Fui secuestrada por Corea del Norte y forzada a casarme con un soldado de EE.UU.

Era una cálida tarde de agosto en la isla japonesa de Sado cuando la vida de Hitomi Soga, de 19 años, cambió para siempre.

Había ido a comprar comestibles con su madre, y ambas estaban regresando a pie a la casa familiar.

De repente, tres hombres aparecieron por detrás y secuestraron a las mujeres.

“Nos taparon la boca con algo y nos cubrieron la cabeza con una especie de bolsa”, recuerda Soga.

Los días siguientes transcurrieron de forma confusa mientras la trasladaban de la costa a lo que ella creía que era primero una lancha rápida y luego un barco más grande.

Soga dice que no tuvo oportunidad de hablar con su madre, a quien recuerda como una persona generosa, inteligente y cariñosa.

“No pude intercambiar unas últimas palabras con ella”.

Días después, finalmente le destaparon los ojos y pensó: “Esto no es Japón”.

Soga había sido llevada a Corea del Norte, víctima de un programa secreto de secuestro patrocinado por el Estado durante las décadas de 1970 y 1980.

Ella permanecería allí durante los siguientes 24 años.

National Police Agency, Japan Soga no ha visto a su madre, Miyoshi, desde el día del secuestro.

Secuestros patrocinados por el Estado

Una teoría sugiere que las autoridades norcoreanas pretendían utilizar a las personas secuestradas como los llamados “libros de texto vivientes”, permitiendo a los espías aprender el idioma y las costumbres japonesas para luego infiltrarse en el país.

Japón ha identificado al menos a 17 personas que fueron secuestradas entre 1977 y 1983, aunque la cifra podría ser mayor.

“Todavía no sé… si fui el objetivo específico o si fue algo aleatorio”, dice Soga.

Durante los dos primeros años, estuvo recluida en un cuartel militar. Desconocía el paradero de su madre y nunca preguntó al personal por qué la habían llevado allí. Soga presentía que no le dirían la verdad.

“Salía del cuartel, miraba al cielo, veía la luna y las estrellas, y lloraba pensando en mi familia en Japón y en cuándo volvería a verlos.”

A pesar del miedo y el aislamiento, intentó aferrarse a la esperanza de que algún día sería libre.

“Siempre guardé eso en mi corazón. Tenía la esperanza de que todo esto llegaría a su fin, y esa esperanza nunca desapareció.”

National Police Agency, Japan Soga pasó los dos primeros años de su secuestro viviendo en un cuartel militar en algún lugar de Corea del Norte.

Finalmente, en 1980, a Soga se le permitió abandonar el cuartel.

Le dijeron que tendría que casarse con un hombre al que nunca había conocido, Charles Jenkins, un soldado estadounidense que había desertado a Corea del Norte en 1965. Había cruzado la Zona Desmilitarizada creyendo que iba a ser enviado a luchar en Vietnam y que rendirse a Corea del Norte le permitiría regresar a Estados Unidos.

Emparejar públicamente a dos países pertenecientes a los dos mayores adversarios de Corea del Norte, Japón y Estados Unidos, fue una propaganda eficaz para Pyongyang.

“Recuerdo el día en que nos conocimos. Era un día muy lluvioso y me sentía muy preocupada y nerviosa”, dice.

A pesar de no haber tenido opción en el matrimonio, Soga llegó a querer profundamente a su marido. Tuvieron dos hijas, y Jenkins les hacía juguetes y muebles.

“Fue algo natural, y mi momento más feliz fue cuando nacieron nuestros hijos. Él fue muy cariñoso con ellos y los cuidó muchísimo. Eso es lo que más me gustaba de él”, recuerda Soga.

Getty Images El exsargento del ejército estadounidense Charles Robert Jenkins llega al aeropuerto de Haneda en Tokio el 18 de julio de 2004, acompañado de su esposa e hijas.

La pareja no tenía ningún trabajo remunerado formal y, bajo el estricto control y vigilancia del régimen norcoreano, tenían limitaciones en cómo podían emplear su tiempo.

Soga cuenta que solía dedicarse a cultivar vergetales. “No había conciertos, ni cines. No había nada para divertirse. El miedo y la preocupación eran constantes. Pero gracias a mi familia, encontraba consuelo en ella”.

Su rutina cambió abruptamente en 2002 cuando el mundo conoció la verdad sobre el secuestro de Soga.

Durante una cumbre destinada a mejorar las relaciones entre Japón y Corea del Norte, el exlíder supremo Kim Jong-il admitió haber secuestrado a 13 de los 17 ciudadanos que Japón creía que habían sido capturados.

Las autoridades afirmaron que solo cinco personas seguían con vida y no confirmaron que la madre de Soga, Miyoshi, hubiera entrado alguna vez en Corea del Norte.

Poco después, Soga supo que se le permitiría regresar a Japón para una breve visita.

“Simplemente pensaba que tenía muchas ganas de volver a ver a mi familia en Japón, y que tal vez existía la posibilidad de volver a ver a mi madre”.

Getty Images Después de que Soga regresó a Japón, pasarían dos años hasta que pudiera volver a ver a sus hijas.

Reencuentro

Soga se despidió de su marido y sus hijas en Corea del Norte y abordó un vuelo a Japón para reunirse con su hermana y su padre, quienes habían esperado su regreso durante más de dos décadas, sin saber si seguía con vida.

“Cuando nos reencontramos y nos abrazamos, todos lloramos y lloramos”, dice Soga.

Soga decidió quedarse en Japón, y pasarían dos años antes de que volviera a ver a su marido y a sus hijas.

Su marido, Charles, temía que viajar a Japón conllevara su detención por parte del ejército estadounidense.

Finalmente, tras unas negociaciones, él cumplió 25 días de una condena de 30 días tras declararse culpable de deserción y de ayudar al enemigo, antes de que a la familia se le permitiera mudarse definitivamente a la isla de Sado en 2004.

“Aunque mis hijas nunca habían estado en la isla de Sado”, dice Soga, “sabían que era la ciudad natal de su madre y se enamoraron de ella”.

Jenkins falleció en Japón en 2017, y Soga volcó sus energías en la campaña para traer de vuelta a casa a todos los secuestrados en Japón.

Soga afirma que “cada día cuenta” para quienes siguen atrapados en Corea del Norte.

Hay una persona secuestrada por la que se niega a perder la esperanza: su madre, Miyoshi.

Espera que su determinación inspire a su madre, esté donde esté.

“Creo que ella diría: ‘Si ella lucha y nunca se rinde, yo haré lo mismo'”.

*Esta historia está basada en un episodio del programa Outlook del Servicio Mundial de la BBC.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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