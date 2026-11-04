“Están siendo los días más difíciles de mi vida”: la desconsolada carta del portero Owono tras el encontronazo que causó la muerte al jugador Jesús de Miguel

El portero Jesús Owono, del FC Andorra, publicó este miércoles una carta en la que expresa su dolor por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un choque en el campo entre los dos.

De Miguel, jugador del Tenerife de 30 años, falleció tras sufrir una grave lesión en un encontronazo con Owono durante un partido de la segunda división española disputado el lunes.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, indicó el portero, en una misiva publicada en las redes sociales de su equipo.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, escribió.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

El mundo del fútbol ha rendido homenaje a De Miguel —que era padre de un hijo y se había incorporado al Tenerife en el verano de 2025— con un minuto de silencio en todos los partidos europeos que se disputan esta semana.

Reuters Jesús de Miguel, en el centro junto al balón, en el partido contra el FC Andorra, el lunes.

Una jugada desafortunada

El Tenerife y el Andorra empataban 2-2 en el séptimo minuto del tiempo añadido cuando se produjo el incidente.

Owono salió hacia el círculo central para despejar un balón largo y, en la acción, su rodilla impactó contra De Miguel.

El delantero quedó inmóvil sobre el terreno de juego mientras recibía atención médica. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia desde el estadio Heliodoro Rodríguez López, del Tenerife, hasta un hospital.

Owono fue expulsado y el partido quedó suspendido.

El guardameta, de 25 años, que contaba con más de 30.000 seguidores en Instagram hasta la mañana del martes, ha desactivado su cuenta desde entonces.

La policía española ha abierto una investigación rutinaria por un posible homicidio imprudente tras el fallecimiento de De Miguel.

Según la legislación española, cualquier muerte considerada no natural conlleva automáticamente la apertura de una investigación judicial.

Reuters De Miguel al momento de ser sacado del estadio, el lunes.

Jesús Owono ha sido internacional con Guinea Ecuatorial en 47 ocasiones.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, Venancio Tomás Micha, emitió un comunicado el martes en el que ofreció todo su “apoyo humano y profesional” al jugador.

“Como protagonista involuntario de este trágico incidente durante el partido, está viviendo esta situación con profundo dolor y angustia”, añadió.

“Jamás haría daño a nadie”, afirma su compañero

Owono “jamás haría daño a nadie de forma intencionada” y se encuentra “profundamente afectado” por el fallecimiento de De Miguel, declaró este miércoles un compañero suyo del FC Andorra.

A través de sus redes sociales, el defensa central del FC Andorra Lautaro Spatz señaló que Owono se encuentra devastado.

Tras rendir homenaje a De Miguel, añadió: “También quiero dedicar unas palabras a mi compañero de equipo, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo sucedido”.

“Quienes le conocemos sabemos qué clase de persona es, cuánto está sufriendo en estos momentos y que jamás haría daño a nadie de forma intencionada”.

Alegó que “en el fútbol pueden ocurrir incidentes desafortunados, pero nadie habría podido imaginar que uno de ellos terminara con consecuencias tan trágicas”.

Los jugadores del Andorra guardaron un minuto de silencio antes de una sesión de entrenamiento voluntaria este miércoles, a la que Owono no asistió.

Luto por De Miguel

Varias personas depositaron flores y encendieron velas este martes ante una imagen en blanco y negro de De Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

EPA Los aficionados tinerfeños rindieron homenaje al jugador fallecido.

El Tenerife anunció en un comunicado que declarará seis días de luto oficial, durante los cuales quedarán suspendidas todas las actividades del club.

Los jugadores, el personal y los directivos del club asistirán al funeral de De Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa, Toledo.

El Tenerife también abrirá su estadio el sábado por la tarde para que los aficionados puedan “darle una despedida digna”.

“La familia de Jesús de Miguel desea agradecer a todos sus mensajes de apoyo y, desde lo más profundo de su corazón, pide que se respete su intimidad en estos momentos tan difíciles. Que descanse en paz”, concluye el comunicado del club.

Los partidos de la segunda división española que debían disputar el Tenerife y el Andorra este fin de semana, contra el Granada y el Mallorca, respectivamente, han sido aplazados.

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