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- España está viviendo un eclipse solar total, el primero que se observa desde la península ibérica en más de un siglo.
- El país tendrá otro eclipse solar total en 2027 y un eclipse anular de sol en 2028, lo cual es “una auténtica rareza astronómica”.
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¡Estamos en pleno eclipse solar total! Mira nuestra transmisión del fenómeno con los comentarios de expertos