, dijo a la BBC.

“Especialmente en el rugby; de lo contrario, no podrías formar un equipo. Cada tipo de cuerpo tiene una fortaleza”, añadió.

Matthews, quien representó a Gran Bretaña en rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, señaló que una de las cosas “más inspiradoras” de estar en la Villa Olímpica fue ver a “personas mayores, jóvenes, más altas, personas algo más corpulentas, pero todas eran las mejores en lo que hacían”.

La lucha por evitar la sexualización de las mujeres en el deporte

De acuerdo a Joshua Lewis, experto en marketing y negocios de la Universidad de Nueva York, la idea de la empresa, donde Sweeney tiene acciones y es nueva en el mercado, es precisamente causar polémica

Getty Images La jugadora de rugby Alex Matthews habla que no hay “un cuerpo ideal” para el deporte. Mucho menos uno como el rugby.

“Es una empresa con una cuota de mercado no muy grande, por lo que polarizar a la gente es una estrategia razonable”, dijo Lewis al diario estadounidense The New York Times.

“Están apostando, valga el juego de palabras, a que su audiencia no será la misma que la gente que más se ofende con el anuncio”, añadió.

Sin embargo, para muchos analistas esto va en contra de lo que ha sido una de las tendencias del deporte en los últimos años: evitar la sexualización de las deportistas.

Por ejemplo, en el pasado Campeonato Europeo de Atletismo, celebrado en la ciudad británica de Birmingham, se introdujeron los primeros lineamientos para evitar que las cámaras de televisión utilizaran planos que pudieran sexualizar a las atletas.

“La forma en que se muestra nuestro deporte durante las retransmisiones en directo puede ser increíblemente poderosa, pero a veces también perjudicial para las mujeres que compiten y para las mujeres y niñas que lo ven”, dijo Holly Bradshaw, atleta británica y medallista de bronce en salto con garrocha en París 2024, quien fue una de las deportistas consultadas para modificar los criterios de las retransmisiones televisivas.

Un estudio publicado en la revista británica Sport, Education and Society señalaba que el 70% de las mujeres abandonaba el deporte debido a la vestimenta.

Por eso, algunos deportes, como el balonmano, modificaron sus reglas para que las mujeres puedan elegir qué tipo de indumentaria usar para practicarlo.

“Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos, pero mi sueño también es unos Juegos Olímpicos con la opción de usar pantalones cortos o faldas”, dijo la jugadora inglesa de hockey Tess Howard, quien lideró la investigación publicada por la revista.

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