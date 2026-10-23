Fatima El Mansouri: cómo la primera mujer en liderar el gobierno de Marruecos está atrapada entre el rey, los clérigos y el feminismo

El proverbio islámico que dice que “un pueblo que confía sus asuntos a una mujer nunca tendrá éxito” ha resurgido en Marruecos desde que el rey Mohammed VI nombró a Fatima Zahra El Mansouri como primera ministra del país (la primera mujer en ocupar el cargo).

Mustafa Ramid, exministro de Justicia en un gobierno liderado por islamistas, citó este dicho a principios de octubre, en una extensa publicación de Facebook en la que cuestionaba si una mujer debería ocupar el cargo político más alto del país.

Argumentó que Marruecos, un país de mayoría musulmana, había encontrado un equilibrio entre la igualdad y las responsabilidades del liderazgo estatal, ya que el cargo más alto, el del rey, seguía estando reservado a los hombres.

Marruecos funciona como una monarquía constitucional. Sin embargo, el poder ejecutivo sigue en manos del monarca de 63 años.

El partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de El Mansouri obtuvo la mayor cantidad de escaños en las elecciones parlamentarias de septiembre y desde entonces anunció una coalición con otros tres partidos. Juntos, controlan 207 de los 395 escaños del parlamento.

AFP via Getty Images El Mansouri, de 50 años, presentó su nombramiento como un hito para las mujeres marroquíes.

El nombramiento de El Mansouri fue histórico, pero puso de manifiesto las persistentes reservas sobre la presencia de mujeres en puestos de poder.

Al día siguiente de su designación, la cadena local Chouf TV salió a las calles para preguntar a los hombres marroquíes “qué opinaban” de que una mujer estuviera al frente del gobierno.

Varios hombres, en su mayoría de mediana edad o mayores, dudaron antes de responder. Algunos dijeron que aceptaban la decisión porque era elección del rey.

Un hombre de cabello canoso, que no quiso revelar su nombre ni su edad, afirmó: “Me resulta extraño tener a una mujer como jefa de gobierno. No estoy seguro de que me parezca bien”.

En Marruecos, criticar a la monarquía conlleva riesgos legales. El código penal tipifica como delito determinadas formas de ofensa o insulto contra el rey, la familia real y la monarquía.

En internet, el nombramiento se convirtió en material para la sátira política.

Un video que mostraba a dos mujeres tirándose del pelo se compartió ampliamente, con subtítulos que indicaban que así podrían ser los desacuerdos parlamentarios entre El Mansouri y sus colegas.

Sin embargo, muchos jóvenes marroquíes, especialmente las mujeres, acogieron con satisfacción su designación.

Herencia, matrimonio y divorcio

Si bien las actitudes están cambiando en Marruecos, las opiniones conservadoras y religiosas siguen teniendo mucha importancia.

Algunos de los debates más polémicos del país sobre la igualdad de género giran en torno al derecho de familia, incluyendo la herencia, el matrimonio y el divorcio.

Según las normas de herencia vigentes, una hija suele recibir la mitad de la parte que le correspondería a un hijo en circunstancias similares.

El Consejo Superior de Ulemas, el organismo de eruditos religiosos del país, se ha resistido a las peticiones de igualdad en la herencia, citando la jurisprudencia islámica.

También ha rechazado las propuestas para abolir el Taasib, una norma que puede obligar a las mujeres huérfanas sin hermanos a compartir su herencia con parientes varones, incluso si son lejanos.

En un informe de 2022, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos afirmó que las normas de herencia desiguales contribuían a la pobreza entre las mujeres.

La poligamia también es legal bajo ciertas condiciones. Entre las modificaciones propuestas al código de familia se incluye la posibilidad de que las mujeres estipulen en sus contratos matrimoniales que sus maridos no pueden tomar otra esposa.

Sin embargo, subsisten excepciones, incluidas las disposiciones relativas a la infertilidad o enfermedad de la primera esposa, que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres han criticado por motivos de privacidad y confidencialidad médica.

Estas cuestiones son el eje central de las propuestas para reformar la Moudawana, el código de familia marroquí que regula el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos.

En 2024 se anunció un paquete de cambios, pero las reformas aún no se han convertido en ley.

Educación de las niñas

Además del derecho de familia, algunas jóvenes esperan que la nueva primera ministra intente mejorar la educación de las niñas.

La Alta Comisión de Planificación de Marruecos, la agencia oficial de estadísticas del país, constató en 2025 que solo el 55% de las niñas de entre 15 y 17 años asistían a la escuela en las zonas rurales, donde la pobreza, el matrimonio precoz y el abandono escolar siguen siendo obstáculos fundamentales. En las zonas urbanas, la cifra era del 100%.

