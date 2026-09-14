“Estuve a semanas de casarme con un violador en serie. Mis seres queridos me salvaron la vida”

Este artículo contiene detalles, incluidas descripciones de violencia, que pueden ser perturbadores para algunos lectores.

Amy dice que, de no haber sido por la intervención de su familia y amigos, se habría casado con el hombre que la había maltratado física y psicológicamente durante gran parte de su relación.

La mujer teme que, de haberse celebrado la boda, él la hubiera matado.

Christopher Malcolm, un violador en serie que fue encarcelado recientemente por sus crímenes, le infligió lesiones que cambiaron su vida.

Según contó, en una ocasión le dejó la cara “llena de moretones” justo antes de que visitara a su padre, que padecía una enfermedad terminal, por el Día del Padre.

Amy, nombre ficticio, narró a la BBC que permanecer en la relación era a menudo una forma de calmar la violencia y sobrevivir.

Mientras Malcolm estuviera en libertad, no se sentía lo suficientemente segura como para denunciarlo a la policía.

Mientras tanto, sus seres queridos estaban cada vez más preocupados.

En varias ocasiones expresaron sus inquietudes por su bienestar ante el programa de denuncia de violencia doméstica de la policía escocesa, y entregaron pruebas a las autoridades, incluidos mensajes de texto y fotos de sus lesiones.

Esto, en última instancia, ayudó a los agentes a reunir pruebas suficientes para arrestar a Malcolm, quien fue detenido en septiembre de 2024.

Poco después, Amy presentó un informe completo sobre las violaciones, agresiones y abusos a los que había sido sometida.

Ella tenía previsto casarse con Malcolm cuatro semanas después.

BBC Amy iba a casarse con Christopher Malcolm, pero él fue arrestado apenas cuatro semanas antes de la ceremonia.

A través de Tinder

Amy conoció a Malcolm en la aplicación de citas Tinder a fines de agosto de 2023.

Fueron a tomar un café y a dar un paseo, y ella recuerda que fue “encantador y divertido”, pero la relación avanzó mucho más rápido de lo que esperaba.

En la primera semana conoció a sus padres, en cuestión de meses ya vivían juntos y para Navidad se comprometieron.

“Cuando estábamos felices, era como si fuera mi mejor amigo”, relató.

“Hacia el final, podía completar mis frases. Sabía lo que estaba pensando; era agradable, pero a la vez daba miedo”, apuntó.

Malcolm no tardó en ejercer control sobre la vida de Amy. La mujer contó que él insistió en que borrara sus redes sociales para que su relación siguiera siendo “solo entre nosotros”.

Tampoco le permitía contestar las llamadas de su familia en su casa porque a él “no le gustaban sus acentos” y le escondía el teléfono o se lo quitaba.

En varias ocasiones, él se presentó en su trabajo y le exigió que se fuera temprano, amenazándola con armar un escándalo.

Sabía que si no accedía, tendría una “noche horrible” al llegar a casa.

“Me molestó mucho”, admitió Amy.

“Ese era el sector en el que tanto me había esforzado por entrar y me encantaba mi trabajo. Sentía que perdía una parte de mí misma al perder esa faceta del trabajo”, agregó.

“Empecé a sentir que mis empleados ya no me respetaban porque permitía que alguien me dijera cuándo me iba del trabajo. No sabía que estaban al tanto de lo que estaba pasando”, remató.

Policía de Escocia Malcolm fue encarcelado en julio y condenado poco después a 16 años de cárcel.

Tres días en “modo ataque”

La violencia también se introdujo en la relación; al principio era ocasional, pero Amy aseguró que fue aumentando hasta ocurrir cada dos fines de semana.

Describió un incidente en el que Malcolm estuvo en “modo ataque” durante tres días, destrozó el sofá con una cuchilla y amenazó con suicidarse.

Amy también relató de ocasiones en las que Malcolm se sentaba a horcajadas sobre su pecho y la estrangulaba. Aseguró que él se burlaba durante estos ataques y la amenazaba con más violencia.

En uno de estos ataques la dejó con lesiones permanentes y desfigurada.

En otra ocasión, Malcolm le fracturó la muñeca y le impidió ir al hospital, lo que ahora le impide sostener incluso un libro con una mano.

Amy narró que esto ocurrió durante una discusión en la que él gritó: “Las mujeres siempre intentan controlar mi vida”.

La violó en más de una ocasión, incluso cuando había un niño en la casa.

Obligó a Amy a sentarse en el suelo delante del niño y a disculparse por el susto que le había causado.

En algunas ocasiones, describió, era como si se hubiera activado un interruptor en su personalidad. En otras, él le hacía saber lo que estaba a punto de suceder.

“Los días que se portaba mal, lo primero que hacía era poner heavy metal a las 6 de la mañana”, recordó.

“Le dije lo mucho que me afectaba, pero él sabía que era una forma de tortura: ‘prepárate para lo que va a pasar hoy'”, llegó a decirle.

