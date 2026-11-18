“Hoy hace exactamente un año, el imputado fugitivo narcoterrorista Nicolás Maduro, el hombre que pasó más de una década entregándoles las fronteras y el territorio de Venezuela a terroristas de todas partes del mundo, se paró en un escenario no muy lejos de aquí y gritó en tono de burla: ‘Vengan y agárrenme’. Bueno, nosotros respondimos a ese llamado”.

Con esas palabras, el secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth, presumió de la captura de Maduro durante una visita a Venezuela en la que se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para firmar un acuerdo de cooperación militar.

Durante un discurso pronunciado en la sede de la Embajada de EE.UU. Hegseth describió la captura de Maduro como “la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina” y aseguró que el 3 de enero -cuando fue ejecutada- pasará a la historia de Venezuela como “un día de liberación”.

“Es un gran honor ser el primer secretario de Guerra en este siglo en pisar Venezuela. El peso de este momento no se me escapa. Hace apenas un año, mi presencia aquí, nuestra presencia aquí habría sido considerada imposible, casi inimaginable”, dijo.

Hegseth afirmó que eso había sido posible gracias al mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Tuvo el coraje para hacer lo que ningún presidente anterior estuvo dispuesto a hacer: defender la patria estadounidense con acciones, no solo con palabras. Y porque él lo hizo hace casi un año, los mejores y más valientes guerreros estadounidenses solucionaron un problema de 27 años de antigüedad para este hemisferio en cuestión de horas”, apuntó.

“El resultado fue, como había predicho Maduro, ‘no guerra, sí paz’. Paz a través de la fuerza para llevar a narcoterroristas hasta la justicia y empezar un nuevo capítulo para EE.UU., para Venezuela, para los militares venezolanos y para el hemisferio occidental”, agregó luego.

Cooperación militar

La visita del jefe del Pentágono a Caracas se produjo en el contexto de una gira por países de América Latina.

Antes de su discurso en la sede diplomática, Hegseth acudió al Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, donde firmó con Delcy Rodríguez un acuerdo de cooperación militar entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El alto funcionario estadounidense dijo que se trata del “restablecimiento” de lazos militares entre ambos países.

Aunque no se ofrecieron muchos detalles, la prensa oficial en Venezuela aseguró que se trata de un acuerdo que “respetará la independencia y la soberanía nacional”.

Hegseth calificó el pacto como “un restablecimiento de nuestra alianza de defensa” y afirmó que traía los saludos del presidente Trump, quien esperaba con interés trabajar juntos. “No solo en el ámbito militar contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales”, dijo, “sino también en el económico, aprovechando las extraordinarias capacidades de recursos de Venezuela”.

Por su parte, Delcy Rodríguez elogió lo que describió como la “madurez política” que había permitido a estos dos antiguos enemigos reconstruir sus relaciones de trabajo. El acuerdo con el Pentágono “fortalecerá la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, afirmó, al proporcionar “equipamiento operativo” y acceso a nuevas tecnologías.

El objetivo de este último acuerdo firmado con Washington, añadió, es “hacer frente a amenazas comunes”.

Desde la captura de Maduro en enero, Estados Unidos asumió una suerte de tutela sobre Venezuela que incluye el control sobre la venta del petróleo de ese país. Además, respaldó la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder como presidenta interina.

Washington asegura estar impulsando un plan de tres fases en Venezuela que debería concluir con unas elecciones libres que lleven a la restauración de la democracia en ese país.