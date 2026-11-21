Jorge Drexler está en la barra de un bar en Miami Beach.

Se pone los lentes para leer la carta de tragos mientras intenta que lo vean para que lo atiendan.

No ver bien de cerca –por presbicia– es una de las cosas que más le molestan de ser un sexagenario.

Es miércoles cerca de la medianoche y hace una hora terminó de dar un concierto en un teatro a cuatro cuadras para presentar “Taracá”, su último álbum.

“Taracá” lo devuelve sonoramente a su país, Uruguay, a donde dice que no pudo volver a vivir pese a lo mucho que le hubiera gustado, y lo mucho que todavía quisiera, aunque no lo hace porque sus hijos están en España.

A ese país viajó por unas semanas en 1995 apenas con el número de teléfono –de línea, claro está– de Joaquín Sabina anotado con la idea de probar suerte. Y allá terminó afincándose.

“Taracá” es, según Drexler, un neologismo que creó inspirado en la onomatopeya del patrón rítmico de uno de los tambores del candombe, género musical afrouruguayo, al que luego le sumó un segundo significado dado por uno de los músicos que estaba componiendo con él.

“Está bueno, porque me hace pensar en estar acá”, le dijo el joven Facundo Balta.

“Estar acá y estar ahora”, terminó escribiendo Drexler en el estribillo de “El tambor chico”.

Getty Images Jorge Drexler y Facundo Balta al recibir un Grammy Latino por “El tambor chico”.

“El candombe es una maravilla. Es un regalo de África a Uruguay que le da una identidad, que nos define culturalmente. La música de origen africano que llega con las personas esclavizadas a América muchas veces ejerce una presencia cultural mucho más grande que la demográfica de descendientes de africanos”, me dice Drexler en un estudio de grabación de Miami mientras tomamos mate.

En defensa de la música prohibida

Mientras reivindica el sonido de los tambores que suenan con fuerza cada febrero en las calles de Montevideo, vuelve a defender a uno de los géneros de mayor éxito en las últimas décadas, pero a la vez más castigados: el reguetón.

En una de sus canciones, Drexler invita “a mover ese culo” y narra algunos de los episodios en la historia en que se castigó a una danza por ser considerada procaz.

La zarabanda en la España del siglo XVI, el chuchumbé en el México del siglo XVIII, más tarde el tango en el Río de la Plata o el candombe en Montevideo, hasta llegar al reguetón en Puerto Rico, que fue perseguido por las autoridades de la isla en los años 90 por su contenido sexual. Los cinco géneros tienen su origen en ritmos africanos.

“El ser humano ha estado cantando sobre sexo desde que empezó a cantar. El ‘Cantar de los Cantares’, que es parte de la Biblia, es un libro con un alto grado de erotismo. Los trovadores del siglo X y XI de Occitania ya hacían alarde de sus proezas sexuales y de los encantos del amado y de la amada. Siempre hemos cantado sobre el amor, y el amor incluye al deseo”, explica.

“Es muy importante diferenciar que una cosa son las letras con un alto contenido sexual y otra es si ese contenido sexual es discriminatorio o vejatorio hacia la mujer. Pero eso no está solo en el reguetón”.

Un ejemplo, dice, es el famoso verso I’ll be watching you (“Te estaré observando”) del clásico Every Breath You Take de The Police, que él identifica como una advertencia de “cuidado con lo que haces”, con “un carácter claramente tóxico”.

“Yo no puedo ser más fan de los Beatles, pero hay una letra que dice I’d rather see you dead, little girl, than to be with another man (‘Preferiría verte muerta, niñita, antes que verte con otro hombre’). Es una amenaza de muerte”.

Drexler recuerda que quiso escribir un tema con la cantante boricua Young Miko con un lenguaje diferente, con “las cosas que la gente dice en la intimidad de la alcoba” y que para él eran imposibles de meter en una canción.

“Bad Bunny o Young Miko lo consiguen. Yo no lo sé hacer, pero me interesaría aprender porque es una ampliación de campo semántico muy interesante”, dice.

El cantante señala que, en lugar de descalificar al reguetón, critica la desconfianza ante lo nuevo, “ante el eros y ante la fuerza vital que se manifiesta en el cuerpo”.

Cree que, además de ser un género discriminado por su origen, es relegado por una cuestión etaria.

