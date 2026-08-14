Hallan muerto a Jason Arday, el profesor de la Universidad de Cambridge acusado de plagio

Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge implicado en un escándalo de plagio, fue hallado muerto este viernes en una casa en Battersea, en el sur de Londres, según informaron los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Metropolitana fueron alertados por el Servicio de Ambulancias de Londres. Un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar de los hechos y sus familiares ya han sido informados, según informó la policía.

Arday dimitió la semana pasada de su puesto de profesor de Sociología de la Educación en Cambridge tras las acusaciones de plagio en su contra y las dudas surgidas sobre algunos de sus logros. Él había negado las acusaciones.

En un comunicado, la Policía Metropolitana declaró: “En estos momentos, su muerte se considera inesperada, pero no se cree que sea sospechosa”.

La vicerrectora de la Universidad de Cambridge, la profesora Deborah Prentice, declaró: “Nos entristece profundamente escuchar esta trágica noticia”.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Jason Arday en estos momentos tan difíciles”, dijo.

Arday, de 41 años, había negado cualquier plagio, pero admitió errores en su trabajo, y la semana pasada dijo que la reciente controversia en torno a su obra había provocado “un nivel implacable de escrutinio público y ataques personales”.

La polémica estalló después de que otro académico, Nathan Cofnas, quien se autodenominaba “realista racial” y fue despedido de su puesto en Cambridge en 2024, dijera que había encontrado numerosos casos de plagio en el trabajo del profesor Arday y cuestionara algunos de sus logros declarados.

Investigación de su nombramiento

El nombramiento de Arday como el profesor negro más joven de la historia de Cambridge en 2023 fue aclamado en su momento como un hito progresista.

Al anunciar su dimisión la semana pasada, Arday dijo que el “coste personal” del escrutinio al que estaba sometido se había vuelto “demasiado grande”.

“Si bien la crítica es una parte inevitable de la vida académica, lo que he experimentado ha ido mucho más allá del desacuerdo académico”, dijo.

“Las incesantes acusaciones, especulaciones y comentarios públicos me han afectado profundamente, tanto a mí como a mis seres queridos”.

Hizo hincapié en que su dimisión no debe “confundirse con una aceptación de las narrativas que me han rodeado”.

PA Arday era una figura muy conocida en Reino Unido e incluso fue uno de los portadores de la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Investigación

Inicialmente, Cambridge afirmó que la Universidad John Moores de Liverpool (LMJU, por sus siglas en inglés) y las revistas en cuestión habían investigado las acusaciones de plagio relacionadas con la tesis de Arday y algunos de sus artículos en publicaciones especializadas.

La LJMU, que le otorgó a Arday su doctorado en 2015, concluyó que no había plagiado ningún trabajo.

A principios de esta semana, Cambridge anunció una investigación independiente sobre su nombramiento.

En una carta dirigida al personal de la universidad en aquel momento, la profesora Prentice dijo: “Comprendo perfectamente las preocupaciones que se están planteando en toda la universidad y mucho más allá de ella, con respecto al nombramiento de Jason Arday, y las comparto…

“Esa investigación, como usted dice, debe ser exhaustiva y transparente, y será llevada a cabo de forma independiente por académicos de alto nivel, tanto de dentro como de fuera de Cambridge”.

BBC Arday en una entrevista con la BBC en 2023.

Cómo surgieron las acusaciones de plagio

Las acusaciones de plagio contra Arday fueron formuladas por primera vez por Nathan Cofnas, un investigador estadounidense que se define como “realista racial”.

Cofnas perdió su puesto en la Universidad de Cambridge tras la polémica generada por sus declaraciones, en las que sostuvo que, en una auténtica meritocracia, las personas negras “desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del deporte y el entretenimiento”.

En Substack, afirmó haber sometido el trabajo de Arday a un software de detección de plagio, el cual descubrió que “muchos pasajes se han copiado con una edición mínima, conservando a veces errores de corrección de estilo de la fuente original”.

En un principio, Cambridge había descrito las acusaciones formuladas contra Arday como una “vil campaña para socavar su credibilidad”.

El sábado pasado, Arday declaró al diario londinense The Times en una entrevista que era responsable de esos errores, pero que “lo que no soy es un mentiroso”.

“Desde que llegué a Cambridge, ha habido una campaña muy bien orquestada y coordinada para destituirme de mi cargo”, aseguró.

Sugirió que esto tenía “motivaciones raciales” y que se había convertido en el “blanco de las críticas” a las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Arday afirmó que algunos errores en sus primeros trabajos académicos se debían a que tiene autismo, ya que recurría a la imitación para comprender la información, y que un análisis similar encontraría errores parecidos en los trabajos de otros académicos.

“Estamos hablando del mundo académico. Yo no asesiné a nadie. Creo que la crueldad que he sufrido y el hecho de que me presenten como una especie de mentiroso y fantasioso es totalmente inaceptable”, declaró al periódico.

En 2023, tras ser nombrado profesor en Cambridge, Arday concedió una entrevista a la BBC en la que relató que tuvo una infancia difícil. En sus primeros años fue diagnosticado con autismo y un retraso generalizado del desarrollo. No pudo hablar hasta los 11 años y no aprendió a leer ni a escribir hasta que cumplió los 18.

Sin embargo, no solo logró sobreponerse a esas dificultades, sino que también obtuvo dos másteres y un doctorado en Estudios de la Educación.

En el momento de su nombramiento como profesor, era uno de los cinco catedráticos afrodescendientes que había en la prestigiosa universidad británica.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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