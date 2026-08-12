¡Estamos en pleno eclipse solar total! Mira nuestra transmisión del fenómeno con los comentarios de expertos

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¡Estamos en pleno eclipse solar total! Mira nuestra transmisión del fenómeno con los comentarios de expertos

Londres, Berlín y otras ciudades de Europa disfrutan ya del evento astronómico de forma parcial. España peninsular disfrutará en breve de un eclipse solar total, algo que no sucede desde 1912, y que forma parte de una inusual trilogía de eclipses.

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Eclipse solar total

EPA

  • Haz clic en el botón de reproducir en la parte superior de esta página para ver el eclipse solar total en vivo con los comentarios de expertos.
  • España está viviendo un eclipse solar total, el primero que se observa desde la península ibérica en más de un siglo.
  • El país tendrá otro eclipse solar total en 2027 y un eclipse anular de sol en 2028, lo cual es “una auténtica rareza astronómica”.
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