“Todavía escuchás inclusive a colegas diciendo que la música de ahora ‘no tiene sentido’, ‘no tiene melodía’, ‘es una porquería’, ‘la música de verdad era la que escuchábamos nosotros'”.

“Pero es que a ellos también se lo dijeron. Hay que tener mucha cortedad de miras para no acordarte de que cuando vos hacías punk en un determinado momento o rock and roll, tu tío tanguero decía lo mismo de vos. Y a tu tío tanguero le pasaba lo mismo con sus mayores”.

Músico y surfista

Pese a que no los aparenta, el cantante uruguayo tiene 62 años.

Tal vez sea porque sigue haciendo cosas de jóvenes, como el surf.

No sabe cuánto tiempo más podrá practicarlo, pero dice que si su físico se lo permite, seguirá subiéndose a la tabla porque le gusta mucho el mar y tiene una conexión especial con él.

“Cuando era más chico, pensaba que un señor de 60 años era claramente un viejo. Y hay una parte tuya que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra parte a la que le cuesta muchísimo. A mí me cuesta muchísimo entregarme, abandonar la fe en el cuerpo”.

“Por los 40 empezás a notar que no es para siempre. A mí me produjo el efecto inverso, el de intentar celebrar el cuerpo. Empecé a bailar a los 40. Y empecé a cuidar mi cuerpo más”, recuerda.

“Evidentemente ya no tengo la resistencia que tenía a los 25, pero no siento el cuerpo como una limitante. Lo siento como un objeto de celebración por ahora”.

Getty Images La brasileña Marisa Monte y Jorge Drexler, sentados y con una guitarra cada uno sobre el escenario.

Drexler acota que lo que sí tiene son muchos achaques: una cicatriz que le dejó la guitarra clásica en la cadera izquierda, los callos en sus manos de tocar guitarra o el piano, dolores en el cuello por tener que dejarlo en posiciones fijas… “La música es muy dura con el cuerpo”, señala, aunque lleva esas marcas con orgullo.

Tras ganar un Oscar en 2005 y separarse de su pareja, con quien había tenido a su primer hijo, entró en un período un tanto oscuro en su vida en el que sufrió una depresión.

“No es lindo pasar una depresión, pero fue muy bueno saber reconocerlo, pedir ayuda y luego ir dejándolo de a poco y tener mis herramientas a mano”.

Tomó antidepresivos durante un año e hizo terapia. Además, cuenta que el ejercicio físico lo ayudó mucho.

“La música es superimportante, cantar, los amigos, estar en sociedad; el surf para mí es una salvación. Es muy parecido a una actividad religiosa para mí. Cambia mi estado espiritual cuando entro al agua”.

La depresión, dice, está a la vuelta de la esquina en la sociedad actual, por lo que “hay que hablar en voz alta” de ella.

Getty Images “Quisiera aprender a escribir canciones con las cosas que se dicen en la intimidad de la alcoba”, asegura el músico.

Un funeral con George Harrison

La música uruguaya despidió en agosto a uno de sus exponentes más amados, Rubén Rada, a quien Drexler homenajeó en sus conciertos posteriores.

En el velatorio, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de Uruguay, familiares, amigos y otros concurrentes entonaron una y otra vez el tema “Muriendo de plena”.

“Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”, dice la canción, como si fueran instrucciones para su despedida.

Le pregunto a Drexler si él pensó algo para la suya.

“En estos días estuve pensando en eso y se lo comenté a personas allegadas. Les dije: “A mí no se les ocurra meterme superserios en un lugar que parezca una oficina pública. A mí, cantando”.

Su funeral, dice, debería ser “la celebración de una vida”.

“Siempre pensé en My Sweet Lord, de Harrison. Really want to see you, Lord. But it takes so long, my Lord. Hallelujah“, canta.

Ese tema, apunta, es lo más parecido que tiene a creer en Dios.

“No sé si creo en Dios, pero George Harrison cree en Dios y yo creo en George Harrison, parafraseando lo que decía Caetano Veloso de Gilberto Gil”.

“El dolor puro es destructivo, pero con ese punto celebratorio y de asunción de que el dolor y la muerte son parte de la existencia, es una experiencia que en vez de paralizarte te puede enriquecer”.