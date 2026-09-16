“Estamos escarbando con nuestras propias manos”: el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en Gaza deja al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco niños, y decenas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en la Franja de Gaza.

Videos difundidos en redes sociales muestran las labores de búsqueda entre los escombros del inmueble de seis plantas, ubicado en la zona de Tal al Hawa, en la Ciudad de Gaza.

Vecinos del edificio aseguraron que unas diez familias vivían en los apartamentos pese a las advertencias sobre el riesgo que representaba la estructura, debido a la falta de refugio causada por la destrucción provocada por el conflicto.

Miembros del servicio de rescate de la Defensa Civil, controlada por Hamás, señalaron que inicialmente trabajaron con recursos limitados debido a las estrictas restricciones israelíes sobre el ingreso de equipos a Gaza.

Sin embargo, posteriormente lograron acceder a maquinaria pesada prestada por agencias de la ONU y por trabajadores humanitarios egipcios.

Aún se escuchan voces

“Seguimos escuchando voces entre los escombros, así que aún hay esperanza de encontrar gente”, dijo Raed al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Ciudad de Gaza.

Añadió que “la escasa disponibilidad de refugios obligó a los residentes a trasladarse a este edificio, creyendo que era seguro. Sin embargo, en un momento dado se derrumbó por completo, cayendo trágicamente sobre las personas mientras dormían”.

Reuters Los rescatistas tuvieron que cavar con sus propias manos antes de que la ONU y una agencia de ayuda egipcia trajeran maquinaria.

El jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza, Alessandro Mrakic, declaró a los periodistas presentes en el lugar que se creía que entre 70 y 100 personas estaban atrapadas bajo los escombros.

“Como pueden ver, la situación es trágica porque no contamos con el equipo ni la maquinaria necesarios. De hecho, hay gente cavando con sus manos”, dijo.

Mrakic también advirtió que aproximadamente otros 400 edificios dañados por la guerra en toda Gaza corrían un riesgo inminente de derrumbe, especialmente con la llegada del invierno.

“Necesitamos apoyo, sobre todo con maquinaria, equipos, entre otras cosas. Nuestros compañeros aquí no tienen gasolina [para motores] ni repuestos para seguir trabajando”.

El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Ramiz Alakbarov, también pidió a las autoridades israelíes que aprobaran la entrega de maquinaria pesada para las operaciones de rescate, así como tiendas de campaña, lonas y otros artículos no alimentarios para las personas desplazadas antes de las lluvias invernales.

Israel afirma que sus restricciones tienen como objetivo impedir que los equipos caigan en manos de grupos armados palestinos.

Refugios improvisados

Según la ONU, se estima que el 80% de todas las estructuras en Gaza han sido destruidas o dañadas durante la guerra entre Israel y Hamás.

Más de 1,9 millones de personas —alrededor del 90% de la población del territorio— han sido desplazadas, muchas de ellas en repetidas ocasiones, y 1,2 millones viven actualmente en tiendas de campaña o refugios improvisados.

La ONU ha advertido que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica a pesar del alto el fuego acordado el pasado octubre, ya que los ataques aéreos israelíes y otro tipo de ofensiva continúan afectando zonas pobladas, causando víctimas y daños materiales y provocando nuevos desplazamientos.

El martes, los ataques aéreos israelíes mataron al menos a cinco palestinos, entre ellos dos niños y un comandante de Hamás, según informaron funcionarios de salud.

El ejército de Israel anunció la muerte de un comandante de Hamás en el sur de Gaza y de otro combatiente en el norte. En ambos casos, también falleció un niño.

Por otra parte, la organización benéfica británica Medical Aid for Palestinians informó que un paciente murió a causa de un ataque con un dron israelí en un centro de salud que apoya en Jabalia, al norte de Gaza. Un portavoz del ejército declaró a la BBC que no tenían conocimiento de tal incidente.

La guerra de Gaza comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, más de 73.790 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.