“Muchas niñas de las zonas rurales de Marruecos abandonan la escuela prematuramente porque las escuelas están lejos, el transporte es inseguro o no está disponible, y las familias con recursos limitados a menudo mantienen a sus hijas en casa”, le explica a la BBC Chifae Laazouzi, una joven marroquí.

Según ella, una de las razones es que muchas niñas de zonas pobres y rurales no pueden permitirse productos de higiene menstrual.

“La salud menstrual todavía se trata como un tabú… Me gustaría que hubiera productos menstruales gratuitos en las escuelas”, dice Laazouzi.

El Mansouri no es una novata en política. A lo largo de más de dos décadas en la vida pública, ha sido alcaldesa de Marrakech, ha ocupado cargos gubernamentales y ha sido miembro del parlamento.

Durante los últimos cinco años, se desempeñó como ministra de planificación territorial nacional, planificación urbana, vivienda y política urbana bajo el mandato del anterior primer ministro, Aziz Akhannouch.

“Feminismo de Estado autoritario”

Tras su nombramiento, El Mansouri presentó el momento como un hito para las mujeres marroquíes.

“Ser la primera mujer jefa de gobierno no es solo un motivo de orgullo para mí, sino para todas las mujeres del reino”, afirmó.

Desde su designación, no ha indicado si tiene previsto intentar impulsar las reformas al código de familia.

En su trayectoria política hasta el momento, El Mansouri no ha realizado ninguna declaración pública destacada sobre los derechos de las mujeres, incluso cuando se debatían ampliamente los cambios en las normas de herencia, la poligamia y el código de familia.

AFP via Getty Images El rey de Marruecos, Mohammed VI, ostenta el título de Comendador de los Creyentes, un título islámico tradicional consagrado en la Constitución marroquí.

La doctora Irene Fernández-Molina, experta en el Sur Global de la Universidad de Exeter en Reino Unido, interpreta el nombramiento en el contexto de los intereses políticos más amplios de la monarquía.

“Dos titulares han dominado la cobertura de las elecciones parlamentarias de septiembre en Marruecos: la participación más baja en dos décadas y el nombramiento por parte del rey Mohammed VI de una mujer como primera ministra por primera vez en la historia del país”, le comentó a la BBC.

“Esto último no puede entenderse sin lo primero”.

Las cifras oficiales sitúan la participación en tan solo el 38% de los votantes registrados, mientras que la proporción de todos los votantes habilitados que emitieron su voto fue aún menor.

Fernández-Molina describe el nombramiento como un ejemplo de “feminismo de Estado autoritario, una instrumentalización selectiva y vertical de la lucha por los derechos de las mujeres con fines de legitimación del régimen”.

Ella argumenta que promover a una mujer al cargo gubernamental más alto podría tener como objetivo proyectar una imagen de modernización y progreso, incluso cuando el sistema político y el ritmo de la reforma social permanecen prácticamente inalterados.

Para Yasmina Benslimane, defensora de los derechos de las mujeres marroquíes, este nombramiento rompe una barrera de larga data, pero afirma que la trayectoria de El Mansouri también es importante.

“Desafía los estereotipos, porque finalmente rompe un techo de cristal que nunca se había roto”, dice. “Pero importa cómo llegó hasta ahí”.

El difunto padre de El Mansouri era pachá, un alto funcionario local y diplomático. Benslimane sostiene que su origen privilegiado y su acceso a redes políticas la distinguen de muchas mujeres marroquíes que tienen menos oportunidades de acceder a la vida pública.

Para Benslimane, al igual que para muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres en el país, la reforma de la Moudawana sigue siendo una prueba clave para el nuevo gobierno.

Sin embargo, el margen de maniobra de El Mansouri está condicionado por el sistema político del país.

El rey conserva amplios poderes sobre áreas clave, incluyendo la defensa y las relaciones exteriores, mientras que el jefe de gobierno opera dentro de un sistema donde la autoridad es compartida.

Getty Images Aunque algunas mujeres marroquíes celebran su nombramiento, afirman que lo que realmente importa es lo que haga como primera ministra.

En lo que respecta a la reforma de Moudawana, tendría que enfrentarse a los eruditos religiosos del país, que en su mayoría son hombres.

Si bien algunas mujeres marroquíes celebran su nombramiento, sostienen que lo que realmente importa es lo que haga como primera ministra.

“No creo que se deba juzgar a El Mansouri por el hecho de ser mujer. Ser mujer y ocupar un puesto de poder no la convierte automáticamente en defensora de los derechos de las mujeres”, le dijo a la BBC la joven marroquí Sara Zouiten.

“Su partido se presenta como una fuerza política modernizadora, así que quiero ver si eso se traduce en un cambio real”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.