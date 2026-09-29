Fatima Zahra El Mansouri, la primera mujer elegida primera ministra de Marruecos

Fatima Zahra El Mansouri fue nombrada primera ministra de Marruecos, lo que la convierte en la primera mujer en alcanzar el máximo cargo del país.

Su partido, el centrista Autenticidad y Modernidad (PAM), obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias de la semana pasada, lo que impulsó a El Mansouri al liderazgo del país.

Su nombramiento la convierte en la segunda mujer en liderar un gobierno en el mundo árabe, después de Najla Bouden, en Túnez.

El rey Mohammed VI otorgó la designación como primera ministra por encima del presidente de la federación de fútbol del país, Fouzi Lekjaa, un destacado político del mismo partido.

El Mansouri, de 50 años, ha sido alcaldesa de Marrakech durante varios años y también se desempeñó como ministra en el anterior gobierno de coalición.

Marruecos es una monarquía constitucional, pero la mayor parte del poder sigue en manos del rey.

En una rueda de prensa tras su victoria, antes de ser anunciada como primera ministra, se le preguntó a El Mansouri si el Estado tendría que realizar cambios para facilitar su participación en las ceremonias religiosas musulmanas a las que asiste el rey, incluidas las oraciones del viernes y del Eid, en las que hombres y mujeres rezan en secciones separadas.

Ella no respondió directamente a la pregunta, sino que elogió al rey como “el mayor defensor de las mujeres” en el país.

“Su majestad es poseedor de sabiduría… Si se me confía la responsabilidad de jefa de gobierno, será un gran honor”, dijo.

¿Quién es El Mansouri?

El Mansouri es una de las políticas más destacadas de Marruecos.

Abogada de profesión, estudió en la Universidad Mohammed V de la capital, Rabat, antes de continuar su formación en Francia y Estados Unidos, especializándose en derecho mercantil y societario.

Entró en política tras la fundación del PAM en 2008 y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de Marrakech en 2009.

Regresó al puesto tras las elecciones de 2021.

En los últimos cinco años, se desempeñó como ministra de Planificación Territorial Nacional, Planificación Urbana, Vivienda y Política Urbana bajo el mandato del ex primer ministro Aziz Akhannouch.

En febrero de 2024, se convirtió en la coordinadora de la coalición de liderazgo de PAM.

El Mansouri ha rechazado ser retratada como una “mujer de hierro”, y le dijo a la revista Pam’s en 2021: “No soy ni una mujer de acero ni de hierro… Soy una activista libre”.

Durante su trayectoria política, El Mansouri rara vez se ha pronunciado públicamente sobre los derechos de las mujeres o la desigualdad de género, a pesar de los debates en curso en Marruecos sobre cuestiones como la prohibición de la poligamia y la igualdad de derechos de herencia entre hombres y mujeres.

AFP vía Getty Images Como primera ministra, El Mansouri ahora necesita negociar una coalición con otros partidos para gobernar.

El reto de formar gobierno

Según la Constitución de Marruecos, el rey designa al jefe de gobierno del partido que obtenga la mayor cantidad de escaños en las elecciones a la Cámara de Representantes.

Desde febrero de 2024, el PAM ha estado dirigido por un liderazgo colectivo, en lugar de por un único secretario general.

Tras el anuncio de los resultados la semana pasada, El Mansouri declaró que la decisión final, entre ella y Lekjaa, recaía en el rey.

En el pasado, el nombramiento era en gran medida una formalidad, ya que la mayoría de los partidos marroquíes estaban liderados por un único secretario general, lo que dejaba claro quién sería nominado para encabezar el gobierno.

Con 97 escaños, el PAM no tiene mayoría y necesitará formar una coalición para alcanzar los 198 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento de 395 miembros.

No está claro con qué partido trabajará, ya que se ha distanciado de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que lideró el gobierno saliente del que PAM era socio minoritario.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), de tendencia islamista, se recuperó con 54 escaños, frente a los 13 de las elecciones anteriores, impulsado por el regreso del líder del partido, Abdelilah Benkirane, un ex primer ministro.

Tras la votación, Benkirane declaró que el partido se mantendría en la oposición y que rechazaba cualquier alianza con el PAM.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.