Tras los ataques, Amy intentó razonar con Malcolm diciéndole que no merecía ser tratada así.

Sin embargo, él desviaba la atención en sus propios problemas, lo que la hacía sentir que “no podía hacer nada bien”.

“Uno empieza a insensibilizarse porque se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer”, dijo Amy.

“Te sientes un poco atrapada porque sabes que si se lo cuentas a alguien, te dirán que te vayas, pero no estás en una posición en la que sientas que puedes irte”, explicó.

Ayuda de los seres queridos

Una de las cosas que impidió que Amy se aislara por completo fue la forma en que sus amigos y familiares le hablaban de sus preocupaciones: “Directamente, pero sin imponerse”.

Le dejaron en claro que la querían y deseaban que estuviera a salvo. También que creían que Malcolm no era un buen hombre, pero afirmaron que cualquier decisión que ella tomara debía ser suya.

Su hermana le escribió una carta explicándole por qué no podía asistir a su boda, describiendo “terribles pesadillas” y la preocupación de no volver a verla jamás.

“Por favor, ten en cuenta que si decides en el último minuto no seguir adelante con esto, sube a tu auto y maneja, maneja hasta donde estoy si es necesario”, se lee en la misiva.

“Mi puerta siempre estará abierta para ti”, remató su hermana.

Sin que Amy lo supiera, cuatro personas denunciaron sus preocupaciones a la policía por separado.

Malcolm fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza tras la primera denuncia, pero las pruebas siguieron acumulándose y los agentes instaron a Amy a que presentara su propia declaración.

“Fueron muy explícitos conmigo”, recalcó.

“Me dijeron: ‘Si no declaras, te encontraremos en una cuneta al borde de la carretera'”, reveló.

“Recuerdo que eso me impactó muchísimo porque nunca antes alguien me había dicho algo con tanta franqueza. Era muy consciente de que esto era una posibilidad que podría ocurrir en algún momento, si seguía así”, dijo.

Amy, que ahora tiene 30 años, se puso en contacto con la BBC para contar su historia, ya que cree que su familia, sus amigos y los agentes de policía que intervinieron en su caso le salvaron la vida.

En su caso el sistema funcionó, dijo.

La Policía de Escocia aseguró que, en los casos en los que las víctimas de abusos se muestren reacias a denunciar sus casos, los agentes buscarán todo tipo de pruebas que no dependan de ellas.

Esto incluye desde grabaciones de cámaras corporales, análisis de teléfonos celulares, fotos de lesiones, informes médicos e historiales de incidentes previos o testimonios de parejas anteriores.

Dichas pruebas pueden permitir que los casos avancen si existe una probabilidad real de condena.

Un portavoz de la policía afirmó que la información proporcionada por la familia y los amigos de Amy fue “crucial” para esclarecer los delitos cometidos por Malcolm.

Tras un juicio en el que participaron 56 testigos, Malcolm, de 37 años, fue declarado culpable de delitos contra cuatro mujeres en las localidades escocesas de Lothian y Moray, entre ellas Amy, que se remontan a 2008, cuando aún era adolescente.

Recientemente presentó una apelación contra su condena a 16 años.

BBC Amy cree que se debería rechazar la apelación de Malcolm.

Misoginia

Amy cree que la misoginia arraigada de Malcolm demuestra que jamás podrá rehabilitarse y, por ello, piensa que su apelación debería ser rechazada.

Leer titulares sobre los recientes asesinatos de mujeres como Stacy Hunter y Vikki Solomon a manos de sus parejas preocupa a Amy por su seguridad futura, especialmente cuando Malcolm podría ser liberado anticipadamente de forma automática según las recientes propuestas del gobierno británico.

Un plan en Reino Unido para descongestionar las prisiones fue criticado esta semana por los jueces de mayor rango de Escocia, quienes advirtieron que liberar a delincuentes violentos y violadores pondría en riesgo la seguridad pública.

Proteger a las mujeres de la violencia parece ser una prioridad para el primer ministro escocés John Swinney, quien ha prometido penalizar la misoginia y financiar servicios de apoyo específicos durante la legislatura.

Sin embargo, algunos críticos, como Rape Crisis Scotland, afirman que se necesitan “compromisos y plazos claros”.

Por el momento, Amy está decidida a disfrutar de la vida. Ha recibido apoyo de varias organizaciones, ha recibido terapia, se ha comprado un auto nuevo y una casa, y está lista para formar una familia.

Según cuenta, gracias al trabajo ha superado el resentimiento por cómo fue tratada y sigue estando inmensamente agradecida a las personas que la apoyaron.

“Creo que es muy importante que la familia y los amigos sepan que te sentirás más fuerte si salen en tu defensa porque se preocupan”, añadió.

“Mis amigos y familiares estaban absolutamente aterrorizados de que los fuera a odiar, de que no quisiera tener nada que ver con ellos después. Lo único que sentí fue alivio y agradecimiento por su valentía”, agregó.

“No sabía que a tanta gente le importara; estoy muy agradecida”, remató.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.