Exclusiva BBC | “Estoy diciendo la verdad”: el hermano de Diana de Gales defiende sus señalamientos de que Carlos III estaba “eufórico” tras la muerte de la princesa

El hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, aseguró en una entrevista exclusiva con la BBC que está “diciendo la verdad” sobre una llamada telefónica que mantuvo con el rey Carlos III en los días posteriores a la muerte de la princesa y que revela en sus nuevas memorias.

En el libro, Spencer asegura que Carlos le dijo “pronto la olvidaremos”, en referencia a la princesa, durante una discusión sobre si los príncipes William y Harry debían participar en el cortejo fúnebre de Diana.

En una respuesta enérgica, el Palacio de Buckingham señaló que el rey era “consciente de que el dolor de la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que los demás no reconocen, incluso muchos años después de dicha pérdida”.

Sin embargo, en su primera entrevista desde entonces, Spencer afirmó: “Puedo decirte aquí y ahora que esas fueron exactamente las palabras que él dijo”.

BBC Charles Spencer habló con Laura Kuennsberg, de la BBC, desde la finca Althorp de Northamptonshire, Inglaterra.

En respuesta a la inusual declaración de la Casa Real, el conde Spencer dijo: “Bueno, ¿está furioso? ¿Está furioso o se siente avergonzado?”.

“Solo he tenido dos conversaciones telefónicas con el príncipe Carlos en toda mi vida. Estaba muy atento a lo que decía y esas son precisamente las palabras que usó, y te lo prometo ahora mismo. De verdad, eso es lo que dijo. No lo escucho decir que no haya dicho eso”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si tenía pruebas que respaldaran su afirmación, dijo que en ese momento les contó a su familia y amigos lo que Carlos le había dicho “porque era algo tan atroz”.

En respuesta al desmentido del Palacio de Buckingham, Spencer dijo que “han tratado de restarle importancia a eso, ¿no? Han dicho que los recuerdos pueden variar”.

“Yo estoy diciendo la verdad”, añadió.

La oficina del rey se negó a dar una respuesta a los nuevos comentarios del conde Spencer.

Estas declaraciones podrían volver a centrar la atención en la guerra de palabras entre la Casa Real y el excuñado del rey.

“Se enojó muchísimo”

En extractos de su libro publicados por el diario británico Daily Mail, Spencer afirma que la llamada telefónica ocurrió después de que él insistiera en que Diana no hubiera querido que los jóvenes príncipes caminaran en la procesión fúnebre.

En su entrevista con la BBC, Spencer aseguró que el rey “se enojó muchísimo” y “despotricó durante un rato”, acusando a su familia de no tener un sentido del deber adecuado.

“Y luego se detuvo y pensé: ‘Ah, ahora, ahora se va a recomponer y dirá algo más apropiado'”, recuerda Spencer. “Y entonces dijo: ‘La olvidaremos muy pronto'”.

Dijo que no podía explicar exactamente qué pasó por su mente en ese momento, ya que estaba “simplemente atónito”, y agregó: “Simplemente, después de un silencio atónito, le dije: ‘No puedo creer que acabes de decir eso’. Y le colgué”.

BBC Diana está enterrada en la finca Althorp de la familia Spencer.

El libro titulado “El canto del cisne. Diana, mi hermana” (Swan Song: Diana, My Sister), saldrá a la venta la próxima semana y se espera que sea muy crítico con la familia real británica.

En nuevos extractos publicados el jueves, Spencer asegura que el rey “sonaba eufórico” cuando lo llamó tras la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Señaló que Carlos sonaba como un “ganador de la lotería”.

También relata que se enteró del accidente por una llamada telefónica de su hermana Jane en medio de la noche, en su casa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Entre las llamadas que recibió a continuación se encontraba una de Carlos, y afirma: “A diferencia de las otras personas que me llamaron, que estaban atónitas y apenas podían expresar sus condolencias y ofertas de ayuda, él sonaba eufórico, como un ganador de la lotería; recuerdo haber pensado eso en ese momento”.

La muerte de Diana, una figura sumamente popular, creó un ambiente tenso en Reino Unido en ese momento, y se acusó a la realeza de no mostrar sentimientos ni empatía, y de parecer desconectada del estado de ánimo del público.

El emotivo y desafiante discurso de Spencer en el funeral de la princesa se sumó a esa nube de resentimiento que se cernía sobre la monarquía tras muerte de Diana a los 36 años.

El príncipe Harry ha dicho anteriormente que caminar detrás del ataúd de su madre a los 12 años fue algo que a ningún niño “se le debería pedir que hiciera”.

En 2017, le dijo a la BBC que no “tenía una opinión sobre si eso estuvo bien o mal”, pero que “al recordarlo”, estaba conforme de haber sido parte de ese día.