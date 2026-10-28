Flávio Bolsonaro denuncia el “robo” de las elecciones sin aportar pruebas y agradece a Milei y Trump por su salida de Brasil hacia EE.UU.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como líder de Brasil”.

En una carta publicada en su cuenta de X, el senador Flávio Bolsonaro cuestionó los resultados de las recientes elecciones que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra las decisiones de la justicia de Brasil y agradeció el respaldo de sus aliados políticos.

“Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino al pueblo brasileño, que soy el líder y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que ha impuesto una tiranía”, alegó sin aportar pruebas.

La primera versión del texto, distribuida por el influencer brasileño de derecha Paulo Figueiredo y allegados a Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, incluía además una referencia a Bolsonaro como el “verdadero presidente electo de Brasil”.

Flávio Bolsonaro aterrizó este miércoles en un aeropuerto del área de Miami tras escapar de una medida judicial preventiva que le impedía salir de su país, en medio de un operativo de desinformación sobre su paradero y sus movimientos.

“Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque silenciado, preso y censurado como lo está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo”, dijo el senador.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

“Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños”, remató el excandidato presidencial, quien se comparó con Charles de Gaulle, José Martí y Juan Guaidó.

Las declaraciones llegan tras la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección por una diferencia de más de cuatro millones de votos, favorecido por una mayor participación de los electores y el apoyo de votantes que se declaraban indecisos.

El triunfo de Lula fue confirmado por el presidente del máximo tribunal electoral del país, designado por Jair Bolsonaro, Kassio Nunes Marques, quien dijo que la ampliación del horario de votación el domingo no tuvo impacto en el recuento de votos ni en el resultado.

“Repugnante fraude electoral”

El senador brasileño describió las elecciones del domingo como un “repugnante fraude electoral”.

“La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta”, sostuvo, una vez más sin ofrecer pruebas.

Bolsonaro pidió la “anulación de la candidatura conjunta de Lula y Alckmin”, definió al actual gobierno de Brasil como “régimen” y apuntó sin nombrarlo contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por poner en marcha “una maquinaria de persecución política” en su contra.

Alexandre de Moraes le había dado tiempo hasta el martes al derrotado candidato para entregar sus pasaportes a las autoridades. Como no lo hizo, los documentos fueron anulados.

Aunque Flávio Bolsonaro aseguró hace dos días que no iba a salir del país, luego justificó el cambio de postura al afirmar que lo que sucede en Brasil es el “manual clásico de cualquier golpe de Estado”.

“Lo que existe es una caza de brujas por motivos políticos, que pretendía convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger del juicio político a los magistrados corruptos del Supremo Tribunal”, dice la carta.

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Agradecimientos a Milei y Trump

Bolsonaro también hizo referencia en el comuniucado a su traslado a EE.UU.

“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y de la legalidad”, expuso.

Además, agradeció “al presidente Donald Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme”.

“El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión”, añadió.

Horas después de su llegada a Miami, el senador brasileño definió a Estados Unidos como una “tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores de las buenas personas de mi país”.

“Ante la instrumentalización política de la justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo.

“Agradezco una vez más al presidente Trump y al Gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil”.